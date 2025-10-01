বেংগালুৰুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
হঠাৎ অসুস্থ কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে । চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীক ।
Published : October 1, 2025 at 11:46 AM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অসুস্থ । বুধবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় অধ্যক্ষগৰাকীক । জানিব পৰা অনুসৰি বেংগালুৰুৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে । ৮৮ বছৰীয়া খাৰ্গে ৰাজ্যসভাত বিৰোধী নেতা আৰু কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা । ২০২২ চনত তেওঁক কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হয় ।
চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ দিশত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি লক্ষ্য ৰাখি আছে । স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছতহে তেওঁৰ শাৰিৰীক স্থিতি গম পোৱা যাব । মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৰাজনৈতিক জীৱন যথেষ্ট দীঘলীয়া । এবাৰ সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিৰোধী নেতাৰ ভূমিকাও পালন কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ মাজতে খাৰ্গেই ৭ অক্টোবৰত ক'হিমা ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু নগা একতা উদ্যানত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব । নাগালেণ্ডৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অধ্যক্ষ আৰু লোকসভাৰ সাংসদ এছ সুপুংগমেৰেন জমিৰে ক'হিমাস্থিত কংগ্ৰেছ ভৱনত এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিছিল । জমিৰে জনোৱা অনুসৰি, এই জনসভাত প্ৰায় ১০,০০০ লোক গোট খোৱাৰ আশা কৰিছিল কংগ্ৰেছে । 'সুৰক্ষিত গণতন্ত্ৰ, সুৰক্ষিত ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু সুৰক্ষিত নাগালেণ্ড' থীমত আধাৰিত এই কাৰ্যসুচীত নিবনুৱাক সংস্থাপন, উদ্যমিতা, সু-শাসন আদিৰ দৰে মূল বিষয়ৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হ'ব ।
বিবৃতিত কোৱা হয় যে ৰেলীৰ পাছত খাৰ্গে আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক সমিতি, সমৰ্থক, সমিতিৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকল আৰু জিলা কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সৈতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হ'ব । কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই ৰেলী কেৱল দলীয় সভাই নহয়, বৰঞ্চ নাগালেণ্ড আৰু পূৰ্বাঞ্চলে সন্মুখীন হ'বলগীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান কৰাৰ এক ৰাজনৈতিক মঞ্চ হিচাপেও বিবেচিত ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে পুৱাই হঠাৎ অসুস্থ পৰে অধ্যক্ষগৰাকী । ই চি জি আৰু আন কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত চিকিৎসকে তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ বুধবাৰৰ দিনটো চিকিৎসালয়তে থাকিব লাগিব বুলি জনাই চিকিৎসকে । ইতিমধ্যে চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি উল্লেখ কৰি সাধাৰণ ৱাৰ্ডতে তেওঁক চিকিৎসা কৰি আছে । কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ।