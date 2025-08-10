পাটনা : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিক লক্ষ্য কৰি ভোটাৰ চুৰিৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । যাক লৈ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ । কংগ্ৰেছে এইবাৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিনহাক । কংগ্ৰেছৰ মতে দুখনকৈ ভোটাৰ আইডিৰ গৰাকী বিজয় সিনহা ।
বিজয় সিনহাৰ নাম দুটা ভিন্ন স্থানত ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে আৰু বিৰোধী দলসমূহে ইয়াক লৈ সমালোচনা কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্যত বিজয় সিনহাৰ নাম দুটা ভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
শনিবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত বিহাৰ কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে যে সিনহাক লক্ষীচৰাই আৰু বাংকিপুৰ দুয়োটা স্থানতে ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰ্টেলত থকা খচৰাৰ স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছে । ইয়াৰে এটা স্ক্ৰীণশ্বটত বিজয় কুমাৰ সিনহাক EPIC নম্বৰ IAF3939337ৰ অধীনত লক্ষীচৰাইত ভোটাৰ হিচাপে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এটা EPIC নম্বৰ AFS0853341ৰ অধীনতে একে নামেৰে বাংকিপুৰত ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দেখা গৈছে ।
কংগ্ৰেছ দলে হিন্দীত এটা পোষ্টত লিখিছে, "আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰৱঞ্চক উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিনহা ওলাল ! চাহেব দুখন ঠাইৰ ভোটাৰ-লক্ষীচৰাই আৰু বাংকিপুৰ, পাটনা । চাহেবে দুয়ো স্থানতে এছআইআৰ ফৰ্মো পূৰণ কৰিছে । দুয়োটা স্থানতে খচৰাত নামো ওলাইছে ।"
सबसे बड़े फ्रॉड तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले !— Bihar Congress (@INCBihar) August 9, 2025
–साहब दो जगह के मतदाता हैं - लखीसराय और बांकीपुर, पटना
– साहब ने दोनों जगह SIR फॉर्म भी भरा है ।
– दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है।
महत्पूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ ?
–क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे… pic.twitter.com/HbAMaRSev2
ইটিভি ভাৰতে যেতিয়া ইচিআইৰ ৱেবছাইটত তালিকাভুক্ত EPIC নম্বৰবোৰ পৰীক্ষা কৰিলে, তেতিয়া ফলাফলত সঁচাকৈয়ে দেখা গ'ল যে বিজয় কুমাৰ সিনহাক দুয়োটা স্থানতে ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পিতৃ-মাতৃৰ নামৰো মিল আছিল যদিও EPIC নম্বৰ IAF3939337ৰ অধীনত সিনহাৰ বয়স ৫৭ আৰু পিতৃ-মাতৃৰ নামত 'প্ৰয়াত শৰ্দা ৰমন সিং' বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আনহাতে দ্বিতীয় EPIC নম্বৰ AFS0853341ত তেওঁৰ বয়স ৬০ আৰু পিতৃ-মাতৃক শাৰদা ৰমন বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বিহাৰ কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত লিখিছে, "গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো কেনেকৈ হ'ল আৰু পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত সিনহাই দুয়োটা স্থানতে ভোটদান কৰিছিল নেকি ? নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁক দুটাকৈ ভোটাধিকাৰ দিছে নেকি ? নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁ কিয় দুটা স্থানৰ পৰা এছআইআৰ ফৰ্ম পূৰণ কৰিলে ? নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেকৈ দুটা স্থানৰ পৰা খচৰাত নাম ৰাখিলে ? এই জালিয়াতিৰ ওপৰত কেতিয়া এফআইআৰ দাখিল কৰা হ'ব, পদত্যাগ কেতিয়া হ'ব ? নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম কেৱল দলিত, পিছপৰা শ্ৰেণী, দুখীয়া, শ্ৰমিক আৰু বিজেপিৰ সদস্যৰ বাবে নহয়নে ? এইটোৱেই । এই প্ৰৱঞ্চনা বিজেপি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মিত্ৰতাৰ ফল ।"
ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্বাচন আয়োগে গোটেই দেশৰ বিজেপিৰ সদস্যসকলক দুগুণ তিনিগুণ নাগৰিকত্ব দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছে । শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰৰ বিৰোধী দলপতি তেজস্বী যাদৱৰ বিৰুদ্ধে দুটা EPIC নম্বৰ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । চৰকাৰে নিৰ্বাচনী সংস্থাক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈও দাবী জনাইছিল । কিন্তু ইয়াৰ পিছতে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগে পুনৰ এবাৰ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
