নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ঘোঁৰা, কুকুৰ, উট আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হাতীও সেনা বাহিনীৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই জন্তুসমূহক বিভিন্ন কাম যেনে যাতায়াত, অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সীমান্ত পহৰা আদিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।
জানিব পৰা মতে, ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ সৈতে বৰ্তমান ঘোঁৰা, গাধ, উট, কুকুৰকে ধৰি প্ৰায় ১২,৬০০ জীৱ-জন্তু আছে । সোমবাৰে সংসদত এই তথ্য অৱগত কৰে চৰকাৰে । ৰাজ্যসভাত এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত এই কথা কয় প্ৰতিৰক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জয় ছেথে ।
সামৰিক বাহিনীত জীৱ-জন্তুৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সম্যক নীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দাখিল কৰা প্ৰতিনিধিত্বৰ ওপৰত যিবোৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু সামৰিক আৰু নিৰাপত্তা অভিযানৰ বাবে জীৱ-জন্তুক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ক সোধা হয় ।
ছেথে কয়, "পশুবোৰৰ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ সামৰিক পশু চিকিৎসক আৰু প্ৰশিক্ষিত সহায়ক কৰ্মচাৰীয়ে নিৰীক্ষণ কৰে । সেৱাৰ সময়ত আৰু অৱসৰৰ পিছত এই জীৱ-জন্তুসমূহৰ পৰিচালনাৰ সন্দৰ্ভত বিশদ নীতি প্ৰণয়ন আৰু নিশ্চিত কৰা হয় ।"
কুকুৰ আৰু খচ্ছৰ (mules) দৰে জীৱ-জন্তুক সামৰিক আৰু নিৰাপত্তা অভিযানত সেনাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বুলিও তেওঁ কয় । MoS এ কয়, ''বৰ্তমান ঘোঁৰা, খচ্ছৰ, উট, কুকুৰ আদিৰে গঠিত প্ৰায় ১২,৬০০ জীৱ-জন্তু সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে ৰখা হৈছে ।'' এই জীৱ-জন্তুৱে যাতে সুৰক্ষিত খাদ্য আৰু উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেৱা লাভ কৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়েও প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ক সোধা হয় ।
ছেথে কয়, ''সকলো জীৱ-জন্তুক প্ৰয়োজন অনুসৰি বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ৰেচন খুৱাই দিয়া হয় । সকলো জীৱ-জন্তুক মাজে-সময়ে চিকিৎসা পৰীক্ষা আৰু নিয়মীয়াকৈ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰা বাধ্যতামূলক ।''
সামৰিক বাহিনীত ব্যৱহৃত জীৱ-জন্তুৰ সন্দৰ্ভত আন অংশীদাৰসকলৰ সহযোগত কোনো গৱেষণা চলি আছে নেকি বুলিও মন্ত্ৰালয়ক সোধা হয় । এই জীৱ-জন্তুবোৰৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে সেনাই বিভিন্ন চৰকাৰী সংগঠন আৰু প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশিষ্ট বিভাগৰ সহযোগত নিয়মিতভাৱে গৱেষণা প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰে বুলিও ছেথে লগতে কয় ।