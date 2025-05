ETV Bharat / bharat

অসমৰ দুখন ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ - ASSAM RAJYA SABHA POLLS

নতুন দিল্লীৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ ভৱনৰ ফাইল ফটো ( ANI )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 26, 2025 at 8:29 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 9:18 PM IST 2 Min Read

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে অসমৰ দুখন আৰু তামিলনাডুৰ ৬খন ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰে । এই আঠখন আসনৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল জুন আৰু জুলাই মাহত শেষ হ’ব । অসমৰ দুখন আসনৰ পৰা বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসৰ কাৰ্যকাল অহা ১৪ জুনত সমাপ্ত হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰে । একেদৰে তামিলনাডুৰ অনবুমণি ৰামাদোছ, এম শনমুগাম, এন চন্দ্ৰশেখৰণ, এম মহম্মদ আব্দুল্লা, পি উইলছন আৰু ভাইকোৱে ২৪ জুলাইত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব । ECI-এ ঘোষণা কৰা সূচী অনুসৰি ১৯ জুনত ভোটগ্ৰহণ হ’ব । ২ জুনত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব । মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ৯ জুন ।

