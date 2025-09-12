একেবাৰে কাষৰ পৰা ইগুৱানা দেখিছেনে ? বন বিহাৰত চাবলৈ পাব তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া

ETV Bharat / bharat

একেবাৰে কাষৰ পৰা ইগুৱানা দেখিছেনে ? বন বিহাৰত চাবলৈ পাব তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া

তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া । বন বিহাৰত এতিয়া দৰ্শকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । পঢ়ক বিশ্বাস চতুৰ্বেদীৰ এক প্ৰতিবেদন ।

ভূপালৰ বন বিহাৰত চাবলৈ আহিব তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025

ভূপাল: ৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক ভাল খবৰ । বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু দৰ্শন কৰাৰ হাবিয়াস ৰখাসকলে এতিয়াৰে পৰা ৰাজধানীৰ বন বিহাৰত তিনিটা চকুৰ তেজপিয়া বা ইগুৱানাও দৰ্শন কৰিব পাৰিব । এইটো কোনো সাধাৰণ তেজপিয়া নহয়, ইয়াৰ দৈৰ্ঘ ১.৫ ৰ পৰা ৩ মিটাৰলৈ দেখা যায় । ইহঁতৰ ওজনো সাধাৰণ তেজপিয়াতকৈ ১০০ গুণ অধিক ।

২ মাহৰ কোৱাৰেণ্টিনৰ পিছত বাহিৰলৈ আহিছে ইগুৱানা:

কোৱা উচিত যে, ইগুৱানা তেজপিয়া মেক্সিকো, আমেৰিকা আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ কিছু অংশৰ বাদে উষ্ম বাতাৱৰণৰ অঞ্চলসমূহতহে পোৱা যায় । চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চাৰিটা ইগুৱানাক বন বিহাৰত দুই মাহৰ বাবে কোৱাৰেণ্টিন কৰি ৰখা হৈছিল । এই সময়ছোৱাত চিকিৎসকসকলে ইহতক তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছিল । কিন্তু বৰ্তমান চাৰিওটা ইগুৱানা বন বিহাৰৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলিব পাৰিছে । সেয়ে ইহঁতক এতিয়া দৰ্শনৰ বাবে এৰি দিয়া হৈছে ।

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
ইয়াৰ ওজনো সাধাৰণ তেজপিয়াতকৈ ১০০ গুণ অধিক (ETV Bharat)

ইগুৱানাৰ মূৰত থাকে তৃতীয়টো চকু:

ইগুৱানাক তিনিটা চকু থকা তেজপিয়া বুলিও কোৱা হয় । ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে তৃতীয়টো চকু । ইয়াৰ তৃতীয়টো চকু সামান্যভাৱে শাখাৰ দৰেও । ইগুৱানাৰ এই তৃতীয় চকুৱটোৱে গতি আৰু পোহৰৰ অনুমান কৰে । এই চকুটো ইগুৱানাক ওপৰৰ পৰা ধৰিবলৈ অহা চিকাৰী পক্ষীৰ পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰে ।

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
২ মাহৰ কোৱাৰেণ্টিনৰ পিছত বাহিৰলৈ আহিছে ইগুৱানা (ETV Bharat)

নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ইগুৱানাই:

ইগুৱানা দেখাত যিদৰে আকৰ্ষণীয়, সেইদৰে ক্ষতিকাৰকো । ই বিশুদ্ধ নিৰামিষভোজী জীৱ । তাইৱানত ইগুৱানাৰ সংখ্য়া কোটিৰ ঘৰত পোৱা গৈছে । নিৰামিষভোজী হোৱাৰ বাবে মানুহৰ ঘৰৰ শস্যবোৰ নষ্ট কৰিছিল । যাৰ বাবে চৰকাৰে ইগুৱানা ধ্বংস কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু ভাৰতত এই প্ৰজাতিটো খুব কম পৰিমাণেহে পোৱা যায় ।

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
বন বিহাৰত ৰঙলাও খাই আছে ইগুৱানাই (ETV Bharat)

বন বিহাৰত ৰঙলাও খাই আছে ইগুৱানাই:

এচিছটেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডাঃ ৰুহী হকে কয়, "ইগুৱানা সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ ধ্যান ৰখা হৈছে । ইগুৱানা সৰ্বাধিক বৰ্ষা কালত বনবোৰত আৰু মৰুভূমিত থাকে । ইয়াক ৰ'দো লাগে বৰষুণো । সেয়ে পিঞ্জৰাত ৰ'দ সোমাবৰ বাবে ওপৰত ঠাই ৰখা হৈছে । একেদৰে মাটিত পানীৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । ইয়াক বৰ্তমান বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালাওৰ লগতে আন আন নিৰামিষ আহাৰ দি থকা হৈছে, যিবোৰ ইহতে আনন্দৰে খাই আছে ।"

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ইগুৱানাই (ETV Bharat)

এতিয়া ৰ'ৱ ! আপোনাৰ নিশ্চয় মনলৈ আহিছে ক'ৰ বন বিহাৰৰ কথা কৈছো আমি । আমাৰ অসমত এনে কোনো নামৰ ঠাই নাই । হয়, আপুনি ঠিকেই ভাবিছে । অসমত এনে কোনো ঠাই নাই ।

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
ইগুৱানাৰ মূৰত থাকে তৃতীয়টো চকু (ETV Bharat)

আচলতে বন বিহাৰ আছে ভূপালত । ভূপালৰ বন বিহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু চিৰিয়াখানালৈ অনা হৈছে এই তেজপিয়া বা ইগুৱানা কেইটা ।

THIRD EYE LIZARD IGUANA BHOPAL
ভূপালৰ বন বিহাৰ (ETV Bharat)

