ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰলয় : ৰিয়াছিৰ ভূমিস্খলনত নিহত ৭, ৰামবানত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু ৩জনৰ - JK CLOUDBURST

বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰৰ পিছত এইবাৰ সমীপৱৰ্তী ৰামবানত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ । ইফালে ৰিয়াছিৰ ভূমিস্খলনতো নিহত কেবাজনো লোক ৷ আৰম্ভ উদ্ধাৰ অভিযান ।

File photo of a rescue operation after a cloudburst
জম্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 10:12 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read

ৰামবান : শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, বৰষুণ, ভূমিস্খলনে বিভিন্ন অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰামবান জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহিছে ।

জিলাখনৰ এখন গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৩ গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰামবানৰ ৰাজগাড অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ।

ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি আছে । লগতে ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে । ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণক আকস্মিক বতৰৰ পৰিঘটনা বুলি ক'ব পাৰি য'ত কোনো অঞ্চলত কম সময়ৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । এঘণ্টাৰ ভিতৰত ১০০ মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হয় ।

ৰামবানৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে সমীপৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ মাহোৰে অঞ্চলৰ এটা আৱাসগৃহত ভূমিস্খলন হয় ৷ ফলত ৭ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে । সম্ভৱতঃ মহোৰৰ বদ্দাৰ গাঁৱত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় ।

সংবাদ সংস্থা PTI-এ বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । ঘৰৰ মালিক নাজিৰ আহমদ, পত্নী আৰু পাঁচ নাবালক পুত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ এই ভূমিস্খলনটো ইমানেই ভয়াৱহ যে পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই ৷

যোৱা ২৬ আগষ্টত নিকটৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ কাটৰা অঞ্চলৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ সমীপতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰায় ৩৫ গৰাকী ভক্তই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু ভক্ত আহত হৈছিল । ১৪ আগষ্টত মাচাইল মাতা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথতো চিছ'টি গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । কেইবাজনো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে শ শ লোক আহত হৈছিল ।

কেৱল জম্মু-কাশ্মীৰে নহয় উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য শেহতীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । এনে পৰিস্থিতিতো তীৰ্থযাত্ৰাৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে বিভিন্নজনে চৰকাৰ তথা জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাক সমালোচনা কৰিছে ।

তাৰ মাজতে বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ তদন্তৰ বাবে ৩ জনীয়া এখন সমিতি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে সিনহাই । চৰকাৰী আদেশ অনুসৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ জল শক্তি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্বালিন কাব্ৰাই এই সমিতিৰ নেতৃত্ব দিব, য'ত জম্মুৰ সাংমাণ্ডলিক আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

এই আদেশত কোৱা হৈছে যে সমিতিখনক বিশদ তদন্ত কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত এল জি তথা মাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মনোজ সিনহাক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়িছে যমুনা নৈ; দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি - DELHI FLOOD

ৰামবান : শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, বৰষুণ, ভূমিস্খলনে বিভিন্ন অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰামবান জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহিছে ।

জিলাখনৰ এখন গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৩ গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰামবানৰ ৰাজগাড অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ।

ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি আছে । লগতে ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে । ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণক আকস্মিক বতৰৰ পৰিঘটনা বুলি ক'ব পাৰি য'ত কোনো অঞ্চলত কম সময়ৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । এঘণ্টাৰ ভিতৰত ১০০ মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হয় ।

ৰামবানৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে সমীপৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ মাহোৰে অঞ্চলৰ এটা আৱাসগৃহত ভূমিস্খলন হয় ৷ ফলত ৭ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে । সম্ভৱতঃ মহোৰৰ বদ্দাৰ গাঁৱত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় ।

সংবাদ সংস্থা PTI-এ বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । ঘৰৰ মালিক নাজিৰ আহমদ, পত্নী আৰু পাঁচ নাবালক পুত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ এই ভূমিস্খলনটো ইমানেই ভয়াৱহ যে পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই ৷

যোৱা ২৬ আগষ্টত নিকটৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ কাটৰা অঞ্চলৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ সমীপতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰায় ৩৫ গৰাকী ভক্তই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু ভক্ত আহত হৈছিল । ১৪ আগষ্টত মাচাইল মাতা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথতো চিছ'টি গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । কেইবাজনো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে শ শ লোক আহত হৈছিল ।

কেৱল জম্মু-কাশ্মীৰে নহয় উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য শেহতীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । এনে পৰিস্থিতিতো তীৰ্থযাত্ৰাৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে বিভিন্নজনে চৰকাৰ তথা জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাক সমালোচনা কৰিছে ।

তাৰ মাজতে বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ তদন্তৰ বাবে ৩ জনীয়া এখন সমিতি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে সিনহাই । চৰকাৰী আদেশ অনুসৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ জল শক্তি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্বালিন কাব্ৰাই এই সমিতিৰ নেতৃত্ব দিব, য'ত জম্মুৰ সাংমাণ্ডলিক আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

এই আদেশত কোৱা হৈছে যে সমিতিখনক বিশদ তদন্ত কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত এল জি তথা মাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মনোজ সিনহাক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়িছে যমুনা নৈ; দিল্লীত হাই এলাৰ্ট জাৰি - DELHI FLOOD

Last Updated : August 30, 2025 at 11:15 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBAN CLOUDBURSTJAMMU KASHMIR WEATHERJK FLASH FLOODইটিভি ভাৰত অসমJK CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.