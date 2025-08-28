জম্মু : জম্মুৰ আখনূৰ অঞ্চলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুওৱা কনিষ্টবল ৰাজীব নুনিয়াক বুধবাৰে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জম্মু শাখাই লিখিছে, "কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা বিএছএফৰ সাহসী কনিষ্টবল ৰাজীব নুনিয়াক আমি গম্ভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । ২৭ আগষ্ট ২০২৫ তাৰিখে জম্মুৰ আখনুৰ অঞ্চলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ওচৰত কাৰ্যকৰী নিয়োগৰ অধীনত দেশখনক সেৱা আগবঢ়াই আছিল ।"
বি এছ এফয়ে তেওঁৰ সাহস আৰু ত্যাগ সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "তেওঁৰ অদম্য সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে শ্বহীদ হ'ল । তেওঁৰ ত্যাগ সদায় স্মৰণ কৰাৰ লগতে সন্মান জনোৱা হ'ব । বিএএছএফৰ ডিজি আৰু সকলো শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই তেওঁৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ২২ আগষ্টত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ'ল ব্যুৰ' (এন চি বি)ৰ যৌথ অভিযানত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মিৰাণ চাহাব অঞ্চলৰ পৰা এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছিল । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে যৌথ অভিযানৰ সময়ত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা ৫০ লাখ টকাৰ হেৰ'ইনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বি এছ এফয়ে এই অভিযান চলাইছিল । বি এছ এফ জম্মুৰ এক বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যৌথ অভিযান চলাই ৭৫ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে ৮ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২১ আগষ্টত বি এছ এফয়ে নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ'ল ব্যুৰ'ৰ আইজল ইউনিট আৰু মিজোৰামৰ আবকাৰী আৰু মাদক দ্ৰব্য বিভাগৰ সৈতে পৰিকল্পিতভাৱে চলোৱা যৌথ অভিযানৰ পিছতে এই সফলতা লাভ কৰে ।
আইজলৰ পৰা প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা কেইফাং আৰু চেলিং গাঁৱৰ মাজত থকা আইজল-চাম্ফাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যৌথ দলটোৱে ৪ খন সন্দেহজনক বাহন জব্দ কৰে ।
