দিল্লীৰ পদপথৰ কুকুৰ বিতৰ্কৰ শুনানি;চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিলে উত্তৰ - STRAY DOGS ROW

মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আশ্বাসৰ পিছতে পদপথৰ কুকুৰ বিতৰ্কক লৈ পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ । ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিলে ৩ জনীয়া বিচাৰপীঠে ।

Stray Dogs Row
দিল্লীৰ পদপথৰ কুকুৰ বিতৰ্কৰ শুনানি (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read

নতুন দিল্লী : পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মেগা শুনানি । বৃহস্পতিবাৰে শুনানিৰ পিছত আদালতে ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছে । গোচৰটো সন্দৰ্ভত ৮ সপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ।

উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া এক নিৰ্দেশৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । পদপথৰ কুকুৰে কামোৰাৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৬-৮ সপ্তাহৰ ভিতৰত দেশৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা চহৰৰ ৰাজপথৰ পৰা সকলো পদপথৰ কুকুৰক আঁতৰাই পেলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । যাক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

পশু অধিকাৰ কৰ্মী, তাৰকা আৰু কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাইও এই নিৰ্দেশৰ ওপৰত আপত্তি দৰ্শাইছিল । লগতে কোৱা হৈছিল যে দিল্লীৰ লগতে এন চি আৰৰ নয়ডা আৰু গুৰুগ্ৰামৰ দৰে চহৰত বৃহৎ পৰিসৰত কুকুৰৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আছে । ইয়াৰ উপৰিও বহুতে যুক্তি দিছিল যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ পৰা কুকুৰবোৰ আঁতৰাই দিলে নতুনকৈ কুকুৰ আহিব পাৰে । ইয়াৰ লগতে এই কথাও জোৰ দিয়া হৈছিল যে ইয়াৰ সমাধান এবিচিৰ নিয়ম সঠিকভাৱে ৰূপায়ণত নিহিত হৈ আছে । তাৰ পিছতে নিৰ্দেশনা পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৩ জনীয়া বিচাৰপীঠে বিতং শুনানি গ্ৰহণ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ, ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতা আৰু ন্যায়াধীশ এন ভি অঞ্জৰিয়াৰ বিচাৰপীঠে 'পদপথৰ কুকুৰৰ বাবে অশান্ত চহৰ, মূল্য ভৰিব লাগিব শিশুৱে' শীৰ্ষক গোচৰটোৰ বিতং শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

