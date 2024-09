ভোজ্য তেলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব ভাৰত; নিটি আয়োগৰ পৰামৰ্শ - NITI Aayog on Edible Oils

ETV Bharat / bharat

ভোজ্য তেলৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব ভাৰত; নিটি আয়োগৰ পৰামৰ্শ - NITI Aayog on Edible Oils

বিশেষ প্ৰতিবেদন, ৮ ছেপ্টেম্বৰ : নিটি আয়োগে 'Pathways and Strategies for Accelerating Growth in Edible Oils Towards Atmanirbharta' শীৰ্ষক ভোজ্য তেলৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱা দশকবোৰত, দেশত ভোজ্য তেলৰ জনমূৰি ব্যৱহাৰ লক্ষণীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । যি ১৯.৭ কিগ্ৰা/বছৰত উপনীত হৈছে । চাহিদাৰ এই বৃদ্ধিয়ে ঘৰুৱা উৎপাদনক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা আৰু ঔদ্যোগিক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে আমদানিৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰশীলতা আছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ভাৰতে ১৬.৫ নিযুত টন (মেট্ৰিক টন) ভোজ্য তেল আমদানি কৰিছিল । একেদৰে ঘৰুৱা উৎপাদনে দেশৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাত্ৰ ৪০-৪৫ শতাংশহে পূৰণ কৰিছে । এই পৰিস্থিতিয়ে ভোজ্য তেলৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দেশৰ লক্ষ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদৰ্শন কৰে ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "ই বিদ্যমান প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে এক বিতং ৰোডমেপ উপস্থাপন কৰে, চাহিদা-যোগানৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে নতুন পদ্ধতি বিকশিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অতি সাধাৰণ ব্যৱসায় (BAU) পৰিস্থিতিৰ অধীনত, ভোজ্য তেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগান ২০৩০ চনলৈ ১৬ মেট্ৰিক টন আৰু ২০৪৭ চনলৈ ২৬.৭ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।"

'ষ্টেটিক/হাউচহোল্ড এপ্ৰ'চ'ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমীক্ষাবোৰে ২০৩০ আৰু ২০৪৭ চনলৈ ক্ৰমান্বয়ে ১৪.১ মেট্ৰিক টন আৰু ৫.৯ মেট্ৰিক টনৰ চাহিদা-যোগানৰ ব্যৱধান কম সূচায় । অৱশ্যে, যদি আইচিএমআৰ-এনআইএন-ৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ দিয়া জনমূৰি ব্যৱহাৰ অনুসৰণ কৰা হয়, ২০৩০ আৰু ২০৪৭ চনলৈ দেশত ক্ৰমান্বয়ে ০.১৩ মেট্ৰিক টন আৰু ৯.৩৫ মেট্ৰিক টন অতিৰিক্ত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

এই ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ প্ৰতিবেদনখনে বিদ্যমান ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী স্থিৰতা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেইবাটাও কৌশলগত হস্তক্ষেপৰ পৰামৰ্শ দিছে ।

চাহিদা :

যোৱা দশকবোৰত, দেশত ভোজ্য তেলৰ জনমূৰি ব্যৱহাৰ নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, যি প্ৰতি বছৰে ১৯.৭ কিঃগ্ৰাঃ হৈছে । চাহিদাৰ এই বৃদ্ধিয়ে ঘৰুৱা উৎপাদনক যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা আৰু ঔদ্যোগিক দুয়োটা প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে আমদানিৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছে ।

আমদানি :

বিশ্ব পঞ্চম সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ ভোজ্য বনস্পতি তেল খণ্ডৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দী, যি আমেৰিকা, চীন আৰু ব্ৰাজিলৰ পিচতে চতুৰ্থ স্থানত আছে । বিশ্বব্যাপী ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ অৰিহণা যোগায়, যি হৈছে বিশ্বব্যাপী তৈলবীজ এলেকাৰ প্ৰায় ১৫-২০ শতাংশ । ভোজ্য তেল উৎপাদনৰ ৬-৭ শতাংশ আৰু মুঠ ব্যৱহাৰৰ ৯-১০ শতাংশ ।

BAU পৰিস্থিতিৰ অধীনত :

২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভোজ্য তেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগান ১৬ মেট্ৰিক টন আৰু ২০৪৭ চনলৈ ২৬.৭ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ ভোজ্য তেল খণ্ডৰ অৱলোকন :

ভাৰতীয় কৃষিৰ ভিতৰত, তৈলবীজবোৰে অঞ্চলটোত দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ স্থান দখল কৰে । ভাৰতৰ বিভিন্ন কৃষি পৰিস্থিতি ৯ টা বাৰ্ষিক তৈলবীজ শস্যৰ খেতিৰ বাবে যোগ্য, যাৰ ভিতৰত আছে চিনাবাদাম, ৰেপচিড-সৰিয়হ, চয়াবীন, সূৰ্যমুখী ফুল, তিল, চেফফ্লাৱাৰ, নাইজাৰ বীজ, কেষ্টৰ আৰু তিচি । অৱশ্যে, বৰষুণৰ ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে, ৭৬ শতাংশ তৈলবীজ খেতি ক্ষেত্ৰই মুঠ উৎপাদনৰ ৮০ শতাংশ অৰিহণা যোগায় ।

ৰেইনফেড কৃষি বিশেষকৈ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক চাপৰ প্ৰতি সংবেদনশীল, সামগ্ৰিক উৎপাদন স্থিৰতা বিপদাপন্ন কৰে আৰু সামগ্ৰিক উৎপাদন হ্ৰাস কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিপদাশংকা সৃষ্টি কৰে । যাৰ বাবে শস্যৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ৰণনীতি ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰয়োজন ।