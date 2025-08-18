ETV Bharat / bharat

শুই থাকোতেই অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল আপোন ঘৰটো - DHANBAD JOGTA LANDSLIDE

ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত কথমপি ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়াল ।

HOUSE BURIED IN DHANBAD
ভয়াৱহ ভূমিস্খলনে পোত যোৱা ঘৰটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 4:55 PM IST

ধানবাদ: হঠাতেই এটা প্ৰচণ্ড শব্দই জোঁকাৰি গ'ল ধানবাদৰ এটা অঞ্চল । আজি পুৱতি নিশা হোৱা এই প্ৰচণ্ড শব্দটোত সাৰ পাই উঠিল অঞ্চলটোৰ নিদ্ৰামগ্ন লোকসকল । এটা পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই যদিও তেওঁলোকে একোৱেই ধৰিব পৰা নাছিল । কাৰণ নিশা যিটো ঘৰৰ ভিতৰত শুই আছিল সেইটো তেওঁলোকে সাৰ পোৱাৰ পূৰ্বেই হৈছে অন্তৰ্ধান ।

কেনেকৈ ঘটিল ঘটনাটো ?

ভয়ংকৰ... অভাৱনীয়... (ETV Bharat)

দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ মাতৃৰ লগতে ল’ৰা-ছোৱালী তেতিয়া শুই আছিল । হঠাতে এটা ডাঙৰ শব্দ হোৱাত ঘৰটো লাহে লাহে মাটিত পোত গ’ল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ধানবাদৰ যোগা থানা এলেকাত । পুৱতি নিশা হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ফলত নিশাই ঘৰটো মাটিত পোত খাই পৰিল । অৱশ্য়ে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘৰত শুই থকা মানুহবোৰ প্ৰচণ্ড শব্দৰ বাবে সাৰ পোৱাত বহু কষ্টৰে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জোগটা থানা এলেকাৰ হাতিয়াৰ সমীপত সাত নম্বৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ।

HOUSE BURIED IN DHANBAD
ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰত ফাট (ETV Bharat)

পথত চিৰাল ফাট :

ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘৰটোৰ লগতে সমীপৰ মাটিত চিৰাল ফাট মেলে । ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । এইদৰে ডাঙৰ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এই পৰিয়ালটোৰ ঘৰটো মাটিত পোত যায় । তদুপৰি কাষৰীয়া বহুতো ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে বি চি চি এলৰ পৰিচালনাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত সংঘটিত এই ঘটনাটোৰ পিছতেই ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

HOUSE BURIED IN DHANBAD
ভয়াৱহ ভূমিস্খলনে ভাঙি পেলোৱা ঘৰটো (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কল্যাণী দেৱীয়ে কয়, "পুৱা প্ৰায় ৩ বজাত তীব্ৰ শব্দৰ লগতে ভূমিস্খলন হয় । ফলত ঘৰটো ভাঙি যায় । কেনেবাকৈ আমি আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলো । আমি খেৰৰ চালখন এৰি দৌৰি ওলাই আহিলো ৷ ঘৰত ৰখা সকলো বস্তু, চাউল, দাইল, কাপোৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী মাটিত পোত গৈছে । এতিয়া আমাৰ খাবলৈ বা পিন্ধিবলৈ একো নাই । আমি বি চি চি এল আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা বসবাসৰ বাবে ঘৰ আৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে খাদ্যৰ দাবী জনাইছো ।"

HOUSE BURIED IN DHANBAD
ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাস্তাত মেলিছে ফাট (ETV Bharat)

আনহাতে স্থানীয় মহিলা ৰাজো দেৱীয়ে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে কয়, "তেওঁলোকে সুতত টকা লৈ ঘৰ সাজিছে । তেওঁলোকে ঘৰটো পাব লাগে । ঘৰৰ লগতে সকলো বস্তুও মাটিত পোত গৈছে । ঘৰৰ লগতে টকাও দিব লাগে ।" ইন্দ্ৰদেৱ ভূঞা নামৰ স্থানীয় লোকজনে কয়, "এই ঘটনাটোৰ বাবে বি চি চি এলৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰশাসন দুয়োটাই দায়ী । প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, মৌন হৈ থাকে ।" আনহাতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ অহা বি চি চি এলৰ বিষয়াসকলক সাংবাদিকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ কয়, "আমি কোনো বক্তব্য দিবলৈ কৰ্তৃত্বশীল নহয় ।"

HOUSE BURIED IN DHANBAD
BCCL DHANBAD
JHARKHAND
DHANBAD JOGTA LANDSLIDE

