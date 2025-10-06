ETV Bharat / bharat

বানপীড়িতৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তেই বিজেপি সাংসদ-বিধায়কক আক্ৰমণ

বানপীড়িত অঞ্চলত সাহায্যৰ কাম চলোৱাৰ বাবেই দলীয় কর্মীক আক্রমণ কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ ৷

BJP MP KHAGEN MURMU ATTACKED
বানপীড়িতৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত বিজেপি সাংসদক আক্ৰমণ (ETV Bharat)
জলপাইগুৰি : পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰিত বানপীড়িত অঞ্চলৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত সোমবাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ আক্ৰমণত বিজেপি সাংসদ খগেন মুৰ্মু আহত হয় । বিজেপি বিধায়ক ড০ শংকৰ ঘোষে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ আৰু মালদা উত্তৰৰ সাংসদ খগেন মুৰ্মুক নাগ্ৰাকাটাত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি থকা অৱস্থাত একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰে ।

অভিযোগ অনুসৰি, উত্তৰবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ বানপীড়িত নাগ্ৰাকাটা অঞ্চলত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত সাংসদ মুৰ্মু আৰু বিধায়ক শংকৰ ঘোষক স্থানীয় লোকে ঠেলা মাৰে । সাংসদ মুৰ্মুক ৰক্তাক্ত অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পূৰ্বে ঘোষে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি নাগ্ৰাকাটা অঞ্চলত স্থানীয় লোকে তেওঁক ঠেলি দি তেওঁৰ বাহন ভাঙি পেলোৱা বুলি দাবী কৰে ।

শিলিগুৰিৰ বিজেপি বিধায়ক ঘোষে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকে ততালিকে মালদা উত্তৰ সাংসদগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে ।

বিজেপি নেতাসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে কয় যে এই ঘটনাই পশ্চিমবংগত গণতন্ত্ৰ নথকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ এটা দল সাহায্য কামৰ বাবে আৰু ৰাইজক লগ কৰিবলৈ তালৈ গৈছিল । মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা ৰোহিংগীয়াক আনি ইয়াত সংস্থাপন কৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । মোৰ বিশ্বাস এইটো পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল আৰু ইয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীও জড়িত, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে ইমান ডাঙৰ আক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে । "

পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সহ-প্ৰভাৰী অমিত মালব্যই এই অভিযোগৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক সমালোচনা কৰি ইয়াক 'টি এম চিৰ জংঘলৰাজ' বুলি অভিহিত কৰে । মালব্যই এক্সত কথিত আক্ৰমণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "বংগত টি এম চিৰ জংঘলৰাজ ! উত্তৰ মালদাৰ সন্মানীয় জনজাতীয় নেতা তথা দুবাৰৰ বিজেপিৰ সাংসদ খগেন মুৰ্মুক জলপাইগুৰিৰ দুআৰ্ছ অঞ্চলৰ নাগ্ৰাকাটালৈ গৈ থকা অৱস্থাত টি এম চিৰ গুণ্ডাই আক্ৰমণ কৰে ।

বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে দলীয় কৰ্মীসকলক সাহায্যৰ কাম চলোৱাৰ বাবে আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী বেনাৰ্জী আৰু শাসকীয় টি এম চি 'কাৰ্য্যত নিৰুদ্দেশ' হৈ আছে । তেওঁ পোষ্টটোত কয়, "মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলকাতা কাৰ্নিভালত নাচি থকাৰ সময়তে টি এম চি আৰু ৰাজ্য প্ৰশাসন কৰ্মত নিৰুদ্দেশ হৈছে । প্ৰকৃততে মানুহক সহায় কৰা বিজেপি নেতা-কৰ্মীক সাহায্যৰ কাম চলোৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হৈছে । এয়া টি এম চিৰ বংগ, য'ত নিষ্ঠুৰতাৰ ৰাজত্ব আৰু মমতাক শাস্তি দিয়া হৈছে ।"

বিগত দুদিন ধৰি হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত উত্তৰ বংগৰ কেইবাখনো জিলাত বান সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । দুয়োগৰাকী বিজেপি নেতাই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ অঞ্চলটোলৈ গৈছিল ।

ইফালে, বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে উল্লেখ কৰে যে উত্তৰ বংগত বানপানীৰ ফলত এতিয়ালৈকে ২৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

দাৰ্জিলিঙৰ ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত ১৮ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । মিৰিকৰ এটা কমিউনিটি হলত স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা ৪০ জনতকৈ অধিক গাঁওবাসীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে জৰুৰী ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মিলিত হৈ আজি দুৰ্যোগ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । আন এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সংকোষ নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল, আনহাতে ভূটান আৰু ছিকিমৰ পৰা নদীৰ পানী স্বাভাৱিকভাৱে বৈ আছিল । ইয়াৰ ফলত এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছিল । আমি অত্যন্ত দুখিত যে প্ৰবল বৰষুণ আৰু নদীৰ বানপানীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ একাংশ ভাই-ভনীক হেৰুৱাইছো । মই মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছো ।"

