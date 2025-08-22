উত্তৰকাশী: যমুনোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত স্য়ানাচট্টীত যমুনা নদীত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা সমস্যা অন্ত পৰাৰ যেন নামেই লোৱা নাই । প্ৰখৰ ৰ'দৰ সমান্তৰালভাৱে জলস্তৰো প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিভাগত যমুনা নদীত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদৰ মুখ খোলাৰ বাবে বৰ্তমানলৈ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
স্য়ানাচট্টীত যমুনা নদীত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত তাত উপস্থিত থকা ৬০ গৰাকী লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানাস্তৰ কৰা হয় । ইফালে তাৰ তলত থকা কুথনেৰসহ খৰাদীত থকা লোকসকলো গাঁৱৰ দিশে ধাৱমান হয় । ইফালে যমুনোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নিৰ্মিত স্য়ানাচট্টীৰ মটৰ কালভাৰ্টো হ্ৰদৰ জলস্তৰত ডুব যোৱাৰ ফলত প্ৰশাসন তথা উদ্ধাৰকাৰী দল এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষীৰ দল খৰাদীতে আবদ্ধ হৈ পৰে ।
गढगाड गदेरे से मलवा आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित होने से स्यानाचट्टी में एक अस्थाई झील बन गयी है, निकासी बाधित होने से जलभराव लगातार बढता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा आस-पास के घर, मकान व होटल खाली करवा दिये गये हैं। pic.twitter.com/q87bK2Nv5b— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 21, 2025
স্য়ানাচট্টীৰ সমীপৰ কুপড়া খড্ডৰ বোকা আৰু শিল বাগৰাৰ ফলত যমুনা নদীৰ জলপ্ৰবাহ স্তব্ধ হৈ হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় । প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ দীঘল আৰু ৩০০ মিটাৰ বহল হ্ৰদৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত স্য়ানাচট্টী পানীৰে ভৰ্তি হৈ পৰে । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে তাৰ পৰা হোটেল আৰু আবাসীসকলৰ বাসগৃহ খালী কৰায় ।
ইয়াৰ পিছত কুথনেৰ আৰু খৰাদীত যমুনা নদীৰ পাৰত নিৰ্মিত ভৱনসমূহ খালী কৰোৱা হয় । ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত লোকসকলে বিপদৰ গোন্ধ পাই মূল গাঁও স্যালনা, পূজাৰগাঁও, পালী গাঁও ভসাড়ী আৰু খনেড়া আদি গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ হৈছে । লগতে বৰষুণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসহ এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ ৰ দল খৰাদীত উপস্থিত হৈছে । কিন্তু যমুনোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ স্য়ানাচট্টীৰ কালভাৰ্ট ডুব যোৱাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰী দল আগবাঢ়িব পৰা নাই ।
উল্লেখ্য যে বৰষুণ আৰু ৰ'দৰ মাজতে স্য়ানাচট্টীৰ সোঁফালে বোৱা কূপডা খট্টত পাহাৰীয়া শিলে যমুনা নদীৰ ধাৰাক বাধা দি হ্ৰদৰ সৃষ্টি কৰিলে । জলসিঞ্চন বিভাগৰ দ্বাৰা ফকলেণ্ড মেচিনৰ জৰিয়তে নদীৰ জলপ্ৰবাহক চেনেলাইজ কৰা কাৰ্য অব্যাহত ৰখা হৈছে । কিন্তু কূপডা খট্টৰ ৰুদ্ৰ ৰূপে যমুনা নদীৰ চেনেলাইজ কৰা কাৰ্য ব্যাহত কৰিছে । যাৰ পৰিণতিত হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু স্থানীয় লোকৰ বাসগৃহ জলমগ্ন হৈ পৰিছে ।