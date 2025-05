ETV Bharat / bharat

কংগ্ৰেছে কূটনৈতিক যোগাযোগক সমৰ্থন কৰে, কিন্তু কেন্দ্ৰই ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ - DIPLOMATIC OUTREACH

Published : May 18, 2025 at 11:57 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 12:23 AM IST

নতুন দিল্লী : অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ অধীনত বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধি দলত কংগ্ৰেছে পৰামৰ্শ দিয়া চাৰিটা নামৰ ভিতৰত এটা নামহে কেন্দ্ৰই অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত তিনিজন সাংসদকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত দলটো ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ স্বাৰ্থত সংযম আৰু কূটনৈতিক পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৱশ্যে কংগ্ৰেছে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ২২ এপ্ৰিলত সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰক সোঁৱৰাই দিয়ে যে চৰকাৰক কূটনৈতিক পদক্ষেপে সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, কাশ্মীৰৰ ওপৰত নহয় । শুকুৰবাৰে পুৱা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কথা পাতি পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধি দলটোৰ বাবে চাৰিজন সাংসদৰ নাম দাখিল কৰিবলৈ কয় । সেইদিনা দুপৰীয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আনন্দ শৰ্মা, লোকসভাৰ উপ-নেতা গৌৰৱ গগৈ, ⁠ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডাঃ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইন আৰু লোকসভাৰ সাংসদ অমৰিন্দৰ ৰাজা ব্ৰাৰৰ নাম উল্লেখ কৰে । কিন্তু শনিবাৰে সন্ধিয়া চৰকাৰে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ যাবলগীয়া সাংসদৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টিটো ক্ষোভিত হৈ পৰে য’ত কেৱল আনন্দ শৰ্মাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । কংগ্ৰেছ আৰু অধিক ক্ষুব্ধ হৈ পৰে যে চৰকাৰে গৌৰৱ গগৈ, অমৰিন্দৰ ৰাজা ব্ৰাৰ আৰু চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনৰ নাম নাকচ কৰি নিজাববীয়াকৈ তিনিজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা- প্ৰাক্তন বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ছলমান খুৰশ্বিদ, লোকসভাৰ সাংসদ মনীষ তিৱাৰী আৰু লোকসভাৰ সাংসদ অমৰ সিঙৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । দলৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকৰ মতে, খুৰশ্বিদে হাইকমাণ্ডক জনাইছিল যে তেওঁক চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছে যদিও দলৰ সিদ্ধান্তৰ সৈতে যাব, আনহাতে থাৰুৰে তেওঁক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো আদৰণি জনাইছিল । তিৱাৰীৰো মতামত আছিল যে তেওঁ জাতীয় স্বাৰ্থৰ খাতিৰত পাকিস্তানক প্ৰতিহত কৰাৰ অভিযানত যাব বিচাৰিব । শনিবাৰে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰা সাতটা প্ৰতিনিধি দলৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিনিধি দলৰ মুৰব্বী হিচাপে শশী থাৰুৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটোৱে কংগ্ৰেছৰ মহলৰ ভিতৰত আলোচনাৰ সূচনা কৰে কাৰণ গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টিয়ে কেৰালাৰ সাংসদগৰাকীৰ নাম পৰামৰ্শ দিয়া নাছিল ।

