ইটিভিৰ ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: ৰামোজী ৰাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি টলিউডৰ তাৰকাৰ, চেনেলৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ প্ৰশংসা - ETV 30 YEARS

তিনিটা দশক সম্পূৰ্ণ কৰিলে ইটিভিয়ে । হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত উদযাপন অনুষ্ঠান । ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

ETV 30 YEARS
মেগাষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱী, ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চেৰুকুৰি কিৰণ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 11:39 PM IST

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৰামোজী ফিল্ম চিটি (আৰ এফ চি)ত এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । তাৰকা শক্তি আৰু গ্লিট্জি উদযাপনৰ সৈতে এক গালা ইভেণ্ট আছিল । ঈনাডু টেলিভিছন (ইটিভি)ৰ ৩০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । টলিউডৰ চেলিব্ৰিটি আৰু টেলিভিছন চেনেলটোৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিষ্ঠাপক তথা ব্যৱসায়ী-মিডিয়াৰ বেৰণ প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

'ইটিভি @ ৩০' সঁচাকৈয়ে আছিল এক তাৰকা সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান, য'ত মেগাষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱী, অভিনেত্ৰী কীৰ্তি সুৰেশ আৰু পৰিচালক কোডান্দাৰামী ৰেড্ডী, বি গোপাল, বয়াপতি শ্ৰীনু, অভিনেতা মুৰালী মোহন, ব্ৰহ্মানন্দম, আলী আৰু প্ৰযোজক ডি সুৰেশ বাবু, শ্যাম প্ৰসাদ ৰেড্ডী, এছ গোপাল ৰেড্ডী, মিথুন কিৰণ, কে এল নাৰায়ণকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছিল ।

ETV 30 YEARS
কীৰ্তি সুৰেশে উন্মোচন কৰে স্মৃতিগ্ৰন্থ (ETV Bharat)

কীৰ্তি সুৰেশে অনুষ্ঠানত ইটিভিৰ ৩০ বছৰীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে । ইয়াৰ পিছত চলচ্চিত্ৰ ব্যক্তিত্বই বিগত তিনিটা দশকত ইটিভিৰ উত্তৰাধিকাৰত অৰিহণা যোগোৱা অভিনেতা আৰু কাৰিকৰী বিদ্যাবিদসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে ।

আৰম্ভণিৰে পৰাই ইটিভিৰ সৈতে জড়িত ২৪টা ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ যাত্ৰাৰ কথা মনত পেলাই কয় যে, "এইটো আমাৰ চেনেল ।" তেওঁলোকে ইটিভিক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ইটিভিৰ আৰম্ভণি "আপকা টিভি"ৰ পৰা হৈছিল । লাহে লাহে ই "হামাৰা টিভি - হামাৰী টাকত" হৈ পৰিল ।

পৰিচালক কে ৰাঘবেন্দ্ৰ ৰাৱে কয়, "ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে মোৰ ৩০ বছৰৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰা । যদি মই মোৰ ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে ৩০০-৪০০ মানুহক খুৱাব পাৰো, তেন্তে কল্পনা কৰকচোন ৰামোজী ৰাৱে কিমান মানুহক কৰ্মসংস্থাপন দিছে বা ইটিভিৰ জৰিয়তে কাম কৰিছে ? এনে লক্ষাধিক লোক আছে ।"

অস্কাৰ বিজয়ী সংগীত পৰিচালক এম এম কিৰবাণীয়ে সংগীত পৰিচালক হিচাপে তেওঁক নতুন জীৱন দিয়াৰ বাবে ৰামোজী ৰাওৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ থাকিব বুলি কয় । অভিনেত্ৰী খুছবুৱে কয় যে, "জবৰদাষ্টৰ বাবেই ল'ৰা-ছোৱালীয়েও মোক চিনি পায় । ৩০ বছৰীয়া ইটিভিৰ আৰম্ভণি মাত্ৰ ।"

ETV 30 YEARS
এই অনুষ্ঠানত চিৰঞ্জীৱীক সাৱটি ধৰে কমেডী ৰজা ব্ৰহ্মানন্দমে (ETV Bharat)

ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে হোৱা এক স্মৰণীয় কথা-বতৰাৰ কথা মনত পেলাই প্ৰযোজক ডি সুৰেশ বাবুৱে কয়, "ৰামোজী ৰাৱে মোক কৈছিল যে তেওঁ এবাৰ ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিলে সমগ্ৰ উদ্যোগটো হায়দৰাবাদলৈ আহিব । সেই অধ্যৱসায়ৰ পাঠ এতিয়াও মোৰ লগত আছে ।"

মেগাষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱীক সম্বৰ্ধনা :

ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চেৰুকুৰিয়ানে চিনেমা আৰু সমাজ সেৱাত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে প্ৰবীণ অভিনেতা চিৰঞ্জীৱীক সম্বৰ্ধনা জনায় । ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কক স্মৰণ কৰি চিৰঞ্জীৱীয়ে কয়, "ইটিভিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ইয়াৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি আৰু ২০ বছৰীয়া উদযাপনত মই মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিছিলো । ২৫ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ সময়ত যেতিয়া ক'ভিড-১৯ মহামাৰীৰ বাধা-নিষেধ আছিল, তেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ কেক এটা পঠিওৱা হৈছিল, যিটো মই অতি আনন্দৰে কাটিছিলো । এয়াই সঁচা প্ৰেম ।"

ETV 30 YEARS
বাওঁফালৰ পৰা - অভিনেতা আলী, ৰামোজী ৰাওৰ নাতি সুজয়, ইটিভিৰ চিইঅ' বাপ্পিনাইদু, ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চেৰুকুৰি কিৰণ, অভিনেতা চিৰঞ্জীৱী, পৰিচালক ৰাঘবেন্দ্ৰ ৰাও, মাৰ্গদৰ্শী চিটফাণ্ডৰ এমডি চেৰুকুৰি শৈলাজা কিৰণ, ৰামোজী ৰাওৰ নাতিনীয়েক দিভিজা, প্ৰযোজক আৰু অভিনেতা মুৰালি মহন, আৰ এফ চিৰ এম ডি চেৰুকুৰি বিজয়শ্বৰী, প্ৰযোজক গেমিনী কিৰণ (ETV Bharat)

অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "ৰামোজী ৰাৱে মোক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । ঈনাডুৰ পৰা মাৰ্গদৰ্শীলৈকে, ইটিভিৰ পৰা ৰামোজী ফিল্ম চিটিলৈকে তেওঁ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁৰ নাম অমৰ হৈ থাকিব ।" কমেডী ৰজা ব্ৰহ্মানন্দমে কয়, "ৰামোজী ৰাও কামত ভগৱান । ৰামোজী ফিল্ম চিটি হৈছে এক সপোন যিটো বাস্তৱত পৰিণত হৈছে ।"

কীৰ্তি সুৰেশে ৰামোজী ৰাওক তেলুগু পৰম্পৰাৰ পথ প্ৰদৰ্শক পোহৰ বুলি প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয়, "ইটিভি, হামাৰা টিভি, আপকা টিভি... এই সকলোবোৰে সেই উত্তৰাধিকাৰক প্ৰতিফলিত কৰে ।" প্ৰযোজক শ্যাম ৰেড্ডীয়ে কয়, "এবাৰ মই ৰামোজী ৰাওক সুধিছিলো যে তেওঁৰ পিছতো তেওঁৰ অনুশাসন আৰু নিয়ম চলি থাকিব নেকি । তেওঁ আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছিল, "মোৰ পৰিয়াল, মোৰ ৪০ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াক আগুৱাই লৈ যাব । চেলুট ।"

আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন :

'ETV @ 30'ৰ সময়ত এই অনুষ্ঠানত চিনেমা জগতৰ চেলিব্ৰিটি আৰু সংগীতজ্ঞসকলে এক দৃষ্টিনন্দন অভিনয় কৰে । কীৰৱনীৰ সুৰ আৰু চৈতন্য প্ৰসাদৰ ৰচনা কৰা 'ইটিভি যন্তম' গীতটি কল্পনাৰ নেতৃত্বত ৫০ গৰাকী যুৱ কণ্ঠশিল্পীয়ে কণ্ঠদান কৰে ।

ETV 30 YEARS
ফৰিয়া আৰু খুছবুৰ সৈতে মঞ্চত নৃত্য কৰি থকা অৱস্থাত চিৰঞ্জীৱী (ETV Bharat)

৫০ জন ভায়লিনবাদকৰ এটা অৰ্কেষ্ট্ৰা আৰু বীনাবাদকৰ এটা দলে দৰ্শকক মোহিত কৰি তুলিছিল । ইটিভিৰ বহু আইকনিক টেলি-চিৰিয়েলৰ সৃষ্টিশীল শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা সুমনৰ দ্বাৰা লিখা গীত পৰিবেশন কৰিছিল গায়িকা সুনিতাই । পিছত গোল্ডেন গাৰ্লছৰ দলটোৱে ভগৱান বিনায়কৰ ওপৰত ভক্তিমূলক নৃত্য পৰিবেশন কৰে, তাৰ পিছত ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ত দেশপ্ৰেমমূলক গীত পৰিবেশন কৰে ।

ফিচাৰ

