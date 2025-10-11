কোকেৰনাগ বনাঞ্চলত নিৰুদ্দেশ হোৱা ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
৬-৭ অক্টোবৰৰ মাজনিশা কোকেৰনাগৰ আহলান গাডোলে বনাঞ্চলত অভিযান চলোৱা সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল জোৱান দুজন ।
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ কোকেৰনাগৰ গাডোল বনাঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ দুজন জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত শনিবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী অভিযান বন্ধ কৰি দিয়ে । সেনাবাহিনীৰ মতে, পাঁচদিন পূৰ্বে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৰফৰ ধুমুহাৰ পিছত বনাঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি চলোৱা অনুসন্ধান অভিযানৰ সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল জোৱান দুজন ।
এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, শনিবাৰে চলি থকা তালাচী অভিযানৰ সময়ত কোকেৰনাগৰ ঘন গাডোল বনাঞ্চলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা দ্বিতীয়জন পেৰাট্ৰুপাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে শুকুৰবাৰে একেটা অঞ্চলতে প্ৰথমজন কমাণ্ডোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় । শ্বহীদ জোৱান দুগৰাকী লেন্স হাবিলদাৰ পলাশ ঘোষ আৰু লেন্স নাইক সুজয় ঘোষ ।
শ্বহীদ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শ্ৰীনগৰস্থিত চিনাৰ কৰ্পছে কয় যে চৰম বতৰক সাহস কৰি কোকেৰনাগৰ কিষ্টৱাৰ ৰেঞ্জত অদম্য সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাই শ্বহীদ হোৱা সাহসী জোৱান দুজনৰ পৰম ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, "তেওঁলোকৰ সাহস আৰু সমৰ্পণে আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব । চিনাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছে এই সাহসী সৈনিকসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগক প্ৰণাম জনাইছে । আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছো আৰু তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
বুধবাৰে কৰ্পছে এক বিবৃতিত কয় যে কিষ্টৱাৰ ৰেঞ্জত থকা তেওঁলোকৰ অপাৰেচনেল দলটোৱে ৬ আৰু ৭ অক্টোবৰৰ মাজনিশা তীব্ৰ বৰফৰ ধুমুহা আৰু বগা কুঁৱলীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত জোৱান দুজনৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰুৱাই পেলাইছিল । বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে বেয়া বতৰৰ মাজতো এক বৃহৎ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল, য’ত ড্ৰ’ন, ইউ এ ভি, হেলিকপ্টাৰ আদিও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৮ অক্টোবৰত চিনাৰ কৰ্পছে অপাৰেচনেল ডিউটিত থকা চুবেদাৰ শৈলেন্দ্ৰ সিং চৌহানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ নায়। এক্সৰ এটা পোষ্টত কৰ্পছে কয়, "তেওঁৰ সাহস আৰু সমৰ্পণে আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব । চিনাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছে এই সাহসী যোদ্ধাজনৰ সাহস আৰু ত্যাগৰ বাবে প্ৰণাম জনাইছো । আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছো আৰু তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
উপ-ৰাজ্যপালৰ ফুলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই শ্ৰীনগৰত এক অনুষ্ঠানত লেন্স হাবিলদাৰ পলাশ ঘোষ আৰু লেন্স নাইক সুজয় ঘোষক ফুলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উপ-ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক বিবৃতিত কয়, "আমাৰ সেনাবাহিনীৰ বীৰ লেন্স হাবিলদাৰ পলাশ ঘোষ আৰু লেন্স নাইক সুজয় ঘোষৰ পৰম ত্যাগৰ বাবে মই প্ৰণাম জনাইছো । আমি আমাৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এই শোকৰ সময়ত সংহতিৰে থিয় দিছো ।"
