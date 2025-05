ETV Bharat / bharat

ভক্তৰ বাবে মুকলি অসমৰ জাপিৰে সু-সজ্জিত কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ - KEDARNATH DHAM DOORS OPENED

কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ মুকলি ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 2, 2025 at 2:00 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:13 PM IST 2 Min Read

ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ: আৰম্ভ হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰা 2025 ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত শুকুৰবাৰে ভক্তৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰা হয় কেদাৰনাথ ধামৰ ৷ ব'হাগ মাহ, মিথুন ৰাশি আৰু বৃষ লগ্নৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি পুৱা ৭ বজাত সম্পূৰ্ণ বিধি-বিধানেৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা হয় বাবা কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দ্বাৰ । মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰায় ১৫ হাজাৰতকৈ অধিক ভক্ত ৷ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীও কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে । মুকলি হ'ল কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা বাবা কেদাৰৰ পঞ্চমুখী বিগ্ৰহ কেদাৰনাথ ধামত উপস্থিত হৈছিল । কেদাৰনাথ ধামত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বাবাৰ বিগ্ৰহটো ভাণ্ডাৰগৃহত ৰখা হৈছিল ৷ দুৱাৰ মুকলি অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেদাৰনাথ মন্দিৰটো ১০৮ কুইণ্টল ফুলৰ লগতে অসমৰ পৰা নিয়া ১৫ টাকৈ জাপিৰে অতুলনীয় ৰূপত সজাই তোলা হয় । ৬ মাহলৈ চলিব চাৰিধাম যাত্ৰা বিগত ৩০ এপ্ৰিলত যমুনোত্ৰী আৰু গংগোত্ৰী মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হয় । ৪ মে'ত বদ্ৰীনাথ ধামৰো দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব । বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ খোল খোৱাৰ লগে লগে চাৰিধাম যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰম্ভ হ'ব । উত্তৰাখণ্ডৰ এই চাৰিধাম যাত্ৰা পৰৱৰ্তী ৬ মাহলৈ চলিব । অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহত চাৰিধাম যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো তাৰ পিছৰ ৬ মাহলৈকে শীতৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকে এই পবিত্ৰ মন্দিৰসমূহৰ দুৱাৰ । দিল্লীৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ যোৱা পথৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat) যেতিয়া ৬ মাহ ধৰি চাৰিধামৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ থাকে, তেতিয়া সেই সময়ৰ বাবে ধামী চৰকাৰে শীতকালীন চাৰিধাম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । এইবাৰ বৃহৎ সংখ্যক ভক্তই শীতকালীন চাৰিধাম যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷

Last Updated : May 2, 2025 at 2:13 PM IST