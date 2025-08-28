ETV Bharat / bharat

বিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ লক্ষ্য মহাবিদ্যালয়, ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলে টোপনি হৰিছে আৰক্ষীৰ - DELHI COLLEGES BOMB THREAT

আগশাৰীৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ই-মেইলৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে এই ভাবুকি ৷

DELHI COLLEGES BOMB THREAT
একাংশ মহাবিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি(ফাইল ফটো) (ETV Bharat)
নতুন দিল্লী: দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দেশৰ আগশাৰীৰ একাংশ মহাবিদ্যালয় ৷ প্ৰায় ২০ খনতকৈও অধিক মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে বোমাৰ ভাবুকি । এই ভাবুকি লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত জিছুছ এণ্ড মেৰী কলেজো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ৷ মহাবিদ্যালয়খনলৈ কোনো দুৰ্বৃত্তই ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছে এই ভাবুকি ৷ এই ভাবুকিৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ মাজত খৰটকীয়া হৈ পৰে তালাচী অভিযান ৷

দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা ৷ খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত কুকুৰৰ সৈতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল ৷ তালাচী অভিযানৰ সময়ত অৱশ্যে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত কোনো সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৷

আৰক্ষীৰ তদন্তত এই ভাবুকি ভুৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হয় । আনহাতে, একে সময়তে কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়লৈ ই-মেইলৰ জৰিয়তে ভাবুকি দিয়া ব্যক্তিজনে ভি পি এন ব্যৱহাৰ কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

বিগত এসপ্তাহত ১০০ খনতকৈও অধিক বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে বোমাৰ ভাবুকি ৷ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়সমূহক বাৰে বাৰে এনেদৰে ভাবুকি দিয়াৰ বিষয়টো সম্প্ৰতি এক গুৰুতৰ বিষয়ত পৰিণত হৈছে ৷ বিগত ২০ আগষ্টতো দিল্লীৰ ৫০ খন বিদ্যালয়ে ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল লাভ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বেও চাণক্যপুৰী আৰু দিল্লীৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহে ডাকযোগে বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছিল । যোৱা বছৰো বহু বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।

সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত নিৰন্তৰভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে আৰু যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিদ্যালয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো অতিৰিক্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

চাইবাৰ চেলৰ পৰা সহায় লাভ

দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, পূৰ্বে লাভ কৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াবলৈ চাইবাৰ চেলৰ সহায় লোৱা হৈছে । তদুপৰি জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়ে এনেধৰণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল লাভ কৰিছিল, যিবোৰ পিছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । এই ভাবুকিবোৰে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ।

