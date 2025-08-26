ভূপাল: ভাৰতত আটাইতকৈ বেছিকৈ সুৰাপান কৰে মহিলাই । এয়া আমি কোৱা কথা নহয় । তথ্যসহকাৰে এই তথ্য দাঙি ধৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই । বিজেপি চৰকাৰৰ বাবেই এই পৰ্যায় পোৱা বুলি বিজেপিক সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এই দাবীৰ পিছতে গৰজি উঠিছে বিজেপি নেতা-কৰ্মী ।
দেশ কঁপাই যোৱা এই দাবী মধ্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ জিতু পাটোৱাৰীৰ । এক চৰকাৰী তথ্য উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলাই দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সুৰাপান কৰে ।" তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত অভিযোগ তুলি কয় যে মধ্য প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধিৰ সপোন দেখুওৱা বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ এই অৱস্থা কৰিলে । ইফালে পাটোৱাৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । মন্ত্ৰী বিশ্বাস সাৰংগই প্ৰশ্ন কৰে যে এই তথ্য ইটালীৰ পৰা অনা হৈছে নেকি ?
তেওঁ কয় যে, এইধৰণৰ মন্তব্যৰ বাবে ছোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জিতু পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল স্বাস্থ্য জৰীপত ২০১৯ ৰ পৰা ২০২১ লৈকে এক তথ্যই কয় যে মধ্য প্ৰদেশৰ চহৰ এলেকাত মাত্ৰ ০.১ শতাংশ আৰু ০.৬ শতাংশ মহিলাই সুৰাপান কৰে।
সকলোতকৈ বেছি সুৰাপান কৰে মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলাই:
ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ পাটোৱাৰীয়ে আৰু কয় যে দেশৰ ভিতৰতে মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলাই সৰ্বাধিক সুৰাপান কৰে । তেওঁ কয়, "মৰমৰ ভনীসকলৰ নামত ভোট লয় আৰু তেওঁলোকক সুৰাপান কৰায় । বিজেপিয়ে এনে এখন ৰাজ্য কৰি পেলালে । ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত মধ্য প্ৰদেশে পঞ্জাৱকো পিছ পেলালে । মধ্য প্ৰদেশত কিদৰে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলি আছে তাৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।"
এয়া দেশৰ মহিলাক অপমান, ছোনিয়া গান্ধীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক:
মন্ত্ৰী বিশ্বাস সাৰংগে জিতু পাটোৱাৰীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"মহিলাক অপমান কৰাটো কংগ্ৰেছৰ নিয়ম । জিতু পাটোৱাৰীয়ে এই তথ্য ইটালীৰ পৰা লৈ আনিছে নেকি ? মধ্য প্ৰদেশৰ মহিলা-যুৱতীক এইদৰে বদনাম কৰাটো আপত্তিজনক । এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী ক'ত ? যি ছোৱালী হ'লেও যুঁজিব পাৰো বুলি কৈ থাকে । এইদৰে মহিলাসকলৰ অপমান হৈ আছে আৰু ছোনিয়া-প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাক হৈ চাই আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে প্ৰত্য়েক সময়তে মহিলাক অপমান আৰু উৎপীড়ন কৰি আহিছে । এইদৰে সকলো মহিলাক সুৰাপানৰ সৈতে জড়িত কৰোৱা আৰু মধ্য প্ৰদেশৰ বদনাম কৰাটো আপত্তিজনক আৰু দুখজনক । যদি কংগ্ৰেছ কৰ্তৃপক্ষই পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে প্ৰমাণিত হ'ব যে এয়াই কংগ্ৰেছৰ মূল সংস্কৃতি । কংগ্ৰেছে ইয়াক খণ্ডন কৰা উচিত, প্ৰিয়ংকা আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত । এয়া সকলো মহিলাৰ অপমান ।"
মোহন যাদৱে ক'লে- এই অপমান সহ্য কৰা নহ'ব:
মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদবেও জিতু পাটোৱাৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি কয়, "প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষই যুৱতী-মহিলাক সুৰাপায়ী বুলি কৰা মন্তব্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । ভনীহঁতৰ এই অপমান ৰাজ্যই কেতিয়াও সহ্য নকৰে । জনতাই ইয়াৰ হিচাপ কৰিব ।"