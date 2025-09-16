পুনৰ উত্তৰ-পূবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: স্থাপন কৰিব কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা
১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ-পূবলৈ আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আইজল, মণিপুৰ আৰু অসমত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিছিল ।
ইটানগৰ: অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৮৩০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ফ্ৰন্টিয়াৰ হাইৱে প্ৰকল্প আৰু দুটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ইন্দিৰা গান্ধী উদ্যানৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম (ভি ভি পি) আৰম্ভ কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইটানগৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বিশদ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি মঙলবাৰে বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে বুলিও তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, অভিলাষী সীমান্ত ঘাইপথ প্ৰকল্পটো পশ্চিম কামেং জিলাৰ বমডিলাৰ পৰা চাংলাং জিলাৰ বিজয়নগৰলৈকে মেকমেহন লাইনৰ সমান্তৰালভাৱে চলিব ।
এই ঘাইপথটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সীমান্ত সংযোগো বৃদ্ধি কৰিব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
ইয়াৰ উপৰি য়াৰজেপ নদীত ১৮৬ মেগাৱাট টেটো-আই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু ২৪০ মেগাৱাট হেও জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ টাৱাঙত এটা সংহত অধিৱেশন কেন্দ্ৰও উদ্বোধন কৰিব ।
ভি ভি পিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত ১২২খন সীমান্ত গাঁৱত সৰ্ববতৰৰ পথ, ৪জি টেলিকম নেটৱৰ্ক, টি ভি সংযোগ আৰু অন-গ্ৰিড বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । ইয়াৰে ৬৭খন গাঁও ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত আৰু ৫৫খন গাঁও ভাৰত-ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত । ভি ভি পিৰ বাবে ২২০৫ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰৰ পথসমূহ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা হৈছে ।