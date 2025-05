ETV Bharat / bharat

জম্মু বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি পাকিস্তানৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণ, আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ দাবী ভাৰতৰ - JAMMU KASHMIR

সম্পূৰ্ণ ব্লেকআউট জম্মু-কাশ্মীৰ ( ETV Bharat )

শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰত ব্লেকআউট । তথ্য অনুসৰি জম্মুত কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ । সক্ৰিয় কৰা হৈছে বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা । ইয়াৰ উপৰিও এয়াৰ ৰেইডৰ ছাইৰেনৰো বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জম্মুত । সংবাদ সংস্থা ANI ৰ মতে, জম্মু-কাশ্মীৰৰ আখনূৰতো শুনা গৈছে চাইৰেণৰ শব্দ । তথ্য অনুসৰি, ইতিমধ্যে জম্মুত কেইবাটাও ডাঙৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে । ফলত ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । পাকিস্তান আৰু পাকিস্তানে দখল কৰা কাশ্মীৰৰ ৯টা সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰত ভাৰতে আক্ৰমণ চলোৱাৰ এদিন পিছতে সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণৰ কাৰণ কি সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । বিস্ফোৰণৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে, ইয়াৰ পিছতেই এয়াৰ ৰেইডৰ ছাইৰেন বাজি উঠে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎসেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয় । লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মোবাইল সেৱা ।

