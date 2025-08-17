ETV Bharat / bharat

আমি আমাৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ, ECI ৰ বাবে সকলো সমান: মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত - ELECTION COMMISSION

ৰাহুল গান্ধীৰ ভোট চুৰি আৰু SIRৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে ।

ECI press conference on vote theft allegations and SIR
নিৰ্বাচন আয়োগ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 7:58 PM IST

নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভোট চুৰি আৰু SIR ৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, ''তেওঁ শাসকীয় দলৰো নহয় আৰু বিৰোধীৰো নহয় । আমি আমাৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ পৰা পিছুৱাই নাযাওঁ ।''

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ্বৰ কুমাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয়, ''আমাৰ বাবে সকলো সমান । বিহাৰৰ পৰা SIR আৰম্ভ কৰা হৈছে, কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি ভোটাৰ তালিকাত উন্নতিৰ দাবী আছিল ।''

নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত কেনেকৈ বৈষম্য কৰিব পাৰে ?

মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি ১৮ বছৰ বয়সৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে ভোটাৰ হ'ব লাগে আৰু ভোট দিব লাগে । আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইন অনুসৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম নিৰ্বাচন আয়োগত পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে হয় । তেন্তে নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকৈ একেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৈষম্য কৰিব পাৰে ? নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাবে কোনো বিৰোধী বা কোনো দল নাই । সকলো সমান । যিকোনো ৰাজনৈতিক দলেই নহওক কিয় নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ।"

'নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে মুকলি'

তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুৱাৰ সদায় সকলোৰে বাবে সমানে মুকলি । ভূমি পৰ্যায়ত সকলো ভোটাৰ, সকলো ৰাজনৈতিক দল আৰু সকলো বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই একেলগে স্বচ্ছভাৱে কাম কৰি আছে, ভেৰিফিকেচন কৰি আছে, স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু লগতে ভিডিঅ' প্ৰশংসাপত্ৰও দি থকা হৈছে ।"

‘বিভ্ৰান্তি বিয়পোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে’

নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু কয় যে এই পৰীক্ষিত নথি-পত্ৰ, ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ জিলা সভাপতি আৰু তেওঁলোকে মনোনীত কৰা বিএলঅ’সকলৰ প্ৰশংসাপত্ৰসমূহ হয় নিজৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই নহয় ভূমিৰ বাস্তৱতাক আওকাণ কৰি বিভ্ৰান্তি বিয়পোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

সত্যটো হ'ল বিহাৰৰ SIRক সম্পূর্ণ সফল কৰিবলৈ সকলো দলেই দায়বদ্ধ, চেষ্টা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে । যেতিয়া বিহাৰৰ সাত কোটিৰো অধিক ভোটাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে থিয় দিছে, তেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বা ভোটাৰৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ’ব নোৱাৰে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ভোটাৰৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগেনে ?

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয়, "আমি কেইদিনমানৰ আগতে দেখিছিলো যে তেওঁলোকৰ অনুমতি অবিহনে বহু ভোটাৰৰ ছবি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাখিল কৰা হৈছিল । অভিযোগ কৰা হৈছিল, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ভোটাৰৰ চিচিটিভি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব লাগেনে, সেয়া লাগিলে তেওঁলোকৰ মাক, বোৱাৰী, কন্যাই নহওক কিয় । ভোটাৰ তালিকাত নাম থকাসকলেহে নিজৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ভোটদান কৰে...।"

ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলসমূহে ভোটাৰৰ তথ্যৰ হেতালি খেলাৰ অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ভোটাৰ তালিকাখন সময়মতে পৰীক্ষা নকৰা যেন লাগে, যাতে ভোটাৰ তালিকাখন নিৰ্বাচনী কাৰ্যত ভুল আঙুলিয়াই দিব পৰা নাছিল আৰু লগতে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়াসকলক ঘাটিসমূহ শুধৰোৱাত সহায় কৰিবলৈ নথিখনৰ ওপৰত তদন্ত কৰাটো আদৰণি জনাইছে ।

এক বিবৃতিত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছত দাবী আৰু আপত্তি উত্থাপন কৰাৰ সময়টোৱেই হৈছে দলসমূহে অভাৱ-অভিযোগসমূহ উজ্জ্বল কৰাৰ উপযুক্ত সময়ল। ইয়াত কোৱা হৈছে, "এইটো দেখা গৈছে যে কিছুমান ৰাজনৈতিক দল আৰু তেওঁলোকৰ বুথ লেভেল এজেণ্টে (BLA) ভোটাৰ তালিকাসমূহ সময়মতে পৰীক্ষা কৰা নাছিল আৰু ভুলৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা নাছিল, যদিহে আছে...।"

আয়োগে লক্ষ্য কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ কিছুমান ৰাজনৈতিক দল আৰু ব্যক্তিয়ে পূৰ্বতে প্ৰস্তুত কৰা ভোটাৰ তালিকাকে ধৰি ভোটাৰ তালিকাত ভুলৰ সন্দৰ্ভত বিষয় উত্থাপন কৰিছে ।

