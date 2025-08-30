ৰামবান : শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰকৃতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, বৰষুণ, ভূমিস্খলনে বিভিন্ন অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰামবান জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহিছে ।
জিলাখনৰ এখন গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৩ গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰামবানৰ ৰাজগাড অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় ।
#WATCH | Katra, J&K: On Mahore landslide, JKNC MLA Khurshied Ahmed says, " in mahore tehsil, there is a small village - karada. an incident of a cloudburst occurred there last night...one nazeer ahmed, his wife wazeera begum and their five children have died...we had never seen… pic.twitter.com/BaW0W3lPW7— ANI (@ANI) August 30, 2025
ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি আছে । লগতে ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে । ডাৱৰৰ বিস্ফোৰণক আকস্মিক বতৰৰ পৰিঘটনা বুলি ক'ব পাৰি য'ত কোনো অঞ্চলত কম সময়ৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । এঘণ্টাৰ ভিতৰত ১০০ মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হয় ।
Ramban, J&K | Three people have died due to heavy rains and flash floods in the Rajgad area of Ramban. Two people are reported missing, and a rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
ৰামবানৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে সমীপৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ মাহোৰে অঞ্চলৰ এটা আৱাসগৃহত ভূমিস্খলন হয় ৷ ফলত ৭ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে । সম্ভৱতঃ মহোৰৰ বদ্দাৰ গাঁৱত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় ।
J&K | Flashfloods and landslides in Badr village of Mahore area of Reasi. Rescue operation is going on: District Administration— ANI (@ANI) August 30, 2025
সংবাদ সংস্থা PTI-এ বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । ঘৰৰ মালিক নাজিৰ আহমদ, পত্নী আৰু পাঁচ নাবালক পুত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ এই ভূমিস্খলনটো ইমানেই ভয়াৱহ যে পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়াই ৷
যোৱা ২৬ আগষ্টত নিকটৱৰ্তী ৰিয়াছি জিলাৰ কাটৰা অঞ্চলৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ সমীপতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰায় ৩৫ গৰাকী ভক্তই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু ভক্ত আহত হৈছিল । ১৪ আগষ্টত মাচাইল মাতা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথতো চিছ'টি গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । কেইবাজনো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে শ শ লোক আহত হৈছিল ।
#WATCH | Rajouri, J&K: Sub Inspector (SO Traffic) Maqbool Hussain says, " the advisory has been issued because the jammu-srinagar national highway is currently closed. all vehicles coming from the mughal road are subject to a cut-off time as per the advisory. we haven't allowed… pic.twitter.com/FfTN29LivV— ANI (@ANI) August 30, 2025
কেৱল জম্মু-কাশ্মীৰে নহয় উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য শেহতীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে । এনে পৰিস্থিতিতো তীৰ্থযাত্ৰাৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে বিভিন্নজনে চৰকাৰ তথা জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাক সমালোচনা কৰিছে ।
তাৰ মাজতে বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ তদন্তৰ বাবে ৩ জনীয়া এখন সমিতি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে সিনহাই । চৰকাৰী আদেশ অনুসৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ জল শক্তি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্বালিন কাব্ৰাই এই সমিতিৰ নেতৃত্ব দিব, য'ত জম্মুৰ সাংমাণ্ডলিক আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
#WATCH | Rajouri, J&K: The Jammu-Srinagar National Highway (NH-44) is currently closed due to multiple damages caused by landslides and falling rocks resulting from heavy rainfall. pic.twitter.com/7sKmLdW6fd— ANI (@ANI) August 30, 2025
এই আদেশত কোৱা হৈছে যে সমিতিখনক বিশদ তদন্ত কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত এল জি তথা মাতা বৈষ্ণো দেৱী শ্ৰাইন ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মনোজ সিনহাক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
