জম্মু : উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ জম্মু-কাশ্মীৰ । জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হয় ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা । এই ঘটনাত ধন-জনৰ বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ আশংকা কৰা হৈছে । আনহাতে, বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, ২২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাৰ মাচৈললৈ যোৱাৰ পথত চাশোটি অঞ্চলত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা আকস্মিক বানত কমেও ২২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
চাশোতি গাঁৱৰ হিন্দু মন্দিৰ মাচৈল মাতা মন্দিৰৰ ৰান্ধনিশালত ভক্তসকলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । তীব্ৰ শব্দৰে এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হোৱাৰ উপৰি পানীৰ তীব্ৰ সোঁত অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে ।
কিষ্টৱাৰৰ উপায়ুক্ত পংকজ কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "এতিয়ালৈকে ২২টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । বৰ্তমান আহত লোকসকলক স্থানান্তৰিত কৰাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈও এক অনুসন্ধান অভিযান চলি আছে যদিও পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ । কিমানজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য নাই ।"
#WATCH | J&K | A flash flood has occurred at the Chashoti area in Kishtwar following a cloud burst. Rescue Operations have been started. pic.twitter.com/MKj5DQwrKK— ANI (@ANI) August 14, 2025
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, এই পৰ্যন্ত ৭৫ জন আহত লোকক উদ্ধাৰ কৰি আথোলী পদ্দাৰৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু কিষ্টৱাৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
চাশোটিত স্থাপিত বিনামূলীয়া ৰান্ধনিশালত (লেংগাৰ) ভক্তসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত তেওঁলোকে এই ধ্বংসলীলাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে কোনো সময় নাপালে । উল্লেখ্য যে এই ঠাইখন হৈছে পদ্দাৰ অঞ্চলৰ অন্তিম বিন্দু । ইয়ালৈকে যান-বাহন চলাচল কৰিব আৰু তাৰ পৰাই ভক্তসকলে প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি মাচৈল মাতা মন্দিৰত উপস্থিত হয় ।
I just spoke to the Union Home Minister @AmitShah Sb to brief him about the developing situation in Kishtwar region of Jammu. The news is grim & accurate, verified information from the area hit by the cloud burst is slow in arriving. All possible resources are being mobilised…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 14, 2025
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, উক্ত স্থানত শ শ ভক্তই দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে সমবেত হৈছিল । আনহাতে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কিছু লোকে নিজৰ বাহনৰ ভিতৰতে জিৰণি লৈ আছিল । কিন্তু আকস্মিক বানে বহু যান-বাহন উটুৱাই নিয়াৰ লগতে ৰান্ধনিশালৰ সমীপৰ কিছুসংখ্যক ঘৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
কিষ্টৱাৰৰ উপায়ুক্ত আৰু এছ এছ পিয়ে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ, আৰক্ষী, অসামৰিক প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে । ইফালে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ আৰু মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই ঘটনাত শোক প্রকাশ কৰিছে ৷
X-ৰ এটা পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লিখিছে, "কিষ্টৱাৰ জিলাত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতো । স্থানীয় প্ৰশাসনে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । এন ডি আৰ এফৰ দলসমূহক তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আমি পৰিস্থিতি অতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দি আছোঁ । প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায়ৰ বাবে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ ।"
দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাই কয়, "শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহলৈ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহতসকলৰ ক্ষিপ্ৰ আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।"
Spoke with the LG and Chief Minister of J&K on the cloudburst in Kishtwar district. The local administration is conducting relief and rescue operations. NDRF teams have promptly been rushed to the site. We are closely monitoring the situation and stand firmly with the people of…— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2025
তেওঁ অসামৰিক, আৰক্ষী, সেনা, এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ বিষয়াসকলক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনহাতে, কিষ্টৱাৰৰ জিলা আয়ুক্ত পংকজ কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত হৈছে আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে । "ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন আৰু প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।" পংকজ শৰ্মাই লগতে কয় ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৬ আগষ্টত প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছিল দেৱভূমি উত্তৰাখণ্ড । উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা আকস্মিক বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰি ঘৰ-দুৱাৰ, দোকান-পোহাৰ আৰু পথসমূহ বুৰাই পেলায় । এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক নিহত হোৱাৰ উপৰি বহু ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় । লগতে কেইবাজনো লোক নিৰুদ্দেশ হয় ।