কাৰাগাৰৰ পৰা চৰকাৰ চলোৱাৰ অধিকাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰেই নাই: অমিত শ্বাহ - AMIT SHAH ATTACK OPPOSITION

সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিৰোধীৰ মনোভাৱক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । তেওঁ কয় যে এয়া ৰাজনৈতিক প্ৰতাৰণা ।

AMIT SHAH ATTACK OPPOSITION
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী: সংসদত গৃহীত হোৱা সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে যি স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য আৰু সমৰ্থনযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ একে সময়তে তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিজেপি দল আৰু ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ নিজেও কংগ্ৰেছৰ এনে স্থিতিৰ দুৰ্ঘোৰ বিৰোধী ৷

সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘মই সমগ্ৰ দেশ আৰু বিৰোধীক সুধিব বিচাৰো- কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী বা কোনো নেতাই জেলৰ পৰাই চৰকাৰ চলাব পাৰিবনে ? এইটো গণতন্ত্ৰ বিৰোধী নহয়নে ?’’ তেওঁ কয়, ‘‘আজিও তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যে যদি কেতিয়াবা জেললৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে জেলৰ পৰাই অতি সহজেই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ।’’

‘‘জেলক তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ হিচাবে গণ্য কৰিব ৷ মোৰ দল আৰু ময়ো এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰো । ইয়াৰ ফলত সংসদ বা বিধানসভাত কাৰো সংখ্যাগৰিষ্ঠতাত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব । এজন সদস্য জেললৈ যোৱাৰ পিছত দলৰ আন সদস্যই চৰকাৰ চলাব আৰু জামিন পালে আহি পুনৰ শপত ল’ব পাৰিব । ইয়াত আপত্তি কি ?’’ তেওঁ কয় ৷

১৩০ সংশোধনীৰ বিষয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই সংশোধনীত আমি এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছো যে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো নেতাই গুৰুতৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় আৰু যদি ৩০ দিনৰ ভিতৰত জামিন নাপায় তেন্তে তেওঁ নিজৰ পদ এৰিব লাগিব । যদি তেওঁ নিজে পদত্যাগ নকৰে তেন্তে তেওঁক আইনগতভাৱে পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হ’ব । এই কথা আমি ১৩০ সংশোধনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো ।’’

অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৩৯ সংখ্যক সংশোধনী ভাৰতীয় আদালতৰ ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষক ৰক্ষা কৰিবলৈ আনিছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে সাংবিধানিক সংশোধনী আনিছে যে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী জেললৈ যায় তেন্তে পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘আমিও বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰিছো যদিও সংসদত বিধেয়ক উত্থাপন কৰাত বাধা দিয়াটো গণতান্ত্ৰিক নহয় । বিৰোধীয়ে জনসাধাৰণক উত্তৰ দিব লাগে ।’’ শ্বাহে কয়, ‘‘মনমোহন সিং চৰকাৰৰ অধীনত কংগ্ৰেছে দোষী সাংসদক বচাবলৈ এক অধ্যাদেশ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, যিটো অধ্যাদেশ ৰাজহুৱাভাৱে ফালি ৰাহুল গান্ধীয়ে নাকচ কৰিছিল ।’’

আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু জেললৈ যোৱাৰ পিছতো পদত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । কংগ্ৰেছে দ্বৈত মানদণ্ড গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শ্বাহে কয় যে দলটোৱে এতিয়া বিহাৰত আৰ জে ডিৰ সৰ্বোচ্চ লালু প্ৰসাদ যাদৱক সমৰ্থন কৰিছে, আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বেও একেধৰণৰ গোচৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।

