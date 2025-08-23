ETV Bharat / bharat

২০০০ কোটি টকাৰ বেংক জালিয়াতিৰে সাঙোৰ খালে আম্বানীৰ নাম; ঘৰ-ব্যৱসায় চৌহদত চলিল CBI-ৰ অভিযান - CBI RAIDS ANIL AMBANI RESIDENCE

CBI-এ অনিল আম্বানী আৰু RCOMৰ বিৰুদ্ধে ২০০০কোটি টকাৰ বেংক জালিয়াতিৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু । SBI-ৰ অভিযোগত চলালে অভিযান, কেইবাটাও চৌহদৰ পৰা জব্দ নথি-পত্ৰ ।

CBI books Anil Ambani's RCOM for Rs 2,000-cr bank fraud, searches premises
অনিল আম্বানী (ANI)
By PTI

Published : August 23, 2025 at 2:51 PM IST

মুম্বাই : দেশৰ প্ৰধান তদন্তকাৰী সংস্থা চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰো অৱ ইনভেষ্টিগেশ্যনে (CBI) শনিবাৰে উদ্যোগপতি তথা ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ অনিল আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে সংস্থাটোৱে ২০০০ কোটি টকাৰ বেংক জালিয়াতিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে । এই কাৰ্যৰ অংশ হিচাপে চিবিআইয়ে অনিল আম্বানীৰ বাসগৃহ আৰু RCOM (Reliance Communications Limited)ৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও চৌহদতো তালাচী চলায় ৷

  • বেংকৰ অভিযোগ

চিবিআইক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে অভিযোগ কৰিছে যে RCOM-এ ২২২৭.৬৪ কোটি টকাৰ পুঁজিভিত্তিক মূলধনী বাবদ আৰু ৭৮৬.৫২ কোটি টকাৰ বেংক গেৰাণ্টী সঠিকভাৱে নিষ্পত্তি কৰা নাছিল । এই অনিয়মৰ বাবে বেংকটোৱে ২০০০ কোটিৰো অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ।

  • দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদ

RCOM-ৰ গোচৰটো নতুন নহয় । ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে ইনছলভেন্সি এণ্ড দেউলীয়া সংহিতা (IBC)ৰ অধীনত কৰ্পৰেট ইনছলভেন্সি সমাধান প্ৰক্ৰিয়াত নামি পৰিছে । ২০২০ চনত এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিকল্পনা পাওনাদাৰ সমিতিৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হয় আৰু ইয়াক মুম্বাইস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধিকৰণ (NCLT)ত দাখিল কৰা হয় । অৱশ্যে ইয়াৰ চূড়ান্ত অনুমোদন এতিয়াও পোৱা নাই ।

  • আইনী জটিলতা

এই সমগ্ৰ বিবাদতে কেইবাটাও আইনী জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল । দৰাচলতে ২০২০ চনতেই এছ বি আইয়ে অনিল আম্বানীক ‘প্ৰৱঞ্চনা’ কৰা বুলি চিহ্নিত কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । কিন্তু ২০২১ চনৰ জানুৱাৰী মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ‘যথাযথ অৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ’ নিৰ্দেশ দিছিল, যাৰ বাবে অভিযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

পিছত ২০২৩ চনৰ মাৰ্চ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিকোনো একাউণ্টক জালিয়াতি বুলি ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে ঋণ লোৱাজনক নিজৰ পক্ষ দাখিল কৰাৰ সুযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় । এই নিৰ্দেশৰ বাবেই বেংকে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জালিয়াতিৰ শ্ৰেণীবিভাজন বাতিল কৰে । কিন্তু ১৫ জুলাই, ২০২৪ তাৰিখে আৰ বি আইৰ নতুন চক্ৰান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অনুসৰণ কৰাৰ পিছত পুনৰ একাউণ্টটো প্ৰৱঞ্চনামূলক ঘোষণা কৰা হয় ।

  • চিবিআইৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ

চিবিআইৰ মতে, এই সমগ্ৰ গোচৰটোত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ আৰু লেনদেন সন্দেহজনক । এতিয়া সংস্থাটোৱে এই লেনদেনসমূহৰ তদন্ত কৰি জানিব পাৰিব যে এই অভিযোগ কৰা প্ৰৱঞ্চনাত কাৰ প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা আছিল । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ভৱিষ্যতে আম্বানী আৰু RCOM ৰ অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকলকো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হ’ব পাৰে ।

