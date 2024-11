One Nation One Subscription ত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ; জানি লওক সবিশেষ

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বিদ্বান গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ আৰু আলোচনী প্ৰকাশৰ দেশজুৰি সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে নতুন কেন্দ্ৰীয় আঁচনি ‘‘ৱান নেচন ৱান চাবস্ক্ৰিপচন’’ (One Nation One Subscription scheme)ত অনুমোদন জনাইছে । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আঁচনিখন সহজ, ব্যৱহাৰকাৰী অনুকূল আৰু সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিচালিত হ’ব ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰকাৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন পৰীক্ষাগাৰৰ বাবে এইটো হ'ব "One Nation One Subscription" সুবিধা ।

এটা চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নতুন কেন্দ্ৰীয় আঁচনি হিচাপে তিনিটা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষ, ২০২৫, ২০২৬ আৰু ২০২৭ বৰ্ষৰ বাবে "One Nation One Subscription" ৰ বাবে মুঠ প্ৰায় ৬,০০০ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে । "One Nation One Subscription" এ ভাৰত চৰকাৰে বিগত দশকত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ পৰিসৰৰ প্ৰসাৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব ৷ লগত ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে গুণগত উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা সৰ্বাধিক কৰিব ৷

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে ANRFৰ পদক্ষেপৰ পৰিপূৰক হ’ব আৰু সমগ্ৰ চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান তথা গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন পৰীক্ষাগাৰত গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা হ’ব ।

কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিচালনাত থকা সকলো উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন প্ৰতিষ্ঠানক "One Nation One Subscription" আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ কেন্দ্ৰীয় সংস্থা অৰ্থাৎ তথ্য আৰু পুথিভঁৰাল, নেটৱৰ্ক (INFLIBNET), বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ (UGC) এটা স্বায়ত্তশাসিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চাবস্ক্ৰিপচনৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

এই তালিকাখনে ৬,৩০০ ৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠান সামৰি লৈছে, যাৰ অৰ্থ হ’ল প্ৰায় ১.৮ কোটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধ্যাপক আৰু গৱেষক, যিয়ে সম্ভাৱনাময়ভাৱে One Nation One Subscription ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

"এয়া Viksitbharat@2047, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (NEP) 2020 আৰু অনুসন্ধান নেচনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেচন (ANRF) ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে মিল আছে । এই পদক্ষেপে টায়াৰ ২ আৰু টায়াৰ ৩ চহৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধ্যাপক, গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীকে ধৰি সকলো শাখাৰ বিশাল প্ৰব্ৰজনকাৰীলৈ বিদ্বান আলোচনীৰ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব, যাৰ ফলত দেশৰ মূলৰ লগতে আন্তঃশাখা গৱেষণাকো প্ৰসাৰিত হ’ব ।’’ বিবৃতিত প্ৰকাশ

ANRF এ সময়ে সময়ে One Nation One Subscription ৰ ব্যৱহাৰ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভাৰতীয় লেখকসকলৰ প্ৰকাশনসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব ।

ডি এইচ ই আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচালনাত উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন প্ৰতিষ্ঠান থকা অন্যান্য মন্ত্ৰালয়সমূহে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধ্যাপক আৰু গৱেষকসকলৰ মাজত One Nation One Subscription ৰ উপলব্ধতা আৰু প্ৰৱেশৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে সক্ৰিয়ভাৱে তথ্য, শিক্ষা আৰু যোগাযোগ (আই ই চি) অভিযান চলাব লাগিব, যাৰ ফলত উন্নত হ’ব সমগ্ৰ দেশতে এই সুবিধাৰ ব্যৱহাৰ বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক সকলো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অধ্যাপক আৰু গৱেষকসকলে এই অনন্য সুবিধাটোৰ ব্যৱহাৰ সৰ্বাধিক কৰাৰ বাবে নিজৰ পৰ্যায়ত অভিযান চলাবলৈ অনুৰোধ কৰা হ’ব বুলি বিবৃতিটোত লগতে কয় ।

