সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টক লৈ আৰক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰিব গোচৰ পঞ্জীয়ন !

সামাজিক মাধ্যমত কৰা পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বহুতে এজাহাৰ দাখিল কৰে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে আদালত ।

সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টক লৈ আৰক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰিব গোচৰ পঞ্জীয়ন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 2:32 PM IST

হায়দৰাবাদ : সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে ! গোচৰ পঞ্জীয়নৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিব লাগিব । উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশনাত এই কথা উল্লেখ কৰিছে । আদালতৰ ৰায় অনুসৰি কেৱল সমালোচনাত্মক বিষয়বস্তু অনলাইনত পোষ্ট কৰাৰ বাবেই অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । মানহানি, ঘৃণামূলক ভাষণ, হিংসাৰ বাবে উচটনি দিয়া বা শান্তি ভংগৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ থাকিলেহে তদন্তত আগবাঢ়িব পাৰে আৰক্ষী ।

আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বেআইনী উপাদান নাথাকিলে কঠোৰ ৰাজনৈতিক সমালোচনাও অপৰাধমূলক অভিযোগৰ পৰিসৰত নপৰিব পাৰে ।

কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমালোচনা কৰি পোষ্ট কৰিছিল নাল্লাবালু ইলিয়াছ আৰু দুৰ্গম শচীধৰ গৌডে । যাৰ ফলত ৰামগুণ্ডাম আৰু কৰিমনগৰ থানাত ৰুজু হৈছিল তিনিটাকৈ গোচৰ । সেই গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল দুয়োগৰাকী লোকে । সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে এই নিৰ্দেশ দিয়ে । তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এন টুকাৰামজীয়ে বুধবাৰে গোচৰসমূহ খাৰিজ কৰাৰ সময়তে সামাজিক মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত অভিযোগসমূহ চম্ভালিব পৰাকৈ আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ আদালতক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

আদালতে উল্লেখ কৰে যে সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টসমূহো সংবিধানৰ অধীনত প্ৰকাশৰ সুৰক্ষিত ৰূপ আৰু মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আৰু গোচৰৰ 'যান্ত্ৰিক আৰু একপক্ষীয়' পঞ্জীয়ন ৰোধ কৰিবলৈ এই নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰয়োজনীয় বুলি জোৰ দিয়ে ।

আদালতে জাৰি কৰা মূল নিৰ্দেশনা :

মানহানিৰ গোচৰত প্ৰত্যক্ষ এজাহাৰ নহ'ব : আৰক্ষীয়ে মানহানিৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব নোৱাৰে । অভিযোগকাৰীসকলক দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিব লাগে, যিয়ে বিএনএছএছৰ ধাৰা ১৭৪(২)ৰ অধীনত কাম কৰিব ।

তৃতীয় পক্ষৰ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা নহ'ব : গুৰুতৰ অপৰাধৰ বাহিৰে পোষ্টৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকা ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰা অভিযোগ বিবেচনা কৰা নহ'ব ।

প্ৰাথমিক তদন্তৰ প্ৰয়োজন : গুৰুতৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়নৰ পূৰ্বে প্ৰথমে আইনী ভিত্তিত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।

প্ৰাথমিক তদন্ত প্ৰমাণ বাধ্যতামূলক : হিংসা, ঘৃণা বা অশান্তিৰ বাবে উচটনি দিয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ থাকিলেহে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কেদাৰনাথ সিং বনাম বিহাৰ ৰায় মানি চলিব লাগিব ।

কেৱল ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ বাবে গোচৰ পঞ্জীয়ন নহ'ব : কঠোৰ বা সমালোচনাত্মক ৰাজনৈতিক ভাষণ আৰু পোষ্টসমূহ ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদৰ অধীনত সুৰক্ষিত যদিহে ইয়াৰ দ্বাৰা শান্তি আৰু শৃংখলাৰ প্ৰতি প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি নপৰে ।

মেকানিকেল এৰেষ্ট নহ'ব : অৰ্ণেশ কুমাৰ বনাম বিহাৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা অহা গাইডলাইন সকলো গোচৰতে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ।

চৰকাৰী অধিবক্তাৰ মতামত প্ৰয়োজনীয় : ৰাজনৈতিক বা স্পৰ্শকাতৰ পোষ্টত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে চৰকাৰী অধিবক্তাৰ পৰা আইনী মতামত ল'ব লাগে ।

বন্ধ কৰিব লাগিব ভিত্তি নথকা অভিযোগ : যদি কোনো অভিযোগ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বা ভিত্তিহীন বুলি ধৰা পৰে, তেন্তে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ ভিত্তিৰ অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি গোচৰটো বন্ধ কৰিব লাগিব ।

