সোমবাৰে জোতা, মঙলবাৰে ছেণ্ডেল: ন্যায়মূৰ্তি হতভম্ব

সোমবাৰে জোতা, মঙলবাৰে ছেণ্ডেল: ন্যায়মূৰ্তি হতভম্ব
তামিলনাডুৰ এখন আদালতত চুৰি গোচৰৰ অভিযুক্তই ন্যায়াধীশক লক্ষ্য কৰি ছেণ্ডেল নিক্ষেপ কৰে ।
October 8, 2025
তিৰুনেলভেলি: যোৱা সোমবাৰে এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক লক্ষ্য কৰি আদালতৰ মজিয়াত এগৰাকী অধিবক্তাই জোতা নিক্ষেপ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল ৷ অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সতৰ্কতাৰে অধিবক্তাজনৰ এই প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ কৰে । এই ঘটনাৰ এদিন পিছতে অৰ্থাৎ ৭ অক্টোবৰত তামিলনাডুত অনুৰূপ এটা ঘটনা সংঘটিত হয় । তামিলনাডুৰ তিৰুনেলভেলিৰ এখন আদালতত একেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় । য'ত চুৰিৰ গোচৰৰ এজন অভিযুক্তই ন্যায়াধীশক লক্ষ্য কৰি ছেণ্ডেল নিক্ষেপ কৰে ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে তিৰুনেলভেলিৰ চেৰণমহাদেৱীৰ জিলা আদালতত মন্দিৰৰ ধন চুৰিৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশৰ তিৰেন্দ্ৰ সিং নামৰ লোকজনক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল । ন্যায়াধীশ অৰুণ শংকৰে আন এটা দিনৰ বাবে শুনানি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তাৰ পিছতে তিৰেন্দ্ৰ সিঙক আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত আদালতৰ বাহিৰত বহিবলৈ কোৱা হয় ।
আদালতৰ সিদ্ধান্তত হতাশ হৈ লোকজনে ছেণ্ডেল খুলি ন্যায়াধীশৰ কোঠাৰ ফালে দলিয়াই দিলে । ইপাটৰ পিছত সিপাটকৈ দুয়োপাট ছেণ্ডেল ন্যায়াধীশৰ ফালে নিক্ষেপ কৰাত তাত উপস্থিত থকা অধিবক্তা আৰু আৰক্ষী স্তম্ভিত হৈ পৰে । লগে লগে আৰক্ষীয়ে লোকজনক ধৰি থানালৈ লৈ যায় । ইফালে চেৰণমহাদেৱী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ৰাকেশ কিশোৰ নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই আদালতৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে মুখ্য ন্যায়াধীশক লক্ষ্য কৰি জোতা নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা চলায় । অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁক বাধা দিয়ে আৰু ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰে ।
