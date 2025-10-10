ETV Bharat / bharat

জুইৰ লগত খেলা নকৰিবা... অসমৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা NRCৰ জাননীক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ

অসম চৰকাৰে বংগৰ নাগৰিকলৈ এন আৰ চিৰ জাননী কি অধিকাৰত প্ৰেৰণ কৰিছে তাক লৈ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

MAMATA BANERJEE TARGETS BJP
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025

কলকাতা : ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক কঠোৰ সকীয়নি দিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এন আৰ চি) ৰূপায়ণৰ বাবে বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আৱৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শেহতীয়াকৈ নদিয়া জিলাৰ দুজন বাসিন্দাই অসমৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এন আৰ চি সম্পৰ্কীয় জাননী লাভ কৰাৰ খবৰৰ উদ্ধৃতি দি মমতাই অসম চৰকাৰে বংগৰ নাগৰিকলৈ এন আৰ চিৰ জাননী কি অধিকাৰত প্ৰেৰণ কৰিছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । কোনে তেওঁলোকক তেনে কৰাৰ কৰ্তৃত্ব দিছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক সচিবালয় নবান্নাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰ অতিক্ৰম কৰি এছ আই আৰ প্ৰচাৰৰ নামত ৰাজ্যিক বিষয়াক ভয় দেখুৱাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

বংগত বৰ্তমান কোনো নিৰ্বাচন নাই, তথাপিও আয়োগে নিৰ্বাচন আগতীয়া হোৱাৰ দৰে আচৰণ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । মমতাই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে, এছ আই আৰৰ নামত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰাই পিছফালৰ দুৱাৰেদি এন আৰ চি কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সৈতে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰক এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে । শেহতীয়াকৈ কোলাঘাটত পূৰ্বা মেদিনীপুৰ, বাংকুৰা, আৰু ঝাৰগ্ৰামৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিৰ অসংখ্য অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে । মমতাই কয় যে তেওঁ সঠিক সময়ত কথা ক’ব, কিন্তু কিয় বিএলঅ’ক মাতি আনি ভাবুকি দিয়া হৈছে ? কিয় জিলাৰ বিষয়াসকলক খৰখেদাকৈ ব্যৱস্থা ল’বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহক "ৰাজনৈতিকভাৱে কেশৰ" কৰি ভোটাৰ তালিকাত হেতালি খেলাৰ চেষ্টা চলাইছে । মমতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বঙাইগাঁৱৰ সাংসদ শান্তনু ঠাকুৰৰ ওপৰতো তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছিল, যিয়ে শেহতীয়াকৈ ডেৰ কোটি ৰোহিংগীয়াৰ নাম আঁতৰোৱা হ’ব বুলি দাবী কৰিছিল । তেওঁৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা মমতাই দি কয় যে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই ।

এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ঘোষণা কৰিব কাক বাদ দিয়া হ’ব ? এই আদেশ বংগই মানি ল’ব বুলি তেওঁ ভাবেনে ? ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি আছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

