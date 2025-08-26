ধমতাৰী: ভাৰতৰ সামাজিক পৰিৱেশ বৈচিত্ৰ্যময় ৰঙেৰে ভৰপূৰ । তেনেক্ষেত্ৰত কোনোবাই দেৱতাকো শাস্তি দিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰাটো নিশ্চয় কঠিন হ’ব । কিন্তু জনজাতি প্ৰধান ছত্তীশগড়ৰ এটা অংশত তেনে এক পৰম্পৰা প্ৰচলিত । এই প্ৰথা চত্তীশগড়ৰ ধমতাৰী জিলাৰ কুৰ্চিঘাট বৰৈত স্থানীয় পঞ্জিকাৰ ভাদ মাহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাংৰাও মাই কি যাত্ৰাৰ সময়ত দেখা যায় । আমোদজনক কথাটো হ’ল যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই অনুষ্ঠানত বস্তৰ আৰু ওড়িশাৰ দেৱতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ভাংৰাও মাইৰ আদালতৰ সাক্ষী হ’বলৈ সভাস্থলীত উপস্থিত হয় হাজাৰ হাজাৰ লোক । শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত কাংকেৰ লোকসভাৰ সাংসদ ভোজৰাজ নাগ, প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰৱণ মাৰ্কামকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । এই যাত্ৰা কুৱৰপাট আৰু ডকদাৰৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন ৰীতি-নীতিৰে অনুষ্ঠিত হয় । এইটো এনে এক অনুষ্ঠান য’ত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ । ভাংৰাও মাইৰ অনুমোদন অবিহনে কোনো দেৱতাই কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত । ভাংৰাও মায়ে যিকোনো দেৱতাক সঠিকভাৱে কৰ্তব্য পালন নকৰিলে শাস্তি দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
দেৱতাসকলক কাঠগড়াত থিয় কৰাই ভাংগৰাও মাই বিচাৰকৰ আসনত বহি শুনানি লয় । শুনানিৰ পিছত দোষী দেৱতাক শাস্তি দিয়া হয় আৰু ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় লাভ কৰে । যদি অভিযুক্ত দেৱতাসকলে নিজা নিজা গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহৰ বিপদত সহায় কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় ।
অভিযুক্ত দেৱতাসকলৰ শুনানি পাল পাতি লোৱা হয় । যিসকলে পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হয়, তেওঁলোকৰ সমন (পূজাৰ সময়ত উৎসৰ্গিত সামগ্ৰী)ক প্ৰতীকী শাস্তি হিচাপে গাঁতত পেলাই দিয়া হয় । এই গাঁতটোৱে কাৰাগাৰৰ প্ৰতীক ।
অভিযুক্ত পক্ষৰ হৈ যুক্তি দাঙি ধৰা গাঁওবুঢ়া আৰু ছিৰহা, পূজাৰী, গয়তা, মাঝি, পেটেলৰ দৰে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ উপস্থিতিত দেৱতাসকলৰ গোচৰৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতৰ বহু সমাজত স্থানীয় দেৱতা সমাজ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ । মূলসুঁতিৰ সংগঠিত ধৰ্মৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত প্ৰচলিত এই ব্যৱস্থা । এনে প্ৰথা প্ৰধানকৈ জনজাতীয় ভাৰতৰ লগতে পাহাৰীয়া সমাজতো প্ৰচলিত ।
এই প্ৰথাবোৰ বৈচিত্ৰ্যময় আৰু ই জীৱনক সকলো ৰঙেৰে উপস্থাপন কৰে । স্থানীয় দেৱতাসকলৰ পূজা কৰা নিৰ্দিষ্ট গাঁৱত বিপুল প্ৰভাৱ আছে । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ আগতে গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ অনুমতি লয় । এই ব্যৱস্থাই বিশ্বৰ বহু গৱেষকক আকৰ্ষিত কৰিছে, যিসকলে দেশৰ দুৰ্গম অঞ্চলত প্ৰচলিত এনে অনন্য সামাজিক ব্যৱস্থা আৰু প্ৰথাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে ।