নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ ওপৰত বলপূৰ্বক শুল্ক আৰোপক লৈ এইবাৰ মুখ খুলিছে চীনে । আমেৰিকাৰ এই পদক্ষেপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ঝু ফেইহঙে । বিশ্ব বাণিজ্যৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চীনে ভাৰতৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পদক্ষেপৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত ইয়াৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ সতৰ্কবাণীও দিছে চীনে ।
বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ঝু ফেইহঙে এই শুল্ক বৃদ্ধিৰ ভাবুকিকে ধৰি ৱাশ্বিংটনৰ বাণিজ্য নীতিক ধিক্কাৰ দিছে । তেওঁ কয় যে এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা বা আপোচে কেৱল দাদাগিৰি কৰাসকলক সাহস প্ৰদান কৰাৰ দৰে হয় ।
শেহতীয়াকৈ ভাৰত আৰু চীনে সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে নতুন পদক্ষেপ লৈছে । ঐতিহাসিকভাৱে বিতৰ্কিত বাণিজ্যিক সম্পৰ্কক শক্তিশালী কৰিবলৈ দুয়োখন দেশে লোৱা পদক্ষেপৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ এই মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয় যে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চীন ভ্ৰমণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু চীনে এই ভ্ৰমণক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ।
ভাষণ প্ৰসংগত ঝুৱে কয় যে ভাৰত আৰু চীন এছিয়াৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ 'ডাবল ইঞ্জিন' আৰু বিশ্ব বাণিজ্য ব্যৱস্থাত ব্যাঘাত জন্মালেও দুয়োপক্ষই যৌথভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায় নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
তেওঁ কয়, "এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মৌনতা অথবা আপোচে কেৱল দাদাগিৰি কৰাজনক সাহস দিয়ে । চীনে ভাৰতৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিব যাতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মূলতে থকা বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যৱস্থাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।"
আই আই চিত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত ভাষণ দি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে বিভিন্ন দেশৰ ওপৰত আৰোপ কৰা শুল্কৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছিল, আনকি অধিক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকিও দিছিল । চীনে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে ।
ফেইহঙে কয় যে এছ চি অ' সন্মিলনৰ সময়ত তেওঁৰ দেশখনে ভাৰতকে ধৰি সকলো পক্ষৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক, য'ত বন্ধুত্ব, সংহতি আৰু ফলপ্ৰসূ ফলাফলৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয়, "আমি একেলগে 'ড্ৰেগন-এলিফেণ্ট টেংগো'ৰ নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিব পাৰো ।
উল্লেখ্য যে, ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বাণিজ্য আৰু শুল্ক নীতিক লৈ আমেৰিকাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ক্ৰমাৎ অৱনতি হোৱাৰ সময়তে চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ উন্নয়ন হোৱা দেখা গৈছে । চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িয়ে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ উপৰিও বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ পিছত ভাৰত আৰু চীনে সহযোগিতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিছে ।
ভাৰত আৰু চীনে স্থিতিশীল, সহযোগিতামূলক আৰু আগন্তুক দৃষ্টিকোণৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ধাৰাবাহিক ব্যৱস্থা উন্মোচন কৰে য'ত যৌথভাৱে সীমান্তত শান্তি বজাই ৰখা, বাণিজ্য পুনৰ মুকলি কৰা, বিনিয়োগৰ প্ৰবাহক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু অতি সোনকালে প্ৰত্যক্ষ বিমান সংযোগ পুনৰ আৰম্ভ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
