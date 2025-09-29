অনলাইন পৰীক্ষাত নকল: স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলি গৈছিল প্ৰাৰ্থীৰ কম্পিউটাৰ

অনলাইন পৰীক্ষাত নকল: স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলি গৈছিল প্ৰাৰ্থীৰ কম্পিউটাৰ
চি জি এলৰ অনলাইন পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন প্ৰাৰ্থীক ।
Published : September 29, 2025 at 9:53 PM IST
ধনবাদ: লিখিত পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন ৷ এনে বহু প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ অৱশ্যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ডিজিটেল যুগত বহু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনযোগে ।
আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনটো হ’ল অনলাইন পৰীক্ষাতো চলে নকল ৷ শেহতীয়াকৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে মুন্না ভাইসকল, য’ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল কম্পিউটাৰত বহি থাকে, কিন্তু বাহিৰৰ কোনোবাইহে কম্পিউটাৰটো পৰিচালনা কৰে ৷
ধনবাদত সংঘটিত হৈছে এনে বহু ঘটনা ৷ শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে অনলাইন পৰীক্ষা দিয়া এজন পৰীক্ষাৰ্থীক এই অসৎ কামত জড়িত থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত প্ৰাৰ্থীজনৰ নাম আই কে গুজৰাল । তেওঁ পাটনাৰ ধনৰুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত ছিৰিয়াৰ পাভেৰাৰ বাসিন্দা । ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলা যুটীয়া স্নাতক পৰ্যায়ৰ (চি জি এল) প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে অভিযুক্তক
বিগত ২৬ ছেপ্টেম্বৰত চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ শ্বিফটত নকল কৰি ধৰা পৰিছিল আই কে গুজৰাল । আই কে গুজৰালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহিছিল আৰু কেৱল কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত মাউছটো ধৰি ৰাখিছিল ৷ কিয়নো প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্ক্ৰীনত পৰিলক্ষিত হৈছিল । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি দিয়া দণ্ডাধীশ গোৰাইয়ে গুজৰালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰৱাড়া থানাত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
ধনবাদৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিবৃতি
‘‘কুৰমিহৰ গোল্ডেন কেম্পত অনুষ্ঠিত চি জি এলৰ প্ৰথম পৰীক্ষাত আই কে গুজৰাল নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তেওঁ নিজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে । বৰৱাড্ডা থানাত গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে । পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰা সংস্থাটোৰ চাৰ্ভাৰ ষ্টাফ আৰু অন্যান্য সহযোগীৰ বিৰুদ্ধেও এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । ব্যক্তিগত সংস্থা ইডুকুইটি কেৰিয়াৰ টেকন’লজি প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে । অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে । বিষয়টোৰ মূল কথা জানিবলৈ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞৰ সন্ধান কৰা হৈছে’’ বুলি এই সমগ্ৰ কাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ধনবাদৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ঋত্বিক শ্ৰীবাস্তৱে ৷
