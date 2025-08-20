নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক আক্ৰমণ । ৰাজহুৱা অভাৱ-অভিযোগৰ বিষয়ে শুনানি লৈ থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসৰ কাৰ্যালয়ত সাধাৰণ জনতাৰ অভিযোগ শুনাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকাৰ পিচতো স্বয়ং মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণে ৰাজধানী চহৰখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।
ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা বৰ্তমান সুস্থ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হোৱা নাই । এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ততাতৈয়াকৈ বিষয়াসকলে তেওঁ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক অধিক কটকটীয়া কৰে ।
ৰাজহুৱা শুনানিৰ সময়তেই হয় আক্ৰমণ :
উল্লেখ্য় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই প্ৰতি বুধবাৰে নিজৰ বাসগৃহত ‘জনতাৰ শুনানি’ৰ আয়োজন কৰি জনতাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰে । আজিৰ অনুষ্ঠানতো বিপুল জনসমাগম হয় । মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এজন এজনকৈ মানুহক লগ কৰি থকাৰ সময়তে পুৱা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কাগজ কেইখনমান দলিয়াই তেওঁক চৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, এই লোকজনে হঠাতে মুখ্যমন্ত্রীৰ ফালে কিছু কাগজ দলিয়াই তেওঁক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ অৱশ্যে ততাতৈয়াকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ :
নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া আক্ৰমণকাৰীটোক আটক কৰে । প্ৰাথমিক সোধা-পোছাত অভিযুক্তটোৱে কয় যে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান নোহোৱা বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ আক্ৰমণ কৰিছে । ইতিমধ্য়ে এই লোকজনক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ অধিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই আক্ৰমণৰ পিছতেই লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ ব্যক্তিগত চেম্বাৰলৈ নিয়া হয় । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিৰাপদ থকাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আঘাত পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য় পৰীক্ষা কৰি কিছু সময় জিৰণি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী :
দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক আমি গৰিহণা দিছো । দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সদায় চিন্তা কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ অনবৰতে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে । এই কথা বিৰোধীয়ে হজম কৰিব পৰা নাই ।" তেওঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
দিল্লী বিজেপিৰ গৰিহণা :
দিল্লী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে । বহু বিৰোধী দলে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে । বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে কয় যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতত ধৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়তে তেওঁৰ মূৰটো টেবুলত খুন্দা মৰাত হতবাক হৈ পৰে । চিকিৎসকে এই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰি আছে ।
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP— ANI (@ANI) August 20, 2025
কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ :
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ অতি নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে । তেওঁ কয়, "গণতন্ত্ৰত মতানৈক্য আৰু প্ৰতিবাদৰ স্থান আছে যদিও হিংসাৰ স্থান নাই । দিল্লী আৰক্ষীয়ে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো । আশা কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত ।" এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ অনুৰাগ ধনদাই কয়, "গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এনে হিংসাক আমি গৰিহণা দিছো ।"
কংগ্ৰেছৰ গৰিহণা :
ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে কয়, "এয়া অতি দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দিল্লীক নেতৃত্ব দিয়ে আৰু মই অনুভৱ কৰো যে এনে ঘটনাক যিমানেই নিন্দা কৰা নহওক কিয়; কিন্তু এই ঘটনাই মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাস্তৱতাও উদঙাই দিয়ে । যদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপদ নহয়, তেন্তে এজন সাধাৰণ নাগৰিক বা এগৰাকী মহিলা কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব ?"
#WATCH | On an attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence, Delhi Congress chief Devender Yadav says, " this is very unfortunate. cm leads the entire delhi, and i think that the more such incidents are condemned, the less it is. but this incident also exposes… pic.twitter.com/TJ2jOsx9jc— ANI (@ANI) August 20, 2025
তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন :
দিল্লী আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন কৰিছে । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কাৰণসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰা হ’ব আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।" ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।