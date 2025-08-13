লাতেহাৰ: কৃষি অৰ্থনীতিত গৰু-ম’হৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ৷ এই কথা হাড়ে-হিমজুৱে অনুভৱ কৰে ঝাৰখণ্ডৰ লাতেহাৰৰ কৃষকসকলে ৷ তেওঁলোকে বুজি পাই অমাত এই জীৱবোৰকো যে মানুহৰ দৰে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন ।
ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতি সপ্তাহত পোহনীয়া গৰুবোৰক এদিন ছুটী লৈ প্ৰয়োজনীয় জিৰণি দিয়াৰ এক অনন্য পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰে । ইয়াৰোপৰি বছৰত এবাৰ কিছুমান মনোৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থাও কৰে । এই সকলোবোৰে শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাসকলক উদ্দেশ্যি এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
কৃষক আৰু জীৱ-জন্তুৰ মাজৰ এই আন্তৰিক সম্পৰ্কটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱ-জন্তুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো সুবিধা প্ৰদান কৰা ৷ জাতি আৰু ধৰ্মৰ বাহিৰেও অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে গৰু-ম’হৰ সৈতে এক বিশেষ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে, যিটো সকলো স্তৰতে বজাই ৰখা হৈছে ।
পৰম্পৰা অনুসৰি, হিন্দুসকলে বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰে, খ্ৰীষ্টানসকলে দেওবাৰে আৰু মুছলমানে শুকুৰবাৰে কামলৈ নিনিয়ে নিজৰ গৰু-ম’হবোৰ । এই পৰম্পৰাৰ আঁৰৰ যুক্তিটো হ’ল এয়ে যে যেনেকৈ মানুহক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, তেনেকৈ গৰু-ম’হেও জিৰণি লোৱা উচিত ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত কৃষক ধৰ্মদেৱ ৰাম, ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ, বিক্ৰম কুমাৰ আৰু ৰামা ভগতে কয় যে লাতেহাৰৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱতে এই পৰম্পৰা বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে । তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমাৰ মানুহৰ দৰে জীৱ-জন্তুৰো ছয় দিন কাম কৰি জিৰণি লোৱাৰ অধিকাৰ আছে । ইহঁতৰো এটা জীৱন আছে ।’’
আনকি পশু চিকিৎসকসকলেও গৰু-ম’হক সপ্তাহত এদিন ছুটী দিয়াৰ পৰম্পৰাক এটা উৎকৃষ্ট আৰু উপকাৰী প্ৰথা বুলি গণ্য কৰে । লাতেহাৰ পশুপালন বিভাগৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ হৰেন্দ্ৰ পাল ভগতে এনেদৰে কয়, ‘‘এসপ্তাহত এদিন ছুটী পাই গৰু-ম’হে বহু সুবিধা লাভ কৰে । কৃষকসকলে ভালদৰেই জানে যে বিৰতিৰ পিছত গৰু-ম’হবোৰে সম্পূৰ্ণ উৎসাহেৰে কাম কৰে । বন্ধৰ দিনটোত সিহঁতেও কিবা ৰোগ হ’লে বা অসুস্থ হৈ থাকিলে, তাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে ৷’’
মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলে বিশেষকৈ দেৱালীৰ পিছৰ দিনা গৰু-ম’হৰ বাবে খেলৰ আয়োজন কৰে । যদিও এই অনুষ্ঠানটো মূলতঃ ‘গৈদান্দ’ বুলি জনা যায়, তথাপিও ইয়াৰ আন নামো আছে ।
এই দিনটোত গাঁওবাসীয়ে পুৱা ভালদৰে গা ধুই গৰু-ম’হক পূজা কৰে । গৰু-ম’হক বিশেষ খাদ্য খাবলৈ দিয়া হয় । সন্ধিয়া এই পশুধনবোৰৰ গৰাকীয়ে গৰু-ম’হৰ সৈতে একে ঠাইতে গোট খায় । ইয়াত গৰু-ম’হৰ মাজত এটা গাহৰি এৰি দিয়া হয় । গাহৰিটো দেখি গৰুবোৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰি দৌৰি ফুৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াত গৰু-ম’হবোৰে বহু পৰিমাণে দৌৰে আৰু তাৰ ফলত শাৰীৰিক কছৰৎ হয় ৷
লগতে পঢ়ক: সামাজিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি শৰীৰ চৰ্চাৰে বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে খুচবু