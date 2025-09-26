ETV Bharat / bharat

আদানী সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থিতাৱস্থা বাহালৰ নিৰ্দেশ

ন্যায়াধীশ শচীন দত্তই কয় যে ৰবিশ কুমাৰ আৰু নিউজলণ্ড্ৰীক তেওঁলোকৰ ছাইটৰ পৰা আৰু কোনো বিষয়বস্তু আঁতৰাবলৈ নকয় ।

Delhi HC on Adani case
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (AP)
Published : September 26, 2025 at 4:58 PM IST

নতুন দিল্লী : আদানী গ্ৰুপ অব কোম্পানী সন্দৰ্ভত দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবিশ কুমাৰ আৰু ডিজিটেল নিউজ প্লেটফৰ্ম নিউজলণ্ড্ৰীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পোষ্ট আঁতৰোৱাৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ন্যায়াধীশ শচীন দত্তই আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজে দাখিল কৰা এই তথ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে যে তেওঁলোকে ৰবিশ কুমাৰ আৰু নিউজলণ্ড্ৰীক তেওঁলোকৰ ছাইট বা আন কোনো মধ্যস্থতাকাৰীৰ পৰা আৰু কোনো বিষয়বস্তু আঁতৰাবলৈ নকয়, যিদৰে ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ দুপৰীয়া ১২ বজালৈকে বিদ্যমান আছিল ।

আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজে ৰুজু কৰা গোচৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱালৈকে বিচাৰ চলিব বুলি স্পষ্ট কৰি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, "যদিহে আবেদনকাৰীয়ে ইতিমধ্যে কোনো বিষয়বস্তু আঁতৰাইছে, তেন্তে একেখিনি বিষয়বস্তু পুনৰ আপলোড কৰা নহ’ব বুলি সহমতত উপনীত হৈছে ।"

আদালতে কেন্দ্ৰৰ অধিবক্তাৰ যুক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কয় যে সাংবাদিকসকলক পোষ্টসমূহ আঁতৰাবলৈ দিয়া নিৰ্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহক দেৱানী আদালতৰ নিৰ্দেশৰ তথ্যৰ জৰিয়তে জাৰি কৰা হৈছে ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে চৰকাৰে সাংবাদিক আৰু সংগঠনসমূহকো আদালতৰ নিৰ্দেশ সম্পৰ্কে জনাইছে, য'ত প্ৰতিবন্ধকতা আদেশৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে ।

ন্যায়াধীশ দত্তই লগতে কয়, "এইটো উল্লেখ কৰাৰ আৱশ্যক নাই যে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা বুজাবুজিৰ ভিত্তিত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই আবেদনকাৰীসকলক এক সংশোধনী প্ৰেৰণ কৰিব ।"

ইয়াৰ পিছত আদালতে নিউজলণ্ড্ৰী আৰু ৰবিশ কুমাৰৰ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন নিষ্পত্তি কৰে, য'ত কেন্দ্ৰৰ এই তথাকথিত নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল য'ত ডিজিটেল বাতৰি প্ৰকাশকসকলক আদানী গ্ৰুপ অব কোম্পানী সম্পৰ্কীয় একাধিক প্ৰতিবেদন আৰু ভিডিঅ’ আঁতৰাবলৈ কোৱা হৈছিল ।

