প্ৰত্য়াৰ্পণ হ'ব নেকি বিজয় মালিয়া আৰু নীৰৱ মোদীৰ ? তিহাৰ জেল পৰিদৰ্শন ব্ৰিটেইনৰ চি পি এছৰ

প্ৰয়োজনত প্ৰত্য়াৰ্পণ কৰা হাই-প্ৰফাইলসকলৰ বাবে তিহাৰ কমপ্লেক্সত নিৰ্দিষ্ট ‘এনক্লেভ’ স্থাপনৰ আশ্বাস ।

ব্ৰিটেইনৰ কাৰাগাৰৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰত্য়াৰ্পণ হ'ব নেকি বিজয় মালিয়া ? (IANS)
Published : September 7, 2025 at 4:32 PM IST

নতুন দিল্লী : অৰ্থনৈতিক অপৰাধ সংঘটিত কৰি কেইবছৰমান পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটেইনলৈ পলায়ন কৰিছিল বিজয় মালিয়া আৰু নীৰৱ মোদীয়ে । ইয়াৰ পিচতেই এই দুই অভিযুক্তক ভাৰতলৈ আনিবলৈ ভাৰতে চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখে ।

ইতিমধ্য়ে অৰ্থনৈতিক অপৰাধী হিচাপে ব্ৰিটেইনৰ কাৰাগাৰত থকা বিজয় মালিয়া আৰু নীৰৱ মোদীক ভাৰতলৈ শীঘ্ৰে প্ৰত্য়াৰ্পণ কৰা হ'ব নেকি ? ব্ৰিটেইনৰ ক্ৰাউন প্ৰচিকিউচন ছাৰ্ভিচ (CPS)ৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ তিহাৰ জেল পৰিদৰ্শন কৰি কাৰাগাৰৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ পিচতেই এই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে ।

বিজয় মালিয়া আৰু নীৰৱ মোদীৰ দৰে উচ্চ পদস্থ অৰ্থনৈতিক অপৰাধীক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে ভাৰতৰ গোচৰ শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে এই ভ্ৰমণ বুলি গণ্য় কৰা হৈছে । জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়(MHA)ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই ভ্ৰমণক ব্ৰিটেইনৰ আদালতত চলি থকা আইনী কাৰ্যবিধিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

বিষয়াসকলৰ মতে, চিপিএছৰ দলটো সাধাৰণতে কয়দীসকলক প্ৰদান কৰা যতন আৰু সা-সুবিধাৰ মানত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্য়ে ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিনিধি দলটোক এই বুলি আশ্বাস দিছে যে প্ৰয়োজন হ’লে প্ৰত্য়াৰ্পণ কৰা হাই-প্ৰফাইলসকলৰ বাবে তিহাৰ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট ‘এনক্লেভ’ স্থাপন কৰা হ'ব যাতে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰত্যাশা অনুসৰি পূৰণ কৰা হয় । তেওঁলোকৰ যাতে কোনো বিপদ নহয় তাৰ বাবেও এই দলটোক ব্য়ৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

এই পৰিদৰ্শনৰ পিচত এতিয়া ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুকূল সঁহাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদিহে সঁহাৰি লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে যুক্তৰাজ্য়ত আশ্ৰয় লৈ থকা পলাতকসকলক ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰা ভাৰতীয় তদন্তকাৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব । আনহাতে লণ্ডনত থকা চিপিএছৰ প্ৰেছ কাৰ্যালয় আৰু দিল্লীত থকা ব্ৰিটিছ কমিছনলৈ প্ৰেৰণ কৰা ই-মেইলৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা হোৱা নাই ।

জুলাইত তিহাৰ কাৰাগাৰ ভ্ৰমণ :

এই পৰিদৰ্শন সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিষয়াই কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ চিপিএছে চলাই থকা প্ৰত্যাৰ্পণ গোচৰৰ কাৰাগাৰৰ অৱস্থাৰ মূল্যায়নৰ বাবে জুলাইত চাৰিজনীয়া এটা দলে তিহাৰ কাৰাগাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল। উচ্চ নিৰাপত্তা ৱাৰ্ডকে ধৰি কয়দীসকলক প্ৰদান কৰা সা-সুবিধা দেখি তেওঁলোকে আপ্লুত হৈছিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ সমতুল্য ।"

আইনী প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা :

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি দলটোৱে গৃহ মন্ত্ৰালয়, বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়, তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু তিহাৰ জেলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত ব্ৰিটেইনৰ পৰা সন্দেহযুক্ত লোকক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা আৰু ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চিপিএছৰ অভিযুক্তসকলৰ আইনী প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

উল্লেখ্য় যে, যে ব্ৰিটেইনৰ পৰা প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব বিচৰা পলাতকসকলৰ ভিতৰত কেৱল বিজয় মালিয়া আৰু নীৰৱ মোদীয়েই নহয়, অস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডাৰী আৰু বহুকেইজন খালিস্তানী নেতাও আছে । ব্ৰিটেইনৰ এই সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাই দীৰ্ঘদিনীয়া বিচাৰাধীন গোচৰসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক অন্য়তম পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব ।

