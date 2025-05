ETV Bharat / bharat

ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণা বিধি; তাজমহল চাবলৈ গৈ চিকিৎসালয় পালেগৈ অসমৰ ৬ পৰ্যটক - ASSAM TOURIST INJURED IN AGRA

আগ্ৰা : উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ তাজমহলৰ পশ্চিম গেটৰ পাৰ্কিঙত সোমবাৰে প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাজমহল চাবলৈ অহা ছয়গৰাকী অসমীয়া পৰ্যটকৰ প্ৰাণ কথমপি ৰক্ষা পৰে ৷ পাৰ্কিং প্লটত ৰখাই থোৱা এখন গাড়ী পুৱাভাগত হঠাতে নিজে নিজে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ওচৰতে চাহ খাই থকা অসমীয়া পৰ্যটককেইগৰাকীক মহতিয়াই নিয়ে । এই ঘটনাত অসমৰ পৰ্যটককেইগৰাকী আহত হয় । আহত পৰ্যটককেইগৰাকী দুজন অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰেফাৰ কৰা হয় । জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ডাঃ অজয় ​​যাদৱে কয় যে দুজন পৰ্যটকৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ অৱশ্যে আন চাৰিজনৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । তাজমহল চাবলৈ গৈ চিকিৎসালয় পালেগৈ অসমৰ ৬ পৰ্যটক (ETV Bharat Assam) প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, তাজমহলৰ পশ্চিম গেট পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা গাড়ীখন পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত হঠাতে পিছুৱাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰে । সেই সময়ত গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং চিটত কোনো নাছিল । ইয়াৰ পিছতো গাড়ীখনে গতি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই দৃশ্য সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷

