প্ৰজেক্ট ৭৫ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব উন্নতমানৰ ছাবমেৰিন - SUBMARINE DEAL

ভাৰতত ৬ খন ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ বাবে জাৰ্মানীৰ সৈতে শীঘ্ৰে আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ হ'ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।

File photo used as representational image
ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব উন্নতমানৰ ছাবমেৰিন (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 11:02 AM IST

নতুন দিল্লী : জাৰ্মানীৰ কোম্পানীৰ সহযোগত ভাৰতত নিৰ্মাণ হ'ব উন্নতমানৰ ছাবমেৰিন ! ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে সেউজ সংকেত । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু মাজগাঁও ডকয়াৰ্ডছ লিমিটেড (এমডিএল)ক প্ৰজেক্ট ৭৫ ইণ্ডিয়া (পি-৭৫আই)ৰ অধীনত ৬ খন উন্নতমানৰ ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ বাবে জাৰ্মানীৰ থাইচেনক্ৰুপ মেৰিন চিষ্টেমছ (টিকেএমএছ)ৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলৰ মতে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জানুৱাৰী মাহতে জাৰ্মান থাইচেনক্ৰুপ মেৰিন চিষ্টেমছক অংশীদাৰ হিচাপে লৈ এয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰপালচন চিষ্টেমৰ সৈতে ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰী মালিকানাধীন এমডিএলক বাছনি কৰিছিল ।

প্ৰজেক্ট ৭৫ ইণ্ডিয়া প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছাবমেৰিনসমূহত এয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰপালচন (এআইপি) ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, যাৰ ফলত ছাবমেৰিনসমূহ ৩ সপ্তাহলৈকে পানীৰ তলত থকাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব । এই প্ৰকল্পৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ থলুৱা ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাই ৬ মাহৰ আলোচনাৰ সময়ছোৱাত চূড়ান্ত চৰকাৰী অনুমোদন লাভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

প্ৰতিৰক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ বৈঠকত ভাৰতৰ ছাবমেৰিন বহৰৰ ভৱিষ্যতৰ ৰোডমেপ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । ভাৰত মহাসাগৰত চীনৰ নৌসেনাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু পাকিস্তানৰ ছাবমেৰিনৰ বহৰ শক্তিশালী হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতে ছাবমেৰিন উৎপাদন আৰু আধুনিকীকৰণ ত্বৰান্বিত কৰাত হেঁচা দিছে । অহা দশকত প্ৰায় ১০ খন পুৰণি ছাবমেৰিনক পৰ্যায়ক্ৰমে কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হ'ব, যাৰ ফলত প্ৰজেক্ট ৭৫ ইণ্ডিয়া আৰু অন্যান্য থলুৱা প্ৰচেষ্টাই বহৰ সলনি কৰাত মূল ভূমিকা পালন কৰিব ।

প্ৰজেক্ট ৭৫ ইণ্ডিয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতে দুখন পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ছাবমেৰিন নিৰ্মাণৰ কামো কৰি আছে । এই কাৰ্যসূচীত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশগ্ৰহণ জড়িত হৈ আছে, লাৰ্চেন এণ্ড টৌব্ৰ'(এল এণ্ড টি)-এ নৌসেনাৰ ছাবমেৰিন বিল্ডিং চেণ্টাৰৰ সহযোগত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

প্ৰতিৰক্ষা সূত্ৰই কয় যে চৰকাৰ কেৱল এই ছাবমেৰিনসমূহ অধিগ্ৰহণতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বৰঞ্চ ভৱিষ্যতৰ বাবে থলুৱা ডিজাইন আৰু উৎপাদন কৌশলৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে । যদিহে আলোচনা নিৰ্ধাৰিত সময়ত হয় তেন্তে ছমাহৰ ভিতৰত চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব ।

