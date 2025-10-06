কুইনছ অৱ হিলছত মৃত্যুৰ কিৰীলি: প্ৰবল বৃষ্টিপাত-ভূমিস্খলনত ২৩ গৰাকীৰ মৃত্যু
দাৰ্জিলিং আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত দেওবাৰে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দশকটোৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : October 6, 2025 at 2:48 PM IST
দাৰ্জিলিং: প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱলীলা চলিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰাজিৰে ভৰপুৰ দাৰ্জিলিঙত ৷ প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলনে একপ্ৰকাৰ ধ্বংসলীলা চলাইছে পাহাৰীয়া জিলাখনত ৷
দাৰ্জিলিং আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত দেওবাৰে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দশকটোৰ সৰ্বাধিক ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই ভূমিস্খলনত শিশুকে ধৰি কমেও ২৩ জন লোক মৃত্যুমুখত পৰা বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে ৷ প্ৰকৃতিৰ এই তাণ্ডৱৰ ফলত বহুলোকৰ ঘৰ-বাৰী উটি যায়, ৰাস্তা-ঘাটবোৰ ভাঙি-ছিঙি গাঁওসমূহৰ মাজত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ লগতে শ শ পৰ্যটক ঠাইতে আবদ্ধ হৈ পৰে ৷
জলপাইগুৰি জিলাৰ কেইবাটাও স্থান ক্ৰমে- সৰশালী, যশবীৰগাঁও, মিৰিকবস্তি, ধৰ গাঁও (মেছী), মিৰিক লেক অঞ্চল আৰু নাগ্ৰাকাটা অঞ্চলত কেইবাজনো লোক মৃত্যুমুখত পৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে এন ডি আৰ এফ আৰু পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিং আৰু জলপাইগুৰি জিলা প্ৰশাসনে ৷
বৰ্তমানলৈকে দাৰ্জিলিঙত মুঠ ১৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল মিৰিকত এই পৰ্যন্ত ১১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে, যোৰবুংলো, চুকীয়া পোখাৰী আৰু সদৰ থানা অঞ্চলকে ধৰি দাৰ্জিলিং মহকুমাত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী চমুকৈ এন ডি আৰ এফে জনাইছে ।
জলপাইগুৰি জিলাৰ সমীপৱৰ্তী এলেকা নাগ্ৰাকাটাত চলোৱা এক উদ্ধাৰ অভিযানত ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৫ টাকৈ মৃতদেহ । ‘‘সমগ্ৰ মিৰিক, দাৰ্জিলিং আৰু জলপাইগুৰিত এতিয়ালৈকে মুঠ ২৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে’’ - বুলি এন ডি আৰ এফৰ এজন বিষয়াই কয় ৷
উত্তৰ বংগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী উদয়ন গুহই পৰিস্থিতি চিন্তনীয় বুলি অভিহিত কৰি কয় যে দেওবাৰে সন্ধিয়ালৈকে মুঠ ২০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে যদিও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
গোৰ্খালেণ্ড টেৰিট’ৰিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অনিত থাপাই কয়, ‘‘পাহাৰৰ ৰাণী হিচাপে পৰিচিত দাৰ্জিলিঙৰ ৩৫ টা স্থানত ভূমিস্খলনৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।’’
বিগত সময়ত অৰ্থাৎ ২০১৫ চনত দাৰ্জিলিঙত হোৱা ভূমিস্খলনত প্ৰায় ৪০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ তাৰপিছত জিলাখনত হোৱা এয়া সৰ্বাধিক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ পাহাৰৰ পৰা খহি অহা মাটি, গছ-গছনি আদি পথৰ মাজতে পৰি ৰোৱাত জিলাখনৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁও সংযোগী মিৰিক-সুখিয়াপোখৰীৰ মূলপথটো ৷
দুৰ্গাপূজাৰ বন্ধ উদযাপনৰ বাবে দাৰ্জিলিঙত উপস্থিত হোৱা শ শ পৰ্যটক এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৷ শনিবাৰে নিশাৰে পৰা হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে মিৰিক, ঘূম আৰু লেপচাজাগাট আদি অঞ্চল ভ্ৰমণ দৰ্শন কৰিবলৈ কলকাতা, হাওৰা আৰু হুগলীৰ পৰা অহা পৰিয়ালসমূহ ঠাইতে আবদ্ধ হৈ আছে ৷
এন ডি আৰ এফৰ তথ্য অনুসৰি দাৰ্জিলিং আৰু উত্তৰ ছিকিম সংযোগী পথটো ভূমিস্খলনৰ ফলত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ আনহাতে, শিলিগুৰিক মিৰিক-দাৰ্জিলিং পথৰ সৈতে সংযোগ কৰা এখন লোহাৰ দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোলৈ যোৱাৰ পথটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ।
পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যিক সচিবালয় নবান্নাত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ২৪x৭ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ মুকলি কৰে ৷ সোমবাৰে উত্তৰ বংগ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লগতে ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
এটা নিউজ চেনেলৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘পৰিস্থিতি ভয়াৱহ । ভূটানত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উত্তৰ বংগৰ নদ-নদীসমূহৰ বুকু পানীৰে ওপচি পৰিছে । এই দুৰ্যোগ দুৰ্ভাগ্যজনক - প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত ।’’
মাত্ৰ ১২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৩০০ মিলিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত দাৰ্জিলিং আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ কমেও সাতটা স্থানত ভয়াৱহ বান আৰু ভূমিস্খলন হোৱা বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লগতে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক চৰকাৰে নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনাৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি কয় যে দাৰ্জিলিং আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে ৷ ‘‘দাৰ্জিলিঙৰ দলং দুৰ্ঘটনাৰ ফলত জীৱন আৰু সম্পত্তি হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আহতসকলে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰক । প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দাৰ্জিলিং আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ দিয়া হৈছে…” - এক্সত এক পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কয় ৷
নাগাৰাকাটাৰ ধৰ গাঁৱত ভূমিস্খলনে পুতি পেলোৱা কেইবাটাও ঘৰৰ ধ্বংসস্তুপৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয় কেইবাজনো লোকক । কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সমন্বয়ত অস্থায়ী সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে মিৰিকৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
দাৰ্জিলিঙৰ সাংসদ তথা বিজেপি নেতা ৰাজু বিষ্টাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এই ভূমিস্খলনক “ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দুৰ্যোগ” বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে শোকপ্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যখনক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক আহ্বান জনায় ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কতা জাৰি
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৬ অক্টোবৰলৈকে দাৰ্জিলিং আৰু কালিম্পুঙকে ধৰি হিমালয়ৰ পাদদেশৰ পশ্চিমবংগত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল । তদুপৰি ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিছিল ৷ কোচবিহাৰ আৰু জলপাইগুৰি জিলাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ বিপৰীতে দাৰ্জিলিঙৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল ।
দেওবাৰৰ এই দুৰ্যোগে ১৯৬৮ চনৰ অক্টোবৰ মাহত হোৱা জলপ্ৰলয়ৰ সম্ভাৱনাকে ব্যক্ত কৰিছে ৷ যিটো অঞ্চলটোৰ ইতিহাসৰ ভয়াৱহ বানৰ সাক্ষী ৷ এই জলপ্ৰলয়ৰ ফলত প্ৰায় ১০০০ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল । ১৮৯৯ চনত তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ হিল ষ্টেচনত ৭২ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা বিধ্বংসী ভূমিস্খলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯৬৮ চনৰ আম্বুটিয়া ভূমিস্খলন আৰু ১৯৫০ আৰু ২০১৫ চনত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা দুৰ্যোগলৈকে বাৰে বাৰে যেন প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে চিৰসেউজ দাৰ্জিলিং ৷
ৰাজ্য চৰকাৰে শিলিগুৰি, দাৰ্জিলিং, জলপাইগুৰিত জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ হাই এলাৰ্টত ৰখাৰ লগতে অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ বাহিনীৰ অতিৰিক্ত দলসমূহক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: হাস্পতালৰ ICU-ত লাগিল জুই; জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু ৮ জন ৰোগী