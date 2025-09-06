অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি মেঘালয়ৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

খাছি আৰু গাৰো ভাষাক বিশেষ নীতিৰ আধাৰত সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ ।
Published : September 6, 2025 at 2:37 PM IST
গুৱাহাটী: অসমত কা' আৰু প্ৰব্ৰজন আৰু বিদেশী (ৰেহাই )নিৰ্দেশ ২০২৫ অধিসূচনাৰ পিছত বিদেশীক লৈ শংকাই আৱৰি ধৰাৰ সময়তে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি মেঘালয়ৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ দাবী জনাইছে । লগতে ভাৰতীয় প্ৰশানীয় সেৱাৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ পৰিৱৰ্তে সুকীয়াকৈ মেঘালয় কেডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খাছি আৰু গাৰো ভাষাক বিশেষ নীতিৰ আধাৰত সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। শেহতীয়াভাৱে বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই জনালে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী ।
সামাজিক মাধ্যম Xত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে সদৰী কৰে,“ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক নতুন দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰো :
১) মেঘালয়ৰ বাবে পৃথক কেডাৰ সৃষ্টি: বৰ্তমান মেঘালয় অসমৰ সৈতে যুটীয়া কেডাৰৰ অধীনত আছে । পৃথক কেডাৰৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনিক স্বায়ত্তশাসনৰ উন্নতি সাধন কৰা ।
২) খাছি আৰু গাৰো ভাষাক অষ্টম তালিকাত (8th Schedule) অন্তৰ্ভুক্ত কৰা: এই পদক্ষেপে আমাৰ স্থানীয় ভাষাসমূহৰ স্বীকৃতি আৰু সংৰক্ষণৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
৩) মেঘালয়ত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট (ILP) প্ৰৱৰ্তন: জনগণৰ স্বাৰ্থ আৰু পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ।
৪) ভাৰতৰ এজন প্ৰখ্যাত নেতা আৰু ৰাষ্ট্ৰনায়কৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নতুন দিল্লীত প্ৰয়াত পি এ চাংমাৰ নামত এটা পথৰ নামকৰণ ৷”
চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক দাবী জনোৱাৰ সময়তে অসমত বিদেশীৰ আগ্ৰাসন আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব সংকটৰ শংকাক লৈ বিৰাজ কৰিছে শংকা আৰু প্ৰতিবাদ । অসমত ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ কাট-অফ তাৰিখৰ সৈতে বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ নতুন অধ্যাদেশৰ বাবে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰব্ৰজন আৰু বিদেশী (ৰেহাই )নিৰ্দেশ ২০২৫ অধিসূচনাৰ দ্বাৰা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ আগতে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, ঐতিহাসিক অসম চুক্তিয়ে অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী চিনাক্তকাণৰ বাবে ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চক ভিত্তি বৰ্ষ ৰূপে হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত প্ৰৱল প্ৰতিবাদ হোৱা স্বত্বেও 'কা'ই এই তাৰিখ ২০১৪লৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । অসমৰ জনগণৰ ভয় হৈছে যে এই আইনৰ ফলত বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজন বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনি, সংস্কৃতি, ভূমি আৰু জীৱিকাৰ সুযোগৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিবাদ সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত আছে ।
অসমৰ ওপৰৰ উল্লিখিত পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে, মেঘালয় 'কা'ৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত ৷ কিয়নো মেঘালয়ৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ অঞ্চল ষষ্ঠ তালিকাৰ (Sixth Schedule) অধীনত পৰে, য’ত 'কা' প্ৰযোজ্য নহয় । আনহাতে, মেঘালয়ৰ বাবে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট (ILP) প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল আৰু আন সংগঠনসমূহৰ দাবীও দীৰ্ঘদিনীয়া। বাহিৰৰ লোকে ৰাজ্যত প্ৰৱেশ বা থকাৰ বাবে বিশেষ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হোৱা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে ২০১৯ চনত মেঘালয় বিধানসভাই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল ।
শেহতীয়াকৈ শুকুৰবাৰে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই মেঘালয়ৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি দাবী জনোৱাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । লগতে, খাছি আৰু গাৰো ভাষাৰ অষ্টম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তি: খাছি আৰু গাৰো ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী মেঘালয়ৰ স্থানীয় জনগণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক আৰু পৰিচয়-সম্পৰ্কীয় সুৰক্ষা বিচৰাটোৱেও তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।