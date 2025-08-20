ETV Bharat / bharat

ৰাজহুৱা শুনানীৰ সময়তেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ - CM REKHA GUPTA ATTACKED

সময় তেতিয়া পুৱা প্ৰায় ৮:৩০ বাজিছে । এজন ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ওচৰলৈ আহি কাগজ কেইখনমান দলিয়াই তেওঁক চৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

CM REKHA GUPTA ATTACK
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 12:39 PM IST

4 Min Read

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক আক্ৰমণ । ৰাজহুৱা অভাৱ-অভিযোগৰ বিষয়ে শুনানি লৈ থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসৰ কাৰ্যালয়ত সাধাৰণ জনতাৰ অভিযোগ শুনাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকাৰ পিচতো স্বয়ং মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণে ৰাজধানী চহৰখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।

ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা বৰ্তমান সুস্থ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হোৱা নাই । এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ততাতৈয়াকৈ বিষয়াসকলে তেওঁ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক অধিক কটকটীয়া কৰে ।

ৰাজহুৱা শুনানিৰ সময়তেই হয় আক্ৰমণ :

উল্লেখ্য় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই প্ৰতি বুধবাৰে নিজৰ বাসগৃহত ‘জনতাৰ শুনানি’ৰ আয়োজন কৰি জনতাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰে । আজিৰ অনুষ্ঠানতো বিপুল জনসমাগম হয় । মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এজন এজনকৈ মানুহক লগ কৰি থকাৰ সময়তে পুৱা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কাগজ কেইখনমান দলিয়াই তেওঁক চৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, এই লোকজনে হঠাতে মুখ্যমন্ত্রীৰ ফালে কিছু কাগজ দলিয়াই তেওঁক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ অৱশ্যে ততাতৈয়াকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ :

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া আক্ৰমণকাৰীটোক আটক কৰে । প্ৰাথমিক সোধা-পোছাত অভিযুক্তটোৱে কয় যে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান নোহোৱা বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ আক্ৰমণ কৰিছে । ইতিমধ্য়ে এই লোকজনক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ অধিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই আক্ৰমণৰ পিছতেই লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ ব্যক্তিগত চেম্বাৰলৈ নিয়া হয় । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিৰাপদ থকাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আঘাত পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য় পৰীক্ষা কৰি কিছু সময় জিৰণি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী :

দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক আমি গৰিহণা দিছো । দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সদায় চিন্তা কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ অনবৰতে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে । এই কথা বিৰোধীয়ে হজম কৰিব পৰা নাই ।" তেওঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

দিল্লী বিজেপিৰ গৰিহণা :

দিল্লী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে । বহু বিৰোধী দলে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে । বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে কয় যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতত ধৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়তে তেওঁৰ মূৰটো টেবুলত খুন্দা মৰাত হতবাক হৈ পৰে । চিকিৎসকে এই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰি আছে ।

কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ :

মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ অতি নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে । তেওঁ কয়, "গণতন্ত্ৰত মতানৈক্য আৰু প্ৰতিবাদৰ স্থান আছে যদিও হিংসাৰ স্থান নাই । দিল্লী আৰক্ষীয়ে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো । আশা কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত ।" এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ অনুৰাগ ধনদাই কয়, "গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এনে হিংসাক আমি গৰিহণা দিছো ।"

কংগ্ৰেছৰ গৰিহণা :

ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে কয়, "এয়া অতি দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দিল্লীক নেতৃত্ব দিয়ে আৰু মই অনুভৱ কৰো যে এনে ঘটনাক যিমানেই নিন্দা কৰা নহওক কিয়; কিন্তু এই ঘটনাই মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাস্তৱতাও উদঙাই দিয়ে । যদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপদ নহয়, তেন্তে এজন সাধাৰণ নাগৰিক বা এগৰাকী মহিলা কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব ?"

তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন :

দিল্লী আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন কৰিছে । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কাৰণসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰা হ’ব আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।" ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক:আকৌ টাৰ্গেটত শিক্ষানুষ্ঠান ; পুৱাই আহিল বহুকেইখন বিদ্যালয়ক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি - DELHI BOMB THREAT

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাক আক্ৰমণ । ৰাজহুৱা অভাৱ-অভিযোগৰ বিষয়ে শুনানি লৈ থকাৰ সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসৰ কাৰ্যালয়ত সাধাৰণ জনতাৰ অভিযোগ শুনাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকাৰ পিচতো স্বয়ং মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণে ৰাজধানী চহৰখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।

ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা বৰ্তমান সুস্থ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হোৱা নাই । এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে এক অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ততাতৈয়াকৈ বিষয়াসকলে তেওঁ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক অধিক কটকটীয়া কৰে ।

ৰাজহুৱা শুনানিৰ সময়তেই হয় আক্ৰমণ :

উল্লেখ্য় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই প্ৰতি বুধবাৰে নিজৰ বাসগৃহত ‘জনতাৰ শুনানি’ৰ আয়োজন কৰি জনতাক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰে । আজিৰ অনুষ্ঠানতো বিপুল জনসমাগম হয় । মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এজন এজনকৈ মানুহক লগ কৰি থকাৰ সময়তে পুৱা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কাগজ কেইখনমান দলিয়াই তেওঁক চৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, এই লোকজনে হঠাতে মুখ্যমন্ত্রীৰ ফালে কিছু কাগজ দলিয়াই তেওঁক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ অৱশ্যে ততাতৈয়াকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ :

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে প্ৰায় ৩৫ বছৰীয়া আক্ৰমণকাৰীটোক আটক কৰে । প্ৰাথমিক সোধা-পোছাত অভিযুক্তটোৱে কয় যে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান নোহোৱা বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ আক্ৰমণ কৰিছে । ইতিমধ্য়ে এই লোকজনক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ অধিক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

এই আক্ৰমণৰ পিছতেই লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ ব্যক্তিগত চেম্বাৰলৈ নিয়া হয় । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিৰাপদ থকাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আঘাত পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অৱশ্যে চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য় পৰীক্ষা কৰি কিছু সময় জিৰণি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী :

দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মঞ্জিন্দৰ সিং ছিৰছাই এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক আমি গৰিহণা দিছো । দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সদায় চিন্তা কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ অনবৰতে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে । এই কথা বিৰোধীয়ে হজম কৰিব পৰা নাই ।" তেওঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

দিল্লী বিজেপিৰ গৰিহণা :

দিল্লী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে । বহু বিৰোধী দলে এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে । বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে কয় যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতত ধৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়তে তেওঁৰ মূৰটো টেবুলত খুন্দা মৰাত হতবাক হৈ পৰে । চিকিৎসকে এই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰি আছে ।

কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ :

মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ অতি নিন্দনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশীয়ে । তেওঁ কয়, "গণতন্ত্ৰত মতানৈক্য আৰু প্ৰতিবাদৰ স্থান আছে যদিও হিংসাৰ স্থান নাই । দিল্লী আৰক্ষীয়ে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো । আশা কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত ।" এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ অনুৰাগ ধনদাই কয়, "গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এনে হিংসাক আমি গৰিহণা দিছো ।"

কংগ্ৰেছৰ গৰিহণা :

ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে কয়, "এয়া অতি দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দিল্লীক নেতৃত্ব দিয়ে আৰু মই অনুভৱ কৰো যে এনে ঘটনাক যিমানেই নিন্দা কৰা নহওক কিয়; কিন্তু এই ঘটনাই মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাস্তৱতাও উদঙাই দিয়ে । যদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপদ নহয়, তেন্তে এজন সাধাৰণ নাগৰিক বা এগৰাকী মহিলা কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব ?"

তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন :

দিল্লী আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এটা বিশেষ দল গঠন কৰিছে । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কাৰণসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰা হ’ব আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।" ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক:আকৌ টাৰ্গেটত শিক্ষানুষ্ঠান ; পুৱাই আহিল বহুকেইখন বিদ্যালয়ক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি - DELHI BOMB THREAT

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHACM REKHA GUPTAইটিভি ভাৰত অসমAAPCM REKHA GUPTA ATTACKED

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

দেশতকৈ বিদেশৰ কোটি টকাৰ লোভনীয় চাকৰি ডাঙৰ নহয় যাৰ বাবে, সেই মানুহজনৰ কথাৰে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.