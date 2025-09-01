ETV Bharat / bharat

নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়া কোটাৰ ৫ শতাংশ সংৰক্ষণ মানি চলিবলৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ক আদালতৰ নিৰ্দেশ - SPORTS QUOTA IN DU ADMISSION

লন টেনিছত চি বি এছ ইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ীয়ে দাখিল কৰা ৰিট আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়ে ।

SPORTS QUOTA IN DU ADMISSION
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 5:00 PM IST

নতুন দিল্লী: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (ডি ইউ)ৰ সৈতে জড়িত সকলো কলেজে ভৱিষ্যতে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ (ই চি এ), ক্ৰীড়া কোটাৰ বাবে বাধ্যতামূলক ৫ শতাংশ সংৰক্ষণ আৰু ক্ৰীড়া কোটা মানি চলিব লাগিব । লন টেনিছত এগৰাকী চি বি এছ ইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ীয়ে দাখিল কৰা ৰিট আবেদন নিষ্পত্তি কৰাৰ সময়ত এই গোচৰটো দাখিল কৰিছিল নাবালক অদিতি ৰাৱটে । আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ অনিতা ৰাৱটে । তেওঁ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে হিন্দু মহাবিদ্যালয়ত ক্ৰীড়া কোটাৰ অধীনত এখন আসন বিচাৰিছিল ।

ডি ইউ নামভৰ্তি নীতি

ৰাৱটৰ অধিবক্তা জিতেন্দ্ৰ গুপ্তা, অধিবক্তা ভাৰত ৰাৱট আৰু আশীষ মিশ্ৰই যুক্তি আগবঢ়াই যে ডি ইউৰ নামভৰ্তি নীতি অনুসৰি প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ আসনৰ ৫ শতাংশ ই চি এ/ক্ৰীড়াৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাটো বাধ্যতামূলক, কিন্তু হিন্দু কলেজে ৯৫৬ খন অনুমোদিত আসনৰ বিপৰীতে ই চি এ আৰু ক্ৰীড়াৰ বাবে মাত্ৰ ১০-১০ আসনহে আবণ্টন দিছিল, যিটো প্ৰয়োজনীয় ৪৭খন আসনৰ তুলনাত কম ।

আবেদনকাৰীক কোনো তাৎক্ষণিক সকাহ নাই

হিন্দু কলেজে যুক্তি দিছিল যে ডি ইউৰ তথ্য বুলেটিনত উল্লেখ কৰা কোটা বাধ্যতামূলক নহয় । অৱশ্যে আদালতত দাখিল কৰা শপতনামাত ডি ইউৱে নিশ্চিত কৰিছে যে কলেজসমূহে ই চি এ আৰু ক্ৰীড়া কোটাত নামভৰ্তিৰ বাবে অনুমোদিত নামভৰ্তিৰ ৫ শতাংশ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বাধ্য । গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ বিকাশ মহাজনে কয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শপতনামাত কোনো অস্পষ্টতা নাই, এই কোটা বাধ্যতামূলক । কিন্তু যিহেতু শৈক্ষিক ছেচনৰ বাবে ক্ৰীড়া কোটাত নামভৰ্তিৰ কেন্দ্ৰীভূত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছিল, সেয়েহে আদালতে ৰায় দিয়ে যে ইতিমধ্যে ক্ৰীড়া কোটাৰ অধীনত লেডী শ্ৰীৰাম কলেজত নামভৰ্তি লাভ কৰা আবেদনকাৰীক কোনো তাৎক্ষণিক সকাহ দিব নোৱাৰিব ।

বাধ্যতামূলক ৫ শতাংশ ই চি এ/ক্ৰীড়া কোটাৰ সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা

আদালতৰ কাৰ্যবিধিৰ সময়ত অধিবক্তা গুপ্তাই তাৎক্ষণিকভাৱে নামভৰ্তিৰ বাবে ডি ইউৱে ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰা বুলিও আঙুলিয়াই দিয়ে । অৱশ্যে আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই জাননী কেৱল নিয়মীয়া অনুমোদিত আসনৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য, ই চি এ কোটাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় । শেষত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই ভৱিষ্যতে আদালতক এই নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়, যিটো ডি ইউৰ অধিবক্তাই সমৰ্থন কৰে । এই কথা মানি লৈ ন্যায়াধীশ মহাজনে আশা প্ৰকাশ কৰে যে ডি ইউৰ কলেজসমূহে এতিয়াৰে পৰা বাধ্যতামূলক ৫ শতাংশ ই চি এ/ক্ৰীড়া কোটাৰ সন্দৰ্ভত তথ্য বুলেটিনৰ নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিব । এই নিৰ্দেশনাৰে আবেদনখন নিষ্পত্তি কৰা হৈছে বুলি আদালতৰ নিৰ্দেশত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউ)ত ক্ৰীড়া কোটাৰ অধীনত নামভৰ্তি পাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অন্যান্য শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ (ই চি এ) বা ক্ৰীড়া কোটাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব । এই কোটাৰ অধীনত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্যতা আৰু পদ্ধতি-

অনলাইন আবেদন : ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ডি ইউৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত স্নাতক (ইউ জি) নামভৰ্তি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কমন ছিট এল’কেচন চিষ্টেম (চি এছ এ এছ)ৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব । প্ৰথমে চি এছ এ এছ পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰক আৰু আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু শৈক্ষিক তথ্য পূৰণ কৰক । আবেদন প্ৰ-পত্ৰত 'ক্ৰীড়া' শিতান নিৰ্বাচন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়া কৃতিত্ব প্ৰমাণ কৰা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু নথি-পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব । ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰা ই-স্প’ৰ্টছৰ প্ৰমাণপত্ৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় । ডি ইউৱে ই-স্প’ৰ্টছতো ট্ৰাইল আৰম্ভ কৰিছে, য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ গেমিং দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব । নামভৰ্তিৰ মেধা, নথিপত্ৰ পৰীক্ষণ আৰু ই-স্প’ৰ্টছ ট্ৰায়েলৰ ভিত্তিত চূড়ান্ত নিৰ্বাচন কৰা হয় । ক্ৰীড়া কোটাৰ অধীনত প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ত সীমিত আসন উপলব্ধ ।

