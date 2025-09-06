বালাপুৰ লাড্ডু ৩১ বছৰৰ ভিতৰত অভিলেখেৰে ৩৫ লাখ টকাত নিলাম

৩৮ গৰাকী ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰা নিলামত দৰ উঠিল অভিলেখ সংখ্য়ক ।
Published : September 6, 2025 at 6:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: বালাপুৰৰ লাড্ডু সৰ্বাধিক কিমান টকাত বিক্ৰী হ'ব পাৰে বাৰু ? এক হাজাৰ, দুই হাজাৰ টকাত ! শনিবাৰে তেলুগু ৰাজ্যসমূহত অতি মর্যাদাপূৰ্ণ বালাপুৰ লাড্ডু নিলামৰ পৰিমান শুনিলে আপুনিও আচৰিত নহৈ নোৱাৰে । এইবাৰ গণেশ পূজাৰ সামৰণিৰ দিনা বালাপুৰ লাড্ডু নিলাম হৈছে ৩৫ লাখ টকাত ।
এইবাৰ এই লাড্ডু ক্ৰয় কৰিছে কৰ্মংঘাটৰ লিংগালা দাশৰথ গৌড়ে । উল্লেখ্য় যে যোৱা বছৰ এই লাড্ডু কলানু শংকৰ ৰেড্ডীয়ে ৩০.০১ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰি অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । যোৱা ৩১ বছৰৰ ভিতৰত এইটোৱেই সৰ্বাধিক নিলাম মূল্য় হিচাপে পৰিগনিত হৈছে । উল্লেখ্য় যে থিতাতেই নিলামৰ ধন পৰিশোধ কৰা হয় । এইবাৰ লাড্ডুৰ মূল্য যোৱা বৰ্ষৰ তুলনাত ৪.৯৯ লাখ টকা অধিক আছিল । ১৯৯৪ চনৰ পৰাই এই নিলামৰ আয়োজন কৰি আহিছে আয়োজক সমিতিয়ে । ৩৮ গৰাকী ভক্তই এই নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
ইপিনে, আজি খৈৰাটবাদত মহাগণপতিৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হয় । এই বিসৰ্জনৰ দৃশ্য় চাবলৈ ইয়াতেই এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । তেলুগু ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এই স্থানত অগণন ভক্তৰ ভিৰ হয় । ভক্তসকলৰ মাজত উল্লাস পৰিলক্ষিত হয় । এইবাৰ গণেশক শ্ৰী বিশ্বশান্তি মহাশক্তি গণপতিৰ ৰূপত বিসৰ্জন দিয়া হয় । ১১ দিন ধৰি ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত মহাগণপতি গংগাত বিসৰ্জন দিয়া হয় ।
শুকুৰবাৰে নিশা মহাগণপতিৰ কালাচা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় । শনিবাৰে পুৱাই ৬৯ ফুট ওখ আৰু ৫০ টন ওজনৰ গণেশৰ মূৰ্তি এখন বিশেষ বাহনত শোভাযাত্ৰা কৰি নিয়া হয় ।