কটকত দশেৰা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি: এই উৎসৱে বোৱাই হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি
এক পৰম্পৰা আগবঢ়াই নিয়া কিছু মুছলমান শিপিনী । যাৰ হাতৰ পৰশে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপত বঢ়াই শোভা ।
কটক: সমাগত দশেৰা উৎসৱ । দশেৰাৰ বাবে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি । হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ এই উৎসৱটিৰ বাবে ওড়িশাৰ কটকৰ এটা বিশেষ পৰিয়ালত যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ।
কটকৰ জাহিৰ খানৰ পৰিয়ালটোৰ মুছলমান শিল্পীসকলে দশেৰাৰ সময়ত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই পৰিয়ালটোৱে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি দুৰ্গা পূজাৰ বাবে জাৰী মেধা (zari medhas) তৈয়াৰ কৰি আহিছে ।
দেৱী দুৰ্গাৰ সজ্জাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বিশদ জাৰী মেধাসমূহ বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি কেইবামাহো প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় । সমগ্ৰ ওড়িশাৰ একাধিক চহৰত ইয়াৰ চাহিদা অধিক ।
এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, কি এই জাৰী মেধা । "জাৰী মেধা" হৈছে জাৰী সূতা আৰু শোলাপিঠ (ভাৰতীয় কৰ্ক)ৰ পৰা তৈয়াৰী অলংকাৰিক পটভূমি, যিবোৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
পৰম্পৰাৰ দৰেই প্ৰাচীন চহৰ কটক । দশেৰা উৎসৱৰ বাবে সাজু হৈছে এই চহৰখন । পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পুনৰবাৰ চহৰখনত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব, য’ত হিন্দু আৰু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ে একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰে । হিন্দু উৎসৱত মুছলমানসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি ঐক্যৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
জাহিৰ খানৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে এই জাৰী নিৰ্মাণ কৰাটো পুৰণি পৰম্পৰা । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি এই মুছলমান পৰিয়ালটোৱে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই উৎসৱক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাত সহায় কৰি আহিছে । দশেৰা উৎসৱ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ চহৰখনৰ পূজা মণ্ডপবোৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
প্ৰস্তুতিও পূৰ্ণগতিত চলি আছে । বহু পেণ্ডেলত ভূমি আৰু ছাদৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । অতি সোনকালে সকলো পেণ্ডেল উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিব, আলোকসজ্জাৰে জিলিকি উঠিব ।
কটকৰ দশেৰাৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল চহৰখনৰ বহুতো অনন্য জাৰী মেধা ৷ দেৱী দুৰ্গাৰ বাবে সজ্জাগত পটভূমি মুছলমান পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰে । এই পৰম্পৰা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে । জাহিৰ খানৰ দৰে পৰিয়ালে দশক দশক ধৰি এই সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আহিছে ।
দশেৰা ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে মুছলমান শিল্পীসকলে নিজৰ জাৰী মেধাৰ উচ্চ চাহিদা পূৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে । বেৰহামপুৰ, সম্বলপুৰ, ভূৱনেশ্বৰ, ৰুৰকেল্লাৰ দৰে চহৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে । জাহিৰে নিজেই ২০ৰ পৰা ২৫ বছৰ ধৰি এই মেধাসমূহ তৈয়াৰ কৰি আহিছে, তিনিটা প্ৰজন্মৰ পাৰিবাৰিক উত্তৰাধিকাৰ অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁৰ সুন্দৰ কৰ্মত বুলিয়নৰ কথা মনত পেলোৱা এক কাৰুকাৰ্য দেখা গৈছে ।
এইবাৰ জাহিৰে ৮ৰ পৰা ১০খন জাৰী মেধাৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে যদিও সময়ৰ অভাৱত বহু নাকচ কৰিবলগীয়া হৈছে । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সহায়ত প্ৰতিটো মেধা সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ প্ৰায় ১৫ দিন সময় লাগে ।
মেধা বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হয় দশেৰাৰ ঠিক চাৰি মাহৰ আগতে । ইয়াৰ শিল্পীসকলে মেধা বনোৱাৰ কামত বাঁহ, কাগজ, জিংক, মম, জাৰী আৰু মুগা আদি ব্যৱহাৰ কৰি অতি সুক্ষ্ম আৰু ত্ৰুটিহীন কাম কৰি আছে ।
জাৰী মেধাত কালিকা, গাধী, কলং, ছাজ, বাকচ, পাগুৰি, হাৰ আৰু পট্টি আদিৰ কাৰুকাৰ্যই ইয়াত বহু লোকক আকৰ্ষণ কৰে । উক্ত পৰিয়ালটোৱে কটক চহৰ, ভূৱনেশ্বৰ, ৰুৰকেলা, ঝাৰসুগুদা আদি বহু পূজা মণ্ডপৰ পৰা জাৰী মেধাৰ অৰ্ডাৰ লৈ প্ৰতি বছৰে মেধাৰ যোগান ধৰে । তেওঁলোকেও এই মেধাৰ কাম কৰি বহুতো সন্তুষ্টি লাভ কৰে বুলি উল্লেখ কৰে ।
এডাল মেধাৰ খৰচ 10,000 ৰ পৰা 1.5 লাখ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে । এইবাৰ সঘনাই বৰষুণৰ ফলত কঠিন হৈ পৰে । ফলত ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে কাম কৰিব লগাত পৰে ।
প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো জাহিৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে নিজৰ কামত অতি গৌৰৱ আৰু সন্তুষ্টি লাভ কৰে । মা দুৰ্গাৰ সজ্জাৰ বাবে মুছলমান শিপিনীসকলে হাতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাটো হিন্দু সমাজৰ বাবে আনন্দৰ উৎসৱ । কটক মহানগৰ শান্তি সমিতিৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ সাহুৱে কয়, "এই প্ৰাচীন পৰম্পৰা হৈছে ভাতৃত্ববোধৰ এক শক্তিশালী প্ৰতীক । যিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে আদৰ্শ হিচাপে কাম কৰে ।"