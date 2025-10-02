ক'ত ক'ত নজ্বলে ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি ? কিয় কৰা নহয় ৰাৱণ দহন ?

ক'ত ক'ত নজ্বলে ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি ? কিয় কৰা নহয় ৰাৱণ দহন ?
আজি দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে দশেৰা উৎসৱ । জ্বলোৱা হৈছে ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি । পিছে এনে কিছু স্থান আছে য'ত নজ্বলাই ৰাৱণক ।
Published : October 2, 2025 at 4:51 PM IST
চিমলা: বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ বিজয় হিচাপে আজি দেশজুৰি উদযাপন কৰা হয় দশেৰা । ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাথৰ বিশাল প্ৰতিকৃতি জ্বলাৰ লগে লগে ফটকা, আতচবাজীৰে মুখৰিত হয় চৌদিশ আৰু ভাঁহি আহে 'জয় শ্ৰীৰাম' ধ্বনি । কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানভেদে ইয়াক আয়োজন কৰা হয় ভিন্নভাৱে । কিছু কিছু স্থানত আজিও দাহ কৰা নহয় ৰাৱণক ।
ইয়াৰ কাৰণসমূহো হৃদয়স্পৰ্শী, কোনো স্থানত যদি তেওঁৰ জন্মস্থান বুলি ভবা হয়, আন কোনোৱে ৰাৱণক তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি, আন কোনোৱে আকৌ তেওঁলোকৰ জোঁৱাই বুলি আৰু ভাবে আৰু কোনোৱে শিৱভক্ত হোৱাৰ বাবে । আহক জানো দেশৰ সেই স্থানসমূহৰ বিষয়ে, য'ত দাহ কৰা নহয় ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিছৰখ, ৰাৱণৰ জন্মস্থান:
গৌতম বুদ্ধ নগৰ জিলাৰ বিছৰখ গাঁওখনক ৰাৱণৰ জন্মভূমি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কোৱা হয় যে ঋষি বিশ্ৰৱা আৰু কেকছীৰ ঘৰত ৰাৱণৰ জন্ম হৈছিল । এই কাৰণতে দশেৰাত এই গাঁওখনত ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা নহয় । স্থানীয় লোকসকলে তেওঁক মহান ব্ৰাহ্মণ আৰু শিৱভক্ত হিচাপে মানি আহিছে । দশেৰাৰ দিনা গাঁওখনত বিশেষভাৱে হোম-যজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হয় । ইয়াৰ স্থানীয় লোকে কয় যে ৰাৱণক জ্বলোৱা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ বিপৰীত, কিয়নো বিদ্যা, জ্যোতিশ আৰু সংগীতৰ তেওঁ আচাৰ্য আছিল ।
মধ্য প্ৰদেশৰ মন্দচৌৰ, জোঁৱাইৰ সন্মান:
মন্দচৌৰক ৰাৱণৰ পত্নী মন্দোদৰীৰ পিতৃগৃহ বুলি গণ্য কৰা হয় । ইয়াৰ লোকসকলেও দশেৰাত ৰাৱণ দাহ নকৰে, কিয়নো তেওঁ তেওঁলোকৰ আদৰৰ জোঁৱায়েক । এই দিনটোত ঘৰে ঘৰে পূজা আৰু ভোগ উচৰ্গা কৰা হয় । তেওঁলোকে ভাবে যে জোঁৱাইক অপমান কৰাটো এক অশুভ কথা, সেয়ে ইয়াত দশেৰাত ৰাৱণক সন্মান কৰা হয় ।
ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ, মন্দোদৰীৰ পিতৃ-মাতৃৰ গৃহ:
ৰাজস্থানৰ যোধপুৰতো মন্দোদৰীৰ পিতৃগৃহৰ পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে । ইয়াত কিছু কিছু সম্প্ৰদায়ে দশেৰাত ৰাৱণ দাহ নকৰে । তেওঁলোকেও ৰাৱণক জোঁৱাই হিচাপে মানি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে । কিছু পৰিয়ালে এই দিনটোত শোক দিৱস হিচাপে পালন কৰে আৰু কেৱল ভগৱান ৰামৰ বিজয় উৎসৱৰ স্মৰণ কৰে, কিন্তু ৰাৱণক অপমানিত নকৰে ।
হিমাচল প্ৰদেশৰ বৈজনাথ, শিৱভক্ত ৰাৱণ আৰু মৃত্যুৰ ভয়:
কাংৰা জিলাৰ প্ৰাচীন বৈজনাথ শিৱ মন্দিৰৰ সৈতে ৰাৱণৰ তপস্যা জড়িত হৈ আছে । মানি লোৱা হয় যে ৰাৱণে ইয়াত ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল আৰু শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছিল । স্থানীয় লোকে বিশ্বাস কৰে যে যিয়েই ৰাৱণ দাহ কৰিব, তেওঁ অকাল মৃত্যুৰ সন্মুখিন হ'ব লাগিব । সেয়ে ইয়াত প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা নহয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াত শিৱ পূজা আৰু ৰুদ্ৰাভিষেক হয় ।
ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰ, ৰাৱণেশ্বৰ ধামৰ আস্থা:
ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰ বাবা বৈদ্যনাথ ধামৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ । ইয়াত বিশ্বাস কৰা হয় যে ৰাৱণে ভগৱান শিৱক প্ৰসন্ন কৰিবৰ বাবে নিজৰ দুবাহুৰ বলিদান দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছিল । এই কাৰণতে ইয়াক ৰানেশ্বৰ ধাম বুলিও কোৱা হয় । ইয়াত দশেৰাত ৰাৱণ দাহনৰ বিপৰীতে শিৱ ভক্তি আৰু ৰাৱণৰ তপস্যাৰ স্মৰণ কৰা হয় ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাণপুৰ, ৰাৱণ মন্দিৰৰ আচৰিত পৰম্পৰা:
কাণপুৰৰ চিৱালা ক্ষেত্ৰত স্থাপিত ৰাৱণ মন্দিৰ দেশ অলৌকিক মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । এই মন্দিৰ গোটেই বছৰটোৱেই বন্ধ হৈ থাকে আৰু কেৱল দশেৰাৰ দিনাহে খোলা হয় । এই দিনটোতে স্থানীয় লোকে ৰাৱণক পূজা-অৰ্চনা কৰে । ইয়াৰ এই পৰম্পৰা এইটো কথাৰ প্ৰতীক যে ৰাৱণ কেৱল ৰাক্ষসেই নাছিল, বৰঞ্চ শিৱভক্ত আৰু বিদ্বান আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লু, দেৱতাৰ বিশেষ উৎসৱ:
কুল্লুৰ দশেৰা দেশৰ ভিতৰতে নিজৰ বিশেষ পৰম্পৰাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ । ইয়াত ৰাৱণ, মেঘনাদ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ প্ৰতিকৃতি জলোৱা নহয় । ইয়াৰ বিপৰীতে স্থানীয় দেৱ-দেৱতাৰ ৰথযাত্ৰা আৰু দৈৱ পৰিক্ৰমা অনুষ্ঠিত হয় । সাতদিন ধৰি চলা এই মেলাত মূলতঃ ভগৱান ৰঘূনাথ জীৰ পূজা হয় । ইয়াত দশেৰাত ৰাৱণ দাহন নহয়, বিপৰীতে সংস্কৃতিৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।
ছত্তীশগড়ৰ বস্তাৰ, পূৰ্বপুৰুষ আছিল ৰাৱণ:
বস্তাৰৰ আদিবাসীসকলে ৰাৱণক তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে । ইয়াত প্ৰায় ৭৫ দিনলৈকে দশেৰা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়, যি দেশৰ আটাইতকৈ দীঘল দশেৰা উৎসৱ । ৰাৱণ দহনৰ বিপৰীতে ইয়াত 'ৰেণী' নামৰে এক বিশেষ ৰীতি পালন কৰা হয় । স্থানীয় জনজাতিসকলে বিশ্বাস কৰে যে ৰাৱণ নিজৰ লোকসকক ৰক্ষা কৰিছিল সেয়ে তেওঁ সন্মানীয় ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ অমৰাৱতী, ৰাৱণক আদৰ্শ হিচাপে গণ্য কৰে:
মহাৰাষ্ট্ৰৰ অমৰাৱতী জিলাৰ কিছু সম্প্ৰদায়ে ৰাৱণক নিজৰ আদৰ্শ হিচাপে গণ্য কৰে । দশেৰাত তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি দাহ নকৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে ঘৰে ঘৰে বন্তি জ্বলাই আৰু তেওঁৰ বিচক্ষণতাক স্মৰণ কৰে ।
সংস্কৃত বিদ্বান ৰাম শৰ্মাৰ মতে,"ৰামায়ণত মেঘনাদক ইন্দ্ৰজিৎ বুলি কোৱা হয়, কিয়নো তেওঁ ইন্দ্ৰকো পৰাজিত কৰিছিল । তেওঁৰ চৰিত্ৰ বীৰতা আৰু তপস্যাৰ প্ৰতীক । আদিবাসী সমাজৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পূজন কৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বৈচিত্ৰতা প্ৰতিফলিত কৰে ।"
মহাৰাষ্ট্ৰৰ মেলঘাট, মেঘনাদৰ পূজা আৰু আদিবাসীৰ আস্থা:
অমৰাৱতী জিলাৰ মেলঘাটতো দশেৰাৰ দিনা ৰাৱণ দাহ কৰা নহয় । ইয়াত গৌণ্ড আৰু কৌৰকু জনজাতিয়ে ৰাৱণৰ পুত্ৰ মেঘনাদ (ইন্দ্ৰজিৎ)ৰ পূজা কৰে । গাওঁবোৰত চেগুণ কাঠৰ খৰিৰে তৈয়াৰ কৰা বিশেষ স্তম্ভক মেঘনাদৰ প্ৰতীক হিচাপে মান্যতা দিয়া হয় । হোলীৰ সময়ত মেঘনাদৰ পূজা এক ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । মেলঘাটত দিপাৱলী আৰু দশেৰা নহয়, বিপৰীতে হোলী আৰু নাগপঞ্চমী মুখ্য উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
আচাৰ্য পৰম স্বৰূপ শৰ্মাৰ মতে,"ৰাৱণক মানুহে খলনায়ক হিচাপে স্মৰণ কৰে, কিন্তু তেওঁৰ পুত্ৰ মেঘনাদ শৌৰ্য আৰু ভক্তিৰ আদৰ্শ আছিল । মেলঘাটৰ পৰম্পৰাই এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতীয় সমাজত সকলো চৰিত্ৰকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোনেৰে লক্ষ্য কৰে ।"