ETV Bharat / bharat

বিগ বছ অ’টিটি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ বাসগৃহত গুলীচালনা - FIRING AT ELVISH YADAV HOUSE

দেওবাৰে পুৱা গুৰুগ্ৰামত থকা বিগ বছ অ’টিটি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা । পোহৰলৈ আহিছে ঘটনাস্থলীৰ এটা ভিডিঅ’ ৷

FIRING AT ELVISH YADAV HOUSE
ইউ টিউবাৰ তথা বিগ বছ অ’টিটি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱ (IANS/PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 12:02 PM IST

4 Min Read

গুৰুগ্ৰাম: ইউটিউবাৰ তথা বিগ বছ অ’টিটি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ গুৰুগ্ৰামত থকা বাসগৃহত দেওবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ মুখা পিন্ধি অহা তিনি দুৰ্বৃত্তই যাদৱৰ বাসগৃহটোলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলী চলোৱাৰ পিছত উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ ৷

ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে এলভিছৰ বাসগৃহত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান ৷

এই ঘটনাৰ মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে কানাডাস্থিত কৌতুক অভিনেতা কপিল শৰ্মাৰ কেফেত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ ইয়াৰ পিছতে গুৰুগ্ৰামস্থিত ইউটিউবাৰ এলভিছ যাদৱৰ বাসগৃহত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটোৱে সকলোকে ভবাই তুলিছে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ পি আৰ অ’ সন্দীপ কুমাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এক বিবৃতি ৷ কুমাৰে কয় যে গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ ৫৭ ত থকা এলভিছৰ ঘৰত তিনিজন মুখা পিন্ধা দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । অৱশ্যে গুলীচালনাৰ সময়ত এলভিছ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত নাছিল ।

এলভিছ যাদৱৰ পিতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ঘটনাস্থলীৰ এটা ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে ৷ ইউটিউবাৰগৰাকীৰ পিতৃ ৰাম অৱতাৰ যাদৱৰ দাবী অনুসৰি গুৰুগ্ৰামত থকা তেওঁৰ ঘৰত তিনিজন দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলীচালনা কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ কয়, ‘‘আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিজৰ কাম ভালদৰে কৰি আছে ।’’

এলভিছৰ পিতৃক গুলীচালনাৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, ‘‘যেতিয়া গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো ঘৰতে আছিল । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মই শুই আছিলো । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে । প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলীচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে । চি চি টি ভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটো তিনিজনীয়া, ইয়াৰে দুজনক স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ।’’

আৰক্ষীৰ বিবৃতি

গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ পি আৰ অ’ সন্দীপে কয়, ‘‘গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ ৫৭ ত ইউটিউবাৰ তথা বিগ বছ অ’ টি টি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ ঘৰৰ বাহিৰত তিনিজন মুখা পিন্ধা দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে । পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । এক ডজনৰো অধিক গুলী নিক্ষেপ কৰা হয় । গুলীচালনাৰ সময়ত এলভিছ যাদৱ নিজৰ ঘৰত নাছিল ।’’

কিছুদিন পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰেভ পাৰ্টি গোচৰত এলভিছ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল, য’ত সাপৰ বিষ আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ যোগান আৰু সেৱনৰ ঘটনা জড়িত হৈ আছিল ৷

আদালতত চলি আছে এলভিছ যাদৱৰ এই গোচৰ

ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু জয়মল্য বাগচিৰ বিচাৰপীঠে যাদৱৰ এই আবেদন সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু অভিযোগকাৰী গৌৰৱ গুপ্তাকে ধৰি উত্তৰদাতাসকলক জাননী জাৰি কৰে । যাদৱে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা অভিযোগনামা আৰু গোচৰটোত জাৰি কৰা চমন বাতিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । বিগত মে’ মাহত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ আবেদন খাৰিজ কৰি কয় যে এই গোচৰত একাধিক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, যাৰ বাবে অভিযোগৰ আইনী তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয় ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আইনী কাৰ্যবিধি অন্তৱৰ্তীকালীনভাৱে স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দি গোচৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক জাননী জাৰি কৰে । উল্লেখ্য যে, এলভিছ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ ধাৰা ৯, ৩৯, ৪৮এ, ৪৯, ৫০ আৰু ৫১, ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা ২৮৪, ২৮৯ আৰু ১২০বি আৰু এন ডি পি এছ আইনৰ ধাৰা ৮, ২২, ২৯, ৩০ আৰু ৩২ৰ অধীনত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । এই অভিযোগনামা গৌতম বুদ্ধ নগৰ জিলাৰ নয়দা ছেক্টৰ-৪৯ থানাত দাখিল কৰা হৈছে ।

গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ প্ৰথম অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশেও জাৰি কৰিছে চমন । এলভিছ যাদৱে এই ভিত্তিত অভিযোগনামা আৰু কাৰ্যবিধিৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই যে তথ্যদাতাজন বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ১৯৭২ ৰ অধীনত এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ যোগ্য ব্যক্তি নহয় । যুক্তি দিয়া হৈছে যে আবেদনকাৰীৰ পৰা কোনো সাপ, নিচাযুক্ত পদাৰ্থ লাভ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক: শ্বোলেৰ পঞ্চাছ বছৰ: চিনেমাখনৰ আকৰ্ষণীয় তথ্যবোৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে ?

গুৰুগ্ৰাম: ইউটিউবাৰ তথা বিগ বছ অ’টিটি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ গুৰুগ্ৰামত থকা বাসগৃহত দেওবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ মুখা পিন্ধি অহা তিনি দুৰ্বৃত্তই যাদৱৰ বাসগৃহটোলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলী চলোৱাৰ পিছত উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ ৷

ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে এলভিছৰ বাসগৃহত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান ৷

এই ঘটনাৰ মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে কানাডাস্থিত কৌতুক অভিনেতা কপিল শৰ্মাৰ কেফেত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ ইয়াৰ পিছতে গুৰুগ্ৰামস্থিত ইউটিউবাৰ এলভিছ যাদৱৰ বাসগৃহত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটোৱে সকলোকে ভবাই তুলিছে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ পি আৰ অ’ সন্দীপ কুমাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এক বিবৃতি ৷ কুমাৰে কয় যে গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ ৫৭ ত থকা এলভিছৰ ঘৰত তিনিজন মুখা পিন্ধা দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । অৱশ্যে গুলীচালনাৰ সময়ত এলভিছ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত নাছিল ।

এলভিছ যাদৱৰ পিতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ঘটনাস্থলীৰ এটা ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে ৷ ইউটিউবাৰগৰাকীৰ পিতৃ ৰাম অৱতাৰ যাদৱৰ দাবী অনুসৰি গুৰুগ্ৰামত থকা তেওঁৰ ঘৰত তিনিজন দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলীচালনা কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁ কয়, ‘‘আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিজৰ কাম ভালদৰে কৰি আছে ।’’

এলভিছৰ পিতৃক গুলীচালনাৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, ‘‘যেতিয়া গুলীচালনা সংঘটিত হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো ঘৰতে আছিল । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মই শুই আছিলো । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে । প্ৰায় ২৫-৩০ জাঁই গুলীচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে । চি চি টি ভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটো তিনিজনীয়া, ইয়াৰে দুজনক স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ।’’

আৰক্ষীৰ বিবৃতি

গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ পি আৰ অ’ সন্দীপে কয়, ‘‘গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ ৫৭ ত ইউটিউবাৰ তথা বিগ বছ অ’ টি টি ২ ৰ বিজয়ী এলভিছ যাদৱৰ ঘৰৰ বাহিৰত তিনিজন মুখা পিন্ধা দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে । পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । এক ডজনৰো অধিক গুলী নিক্ষেপ কৰা হয় । গুলীচালনাৰ সময়ত এলভিছ যাদৱ নিজৰ ঘৰত নাছিল ।’’

কিছুদিন পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰেভ পাৰ্টি গোচৰত এলভিছ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল, য’ত সাপৰ বিষ আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ যোগান আৰু সেৱনৰ ঘটনা জড়িত হৈ আছিল ৷

আদালতত চলি আছে এলভিছ যাদৱৰ এই গোচৰ

ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু জয়মল্য বাগচিৰ বিচাৰপীঠে যাদৱৰ এই আবেদন সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু অভিযোগকাৰী গৌৰৱ গুপ্তাকে ধৰি উত্তৰদাতাসকলক জাননী জাৰি কৰে । যাদৱে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা অভিযোগনামা আৰু গোচৰটোত জাৰি কৰা চমন বাতিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । বিগত মে’ মাহত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ আবেদন খাৰিজ কৰি কয় যে এই গোচৰত একাধিক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, যাৰ বাবে অভিযোগৰ আইনী তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয় ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আইনী কাৰ্যবিধি অন্তৱৰ্তীকালীনভাৱে স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দি গোচৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক জাননী জাৰি কৰে । উল্লেখ্য যে, এলভিছ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ ধাৰা ৯, ৩৯, ৪৮এ, ৪৯, ৫০ আৰু ৫১, ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা ২৮৪, ২৮৯ আৰু ১২০বি আৰু এন ডি পি এছ আইনৰ ধাৰা ৮, ২২, ২৯, ৩০ আৰু ৩২ৰ অধীনত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । এই অভিযোগনামা গৌতম বুদ্ধ নগৰ জিলাৰ নয়দা ছেক্টৰ-৪৯ থানাত দাখিল কৰা হৈছে ।

গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ প্ৰথম অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশেও জাৰি কৰিছে চমন । এলভিছ যাদৱে এই ভিত্তিত অভিযোগনামা আৰু কাৰ্যবিধিৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই যে তথ্যদাতাজন বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ১৯৭২ ৰ অধীনত এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ যোগ্য ব্যক্তি নহয় । যুক্তি দিয়া হৈছে যে আবেদনকাৰীৰ পৰা কোনো সাপ, নিচাযুক্ত পদাৰ্থ লাভ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক: শ্বোলেৰ পঞ্চাছ বছৰ: চিনেমাখনৰ আকৰ্ষণীয় তথ্যবোৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ELVISH YADAV HOUSE IN GURUGRAMELVISH YADAVইটিভি ভাৰত অসমFIRING AT ELVISH YADAV RESIDENCEFIRING AT ELVISH YADAV HOUSE

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.