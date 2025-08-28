নতুন দিল্লী: দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে দেশৰ আগশাৰীৰ একাংশ মহাবিদ্যালয় ৷ প্ৰায় ২০ খনতকৈও অধিক মহাবিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে বোমাৰ ভাবুকি । এই ভাবুকি লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত জিছুছ এণ্ড মেৰী কলেজো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ৷ মহাবিদ্যালয়খনলৈ কোনো দুৰ্বৃত্তই ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছে এই ভাবুকি ৷ এই ভাবুকিৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ মাজত খৰটকীয়া হৈ পৰে তালাচী অভিযান ৷
দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা ৷ খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত কুকুৰৰ সৈতে উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল ৷ তালাচী অভিযানৰ সময়ত অৱশ্যে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত কোনো সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৷
दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत लगभग 20 कॉलेजों को कल बम की धमकी वाले ईमेल मिले। जाँच के बाद इसे एक अफवाह बताया गया। संदेह है कि ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2025
আৰক্ষীৰ তদন্তত এই ভাবুকি ভুৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হয় । আনহাতে, একে সময়তে কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়লৈ ই-মেইলৰ জৰিয়তে ভাবুকি দিয়া ব্যক্তিজনে ভি পি এন ব্যৱহাৰ কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
বিগত এসপ্তাহত ১০০ খনতকৈও অধিক বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে বোমাৰ ভাবুকি ৷ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়সমূহক বাৰে বাৰে এনেদৰে ভাবুকি দিয়াৰ বিষয়টো সম্প্ৰতি এক গুৰুতৰ বিষয়ত পৰিণত হৈছে ৷ বিগত ২০ আগষ্টতো দিল্লীৰ ৫০ খন বিদ্যালয়ে ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল লাভ কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও চাণক্যপুৰী আৰু দিল্লীৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহে ডাকযোগে বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছিল । যোৱা বছৰো বহু বিদ্যালয়ে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত নিৰন্তৰভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে আৰু যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিদ্যালয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো অতিৰিক্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।
চাইবাৰ চেলৰ পৰা সহায় লাভ
দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, পূৰ্বে লাভ কৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি উলিয়াবলৈ চাইবাৰ চেলৰ সহায় লোৱা হৈছে । তদুপৰি জনসাধাৰণক উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়ে এনেধৰণৰ ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল লাভ কৰিছিল, যিবোৰ পিছত ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । এই ভাবুকিবোৰে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ।
লগতে পঢ়ক: কন্যাৰ প্ৰথম জন্মদিন পালন কৰি থাকোতেই ভাঙিল এটা অট্টালিকা, নিহত বহু নিৰীহ