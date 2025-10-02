বিজয়া দশমী আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ উপহাৰ, ৩% বৃদ্ধি মৰগীয়া বানচ

বিজয়া দশমী আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীলৈ উপহাৰ, ৩% বৃদ্ধি মৰগীয়া বানচ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত অসমৰ বাবেও আছে এক সুখবৰ ৷ পিছে সেয়ানো কি জানিবলৈ পঢ়ক এই খবৰ...
Published : October 2, 2025 at 12:14 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত দীপাৱলী আৰু বিজয়া দশমীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনষ্ঠ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ (ডি এ) ৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন । এই কথা ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ । কেবিনেটে ‘‘বন্দে মাতৰম’’ ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বিষয়তো অনুমোদন জনায় ।
সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছিল ২০২৫-৩১ চনৰ পৰা "পালছত আত্মনিৰ্ভৰশীল মিছন" ৰ বাবে ১১,৪৪০ কোটি টকাৰ অনুমোদন । অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সদৰী কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৩% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে ।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " the union government has approved an increase in dearness allowance and dearness relief by 3%, effective from july 1." pic.twitter.com/qvsO4a9IxR— ANI (@ANI) October 1, 2025
মৰগীয়া বানচ ৩% বৃদ্ধি
মৰগীয়া বানচ ৩% বৃদ্ধিৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই ভাট্টা ৫৫% ৰ পৰা ৫৮% লৈ বৃদ্ধি পাইছে । চলিত বৰ্ষৰ ১ জুলাইৰ পৰা এই বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী হ’ব । চৰকাৰে বছৰত দুবাৰকৈ মৰগীয়া বানচৰ সংশোধন কৰে ।
ডি এ আৰু ডি আৰ কি আৰু বিগত বৰ্ষত কিমান বৃদ্ধি হৈছিল
ডি এৰ অৰ্থ হৈছে ডিয়াৰনেছ এলাৱেন্স, আনহাতে ডি আৰ হৈছে ডিয়াৰনেছ ৰিলিফ ৷ ডি এ আৰু ডি আৰ চৰকাৰী দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰা আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা বজাই ৰখা ।
চৰকাৰে বছৰত দুবাৰকৈ অৰ্থাৎ জানুৱাৰী আৰু জুলাই মাহত সেয়া পুনৰীক্ষণ কৰে । চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডি এ আৰু ডি আৰ ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছিল, যিটো ২০২৫ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল ।
অসমলৈও আছে বিশেষ উপহাৰ
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই আজি গ্ৰহণ কৰা পঞ্চমটো বৃহৎ সিদ্ধান্ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলিয়াবৰ-নুমলীগড় অংশৰ চাৰিলেনযুক্ত পথত অনুমোদন ৷ এই পথৰ দৈৰ্ঘ হ’ব ৮৬ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াক নিৰ্মাণৰ বাবদ ব্যয় হ’ব প্ৰায় ৬,৯৫৭ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৩৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এলিভেটেড কৰিডৰ ।’’
৫৭ খন নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অনুমোদন
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সামৰি লোৱা ১৭ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ৫৭ খন নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় (কে ভি)ত অনুমোদন জনাইছে । বৰ্তমান কোনো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নথকা জিলাত ২০ খন এনেধৰণৰ বিদ্যালয় খোলাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।’’
#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says," the union cabinet has approved 57 new kendriya vidyalayas (kv) across 17 states="" uts, which are being covered. 20 kvs are proposed to be opened in districts where no kv presently exists. 14 kvs are proposed in… pic.twitter.com/dtFfrOs0T5— ANI (@ANI) October 1, 2025
বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰ উদযাপনত মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন
আন এক সিদ্ধান্তৰ সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰি মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ১৫০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বায়’মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুমোদন জনাইছে ৷ আনহাতে, বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ বাবেও কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে ।’’
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " cabinet has approved to celebrate 150 years of vande mataram song." pic.twitter.com/Bav9TtdkW5— ANI (@ANI) October 1, 2025
