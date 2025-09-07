ছাত্ৰীৰ ওপৰত বৰ্বৰতা দেখুৱাই নিলম্বিত শিক্ষয়িত্ৰী, ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষক অপসাৰণ

ছাত্ৰীৰ ওপৰত বৰ্বৰতা দেখুৱাই নিলম্বিত শিক্ষয়িত্ৰী, ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষক অপসাৰণ
প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি বিচৰাৰ বাবেই ছাত্ৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ । পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নিলম্বন অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰীক ।
সুৰগুজা : ছত্তীশগড়ৰ সুৰগুজা জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰস্ৰাৱগাৰত যোৱাৰ বাবে এগৰাকী ৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ শিক্ষকৰ । কেৱল প্ৰহাৰ কৰাই নহয় ১০০ বাৰ উঠা-বহাও কৰোৱালে ছাত্ৰীগৰাকীক । যাৰ বাবে থিয় হৈ থাকিব পৰা নাছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । সীতাপুৰৰ প্ৰতাপগড় অঞ্চলৰ ডি এ ভি মুখ্যমন্ত্ৰী পাব্লিক স্কুলত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত হে শুকুৰবাৰে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে ।
ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰথমে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চাপিছিল । কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই ক্ষেত্ৰত নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে শুকুৰবাৰে পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰে ।
এজাহাৰত পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে যেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল তেতিয়া সিং উপাধিৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভৰিত লাঠিৰে কোবাইছিল । তাৰ পিছত শ্ৰেণীকোঠাত ১০০ বাৰ উঠা-বহা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
পৰিয়ালটোৰ মতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উঠা-বহা কৰি থকাৰ সময়তো প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু পেশীত আঘাত পাইছিল । যাৰ বাবে তেওঁ থিয় হৈ থাকিব পৰা নাছিল । পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে যেতিয়া তেওঁলোকে বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ দিছিল তেতিয়া তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । অভিযোগৰ ভিত্তিত জিলা শিক্ষা বিষয়া দীনেশ ঝাই ভিলাইৰ ডি এ ভি মুখ্যমন্ত্ৰী পাব্লিক স্কুলৰ আঞ্চলিক সঞ্চালকলৈ এখন পত্ৰ লিখি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছত শনিবাৰে আঞ্চলিক সঞ্চালকে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৰ্খাস্ত কৰে । আনহাতে এই বিষয়ত গাফিলতিৰ বাবে আৰু অভিযোগৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰাজীৱ সিঙক দোষাৰোপ কৰে । আঞ্চলিক সঞ্চালকে এই বিষয়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষক অপসাৰণ কৰে ।
ঝাই কয়, "ছাত্ৰীগৰাকীক উঠা-বহা কৰা আৰু প্ৰহাৰ কৰা বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ভিলাইৰ ডি এ ভি মুখ্যমন্ত্ৰী পাব্লিক স্কুলৰ আঞ্চলিক সঞ্চালকলৈ এখন পত্ৰ লিখা হৈছে । ডি এ ভি পৰিচালনা সমিতিয়ে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষকো অপসাৰণ কৰিছে । এনে গাফিলতি সহ্য কৰা নহ'ব । এই বিষয়ত এতিয়াও তদন্ত চলি আছে ।"
ইয়াত উল্লেখ কৰাটো প্ৰাসংগিক যে ভাৰতত শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, ২০০৯ৰ অধীনত বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শাস্তি নিষিদ্ধ । আইনখনত কোৱা হৈছে যে যিয়ে উপ-ধাৰা (১)ৰ বিধান উলংঘা কৰে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য সেৱাৰ নিয়মৰ অধীনত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
