একেবাৰে কাষৰ পৰা ইগুৱানা দেখিছেনে ? বন বিহাৰত চাবলৈ পাব তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া

একেবাৰে কাষৰ পৰা ইগুৱানা দেখিছেনে ? বন বিহাৰত চাবলৈ পাব তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া
তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া । বন বিহাৰত এতিয়া দৰ্শকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । পঢ়ক বিশ্বাস চতুৰ্বেদীৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 12, 2025 at 8:37 PM IST
ভূপাল: ৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক ভাল খবৰ । বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু দৰ্শন কৰাৰ হাবিয়াস ৰখাসকলে এতিয়াৰে পৰা ৰাজধানীৰ বন বিহাৰত তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া বা ইগুৱানাও দৰ্শন কৰিব পাৰিব । এইটো কোনো সাধাৰণ তেজপিয়া নহয়, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ ১.৫ ৰ পৰা ৩ মিটাৰলৈ দেখা যায় । ইহঁতৰ ওজনো সাধাৰণ তেজপিয়াতকৈ ১০০ গুণ অধিক ।
২ মাহৰ কোৱাৰেণ্টিনৰ পিছত বাহিৰলৈ আহিছে ইগুৱানা:
কোৱা উচিত যে, ইগুৱানা তেজপিয়া মেক্সিকো, আমেৰিকা আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ কিছু অংশৰ বাদে উষ্ম বাতাৱৰণৰ অঞ্চলসমূহতহে পোৱা যায় । চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চাৰিটা ইগুৱানাক বন বিহাৰত দুই মাহৰ বাবে কোৱাৰেণ্টিন কৰি ৰখা হৈছিল । এই সময়ছোৱাত চিকিৎসকসকলে ইহতক তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছিল । কিন্তু বৰ্তমান চাৰিওটা ইগুৱানা বন বিহাৰৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলিব পাৰিছে । সেয়ে ইহঁতক এতিয়া দৰ্শনৰ বাবে এৰি দিয়া হৈছে ।
ইগুৱানাৰ মূৰত থাকে তৃতীয়টো চকু:
ইগুৱানাক তিনিটা চকু থকা তেজপিয়া বুলিও কোৱা হয় । ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে তৃতীয়টো চকু । ইয়াৰ তৃতীয়টো চকু সামান্যভাৱে শাখাৰ দৰেও । ইগুৱানাৰ এই তৃতীয় চকুৱটোৱে গতি আৰু পোহৰৰ অনুমান কৰে । এই চকুটো ইগুৱানাক ওপৰৰ পৰা ধৰিবলৈ অহা চিকাৰী পক্ষীৰ পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰে ।
নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ইগুৱানাই:
ইগুৱানা দেখাত যিদৰে আকৰ্ষণীয়, সেইদৰে ক্ষতিকাৰকো । ই বিশুদ্ধ নিৰামিষভোজী জীৱ । তাইৱানত ইগুৱানাৰ সংখ্য়া কোটিৰ ঘৰত পোৱা গৈছে । নিৰামিষভোজী হোৱাৰ বাবে মানুহৰ ঘৰৰ শস্যবোৰ নষ্ট কৰিছিল । যাৰ বাবে চৰকাৰে ইগুৱানা ধ্বংস কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু ভাৰতত এই প্ৰজাতিটো খুব কম পৰিমাণেহে পোৱা যায় ।
বন বিহাৰত ৰঙলাও খাই আছে ইগুৱানাই:
এচিছটেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডাঃ ৰুহী হকে কয়, "ইগুৱানা সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ ধ্যান ৰখা হৈছে । ইগুৱানা সৰ্বাধিক বৰ্ষা কালত বনবোৰত আৰু মৰুভূমিত থাকে । ইয়াক ৰ'দো লাগে বৰষুণো । সেয়ে পিঞ্জৰাত ৰ'দ সোমাবৰ বাবে ওপৰত ঠাই ৰখা হৈছে । একেদৰে মাটিত পানীৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । ইয়াক বৰ্তমান বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালাওৰ লগতে আন আন নিৰামিষ আহাৰ দি থকা হৈছে, যিবোৰ ইহতে আনন্দৰে খাই আছে ।"
এতিয়া ৰ'ৱ ! আপোনাৰ নিশ্চয় মনলৈ আহিছে ক'ৰ বন বিহাৰৰ কথা কৈছো আমি । আমাৰ অসমত এনে কোনো নামৰ ঠাই নাই । হয়, আপুনি ঠিকেই ভাবিছে । অসমত এনে কোনো ঠাই নাই ।
আচলতে বন বিহাৰ আছে ভূপালত । ভূপালৰ বন বিহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু চিৰিয়াখানালৈ অনা হৈছে এই তেজপিয়া বা ইগুৱানা কেইটা ।