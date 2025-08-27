হায়দৰাবাদ: দেশৰ আগশাৰীৰ টেলিভিছন চেনেল ই টিভিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 30 টা বছৰ ৷ যিটো টেলিভিছন চেনেলে বিগত তিনিটা দশকজুৰি তেলুগুভাষী জনতাৰ হৃদয়ত স্থান পূৰাই বহিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই জনপ্ৰিয় চেনেলটোৰ ত্ৰিশ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি আজি (বুধবাৰ) হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটীস্থিত ই টিভিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় ৷ 1995 চনৰ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 27 আগষ্টত আৰম্ভ হৈছিল ই টিভিৰ সম্প্ৰচাৰ ৷
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ নাতি আৰু নাতিনী ক্ৰমে সুজয় আৰু দিবিজা আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে কেক কাটি এই বৰ্ষপুৰ্তিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ সুজয়ে কয় যে তেলুগু দৰ্শকৰ অধিক মনোৰঞ্জনৰ বাবে আগন্তুক দিনসমূহত ই টিভিয়ে আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান আগবঢ়াই যাব ৷ তেওঁ কয়- "মোৰ পিতৃ সুমনে সদায় ই টিভিক নিজৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাৰূপে গন্য কৰি আহিছিল ৷ মোৰ পিতৃৰ দৰেই ই টিভিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিক-কৰ্মচাৰীয়েও প্ৰতিষ্ঠানটোক তেনেকৈয়ে ভাবে আৰু ই টিভিক বিগত তিনি দশক ধৰি তেওঁলোকেই আগুৱাই লৈ গৈ আছে ৷"
বঁটা বিতৰণ:
আজিৰ এই বৰ্ষপুৰ্তি অনুষ্ঠানতে বিগত তিনিটা দশকজুৰি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ আগবঢ়াই অহা নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে ই টিভিত কৰ্মৰত বিভিন্নজনক বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় ৷ বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰে ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে ৷ ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী, ই টিভিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বাপীনিডু, মানৱ সম্পদ বিভাগৰ মুৰব্বী গোপাল ৰাও, ঈনাডুৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা সংস্কৰণৰ সম্পাদক ক্ৰমে এম নাগেশ্বৰা ৰাও আৰু ডি এন প্ৰসাদ, ই টিভি ভাৰতৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জোন্নালাগাড্ডা শ্ৰীনিবাস আদি আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷
