ই ভি এমৰ বেলট পেপাৰত থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীৰ ৰঙীন ফটো: ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ

ই ভি এমৰ বেলট পেপাৰত থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীৰ ৰঙীন ফটো: ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ
ই ভি এমৰ বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ৰঙীন ফটো ছপা কৰাৰ লগতে স্পষ্টতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ মুখখনে ফটোখনৰ তিনি চতুৰ্থাংশ দখল কৰিব বুলি আয়োগে জানিবলৈ দিয়ে ।
By ANI
Published : September 17, 2025 at 10:02 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ই ভি এম বেলট পেপাৰৰ ডিজাইন আৰু ছপাকৰণৰ বাবে ১৯৬১ চনৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ নিয়ম ৪৯ বিৰ অধীনত থকা বৰ্তমানৰ নিৰ্দেশনাসমূহ সংশোধন কৰি ইয়াৰ স্পষ্টতা আৰু পঠনযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিছে । বুধবাৰে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত আয়োগে প্ৰকাশ কৰে এই কথা ৷
ই ভি এমৰ বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ৰঙীন ফটো ছপা কৰা হ’ব আৰু অধিক স্পষ্টতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ মুখখনে ফটোখনৰ তিনি চতুৰ্থাংশ দখল কৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিয়ে ।
তদুপৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ৰমিক নম্বৰ/NOTA ভাৰতীয় সংখ্যাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপত ছপা কৰা হ’ব । আখৰৰ আকাৰ ৩০ হোৱাৰ বিপৰীতে স্পষ্টতাৰ বাবে গাঢ় ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি আয়োগে জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত উন্নত ই ভি এম বেলট ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, ‘‘এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে বিগত ৬ মাহত গ্ৰহণ কৰা ২৮ টা পদক্ষেপৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সুশৃংখলিত আৰু উন্নত কৰাৰ লগতে ভোটাৰৰ সুবিধা বৃদ্ধিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’
ই ভি এম বেলট পেপাৰসমূহ ৭০ খন জি এছ এম কাগজত ছপা কৰা হ’ব । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আৰ জি বি মানৰ গোলাপী ৰঙৰ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, ‘‘সকলো সমান কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো প্ৰাৰ্থী/NOTA ৰ নাম একে আখৰৰে টাইপ কৰাৰ লগতে একে আকাৰত ছপা কৰা হ’ব, যিটো যথেষ্ট ডাঙৰ হ’ব যাতে সহজে পঢ়িব পৰা যায় ।’’
বিগত কেইমাহমানৰ পৰা ইণ্ডিয়া ব্লক আৰু বিৰোধী দলসমূহে শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে "ভোট চুৰি" ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিক প্ৰত্যক্ষভাৱে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গৌৰৱ ভাটিয়াই কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয় যে দলটোৱে পঢ়া-শুনা নকৰা, পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ দৰে আচৰণ কৰে ৷ একেদৰে নিৰ্বাচনত পৰাজয় মানি লোৱাৰ বিপৰীতে ই ভি এমক দোষাৰোপ কৰে ।
ভাটিয়াই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সংবিধানৰ সপোন পূৰণৰ বাবে কাম কৰা নেতা ৷ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰি দেশৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নক আগুৱাই নিয়াৰ বাবেহে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাম কৰি থকা বুলি তেওঁ কয় ।
ভাটিয়াই কয়, ‘‘এজন ভাল ছাত্ৰৰ দৰে বিজেপিয়ে পৰীক্ষাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু পিছত আমাক ধন্যবাদ দিয়ে । কিন্তু কংগ্ৰেছ হৈছে পঢ়া-শুনা নকৰা আৰু বিফল হোৱাৰ পিছত ই ভি এমক দোষাৰোপ কৰা ছাত্ৰৰ দৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে SIR বিভিন্ন ৰাজ্যত কাৰ্যকৰী কৰিব নালাগে । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষুদ্ৰ ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰ মতাদৰ্শক সমগ্ৰ দেশতে নাকচ কৰা হৈছে ।’’
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই একেদিনাই ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক সমালোচনা কৰি নিৰ্বাচন আয়োগ “ভোট চুৰিত জড়িত বিজেপিৰ সমৰ্থন কাৰ্যালয়” হৈ পৰিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ: ১৫ৰো অধিক লোক নিহত, ৯০০ লোকক উদ্ধাৰ