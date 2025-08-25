ETV Bharat / bharat

গৌতম গম্ভীৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ আদালতৰ কাৰ্যবিধি স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ - COVID DRUGS CASE

কৰ’ণা মহামাৰীৰ সময়ত ঔষধৰ অবৈধ বিতৰণৰ গোচৰত গৌতম গম্ভীৰক সকাহ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

গৌতম গম্ভীৰ (File Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 11:19 PM IST

নতুন দিল্লী : কৰ’ণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ত ঔষধ আৰু অক্সিজেন অবৈধভাৱে মজুত ৰখাৰ গোচৰত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ গৌতম গম্ভীৰ আৰু অন্যান্য অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত বিচাৰ আদালতত চলি থকা কাৰ্যবিধি স্থগিত ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । যোৱা ২৯ আগষ্টত এজাহাৰ বাতিলৰ বাবে গৌতম গম্ভীৰৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়াধীশ নীনা বংশাল কৃষ্ণই ।

দৰাচলতে গৌতম গম্ভীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ শুনানি ৰোহিনী আদালতত চলি আছে । গৌতম গম্ভীৰৰ উপৰিও ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰ’লাৰে গৌতম গম্ভীৰ ফাউণ্ডেশ্যন, ইয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক অপৰাজিতা সিং, সীমা গম্ভীৰ আৰু নতাছা গম্ভীৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী আইনৰ ১৮ (চি) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ ৮ জুলাই তাৰিখে দিল্লী চৰকাৰৰ ঔষধ নিয়ন্ত্ৰকে গৌতম গম্ভীৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ইয়াৰ ট্ৰাষ্টী আৰু পৰিচালন সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী আইনৰ বিধান অনুসৰি গোচৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । আপৰ বিধায়ক প্ৰবীণ কুমাৰ আৰু ইমৰাণ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধেও একেধৰণৰ অভিযোগত বিচাৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।

তিনিওজনৰ বিৰুদ্ধে অবৈধভাৱে ঔষধ আৰু অক্সিজেন মজুত কৰাৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ অন্তত ড্ৰাগছ আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী আইনৰ ১৮(গ) আৰু ২৭(বি) ধাৰাত গোচৰ চলোৱা হয় । গৌতম গম্ভীৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বেচৰকাৰী সংস্থা গৌতম গম্ভীৰ ফাউণ্ডেচনে চিকিৎসা শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে কৰ’ণাৰ ঔষধ জমা কৰাৰ অভিযোগ আছে । একেদৰে ইমৰাণ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে হাৰিয়ানাৰ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰল বিভাগৰ পৰা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে মেডিকেল অক্সিজেন লাভ কৰাৰ অভিযোগ আছে ।

