নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (ISS) ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লাই সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে । শুভাংশু শুক্লাই ২০২৫ চনৰ ২৫ জুনত Axiom-4 অভিযানৰ অধীনত মহাকাশলৈ গৈছিল । ১৮ দিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত থাকি ১৫ জুলাইত উভতি আহে তেওঁ ।
শুভাংশু শুক্লাই লোক কল্যাণ মাৰ্গস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে। ইছৰোৰ মহাকাশচাৰীৰ জেকেট পিন্ধা শুক্লাক উষ্ম আলিংগনেৰে আদৰণি জনাই মোদীয়ে কান্ধত হাত থৈ শুক্লাক লগত খোজ কাঢ়িলে।
শুভাংশু শুক্লাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
শুক্লাক সাক্ষাৎ কৰি Axiom-4 মিছনৰ ‘মিছন পেচ’ও প্ৰধানমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিয়ে । লক্ষ্ণৌত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহাকাশচাৰীগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা তোলা মোদীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । শুক্লা হৈছে Axiom-4 শুক্লা ব্যক্তিগত মহাকাশ অভিযানৰ অংশ আছিল যিয়ে ২৫ জুনত ফ্ল’ৰিডাৰ পৰা উৰা মাৰি ২৬ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । ১৮ দিনৰ পাচত শুক্লা ভাৰতলৈ উভতি আহে ।
শুভাংছু শুক্লাৰ এই কৃতিত্ব যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা : ওম বিৰলা
আন তিনিগৰাকী মহাকাশচাৰী পেগী হুইটছন (আমেৰিকা), স্লাভোজ উজনানস্কি-উইছনিভস্কি (পোলেণ্ড) আৰু টিবৰ কাপু (হাংগেৰী)ৰ সৈতে শুক্লাই ১৮ দিনীয়া অভিযানটোত কেইবাটাও পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাইছিল । সোমবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত (আই এছ এছ) অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰুপৰ অধিনায়ক শুভাংশু শুক্লাৰ কৃতিত্বৰ তাৎপৰ্য আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ‘উন্নত ভাৰত’ৰ বাবে মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
লোকসভাত ভাষণ দি বীৰলাই কয়, "এই উপলক্ষে সদনে বায়ুসেনা গোটৰ অধিনায়ক শুভাংশু শুক্লাক ভাৰতলৈ আদৰণি জনাইছেম। তেওঁৰ মহাকাশ অভিযান আৰু সফল প্ৰত্যাৱৰ্তন কেৱল অভিযানৰ সফলতাই নহয় বৰঞ্চ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে গৌৰৱ আৰু প্ৰেৰণাৰ বিষয় । শুক্লাৰ এই কৃতিত্ব যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক প্ৰেৰণা ।"
Had a great interaction with Shubhanshu Shukla. We discussed a wide range of subjects including his experiences in space, progress in science & technology as well as India's ambitious Gaganyaan mission. India is proud of his feat.@gagan_shux pic.twitter.com/RO4pZmZkNJ— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই গ্ৰুপৰ অধিনায়ক শুভাঞ্চু শুক্লাক তেওঁৰ সাফল্যৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । বিহাৰত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ দাবীত বিৰোধী সদস্যসকলে শ্লোগান দিয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই কথা দাঙি ধৰে । সোমবাৰে বিৰোধী দলসমূহক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয় যে বিৰোধীয়ে মহাকাশত দেশৰ সাফল্যৰ প্ৰশংসাও কৰিব নোৱাৰাটো আচৰিত কথা ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে শুভাংশুক প্ৰশংসা
ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লাৰ শেহতীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (আই এছ এছ) অভিযানৰ প্ৰশংসা কৰি ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ উৰণৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । থাৰুৰে কয়, "যিহেতু বিৰোধীয়ে বিশেষ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, গতিকে মই ক'ব বিচাৰো যে কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লাৰ শেহতীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (আই এছ এছ) অভিযানক লৈ সকলো ভাৰতীয়ই কিমান গৌৰৱান্বিত । ই আমাৰ দেশৰ নিজা মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী গগনিয়ানৰ বাবে এক খোজৰ শিল হিচাপে কাম কৰে ।"
শুভাংশুক সন্মান জনোৱাৰ প্ৰস্তুতি
ইফালে শুক্লাৰ গৃহ চহৰ লক্ষ্ণৌই মহাকাশচাৰীগৰাকীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (আই এছ এছ)লৈ কৰা সফল অভিযানৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । মহানগৰীৰ মেয়ৰ সুষমা খাৰকৱালে কয় যে স্থানীয় প্ৰশাসনে তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ আৰু মহানগৰীৰ এখন উদ্যানৰ নাম তেওঁৰ নামেৰে ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
খাৰকৱালে এএনআইক কয়, "শুভাংশু শুক্লাই চহৰখন আৰু দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিছে । আমি সৌভাগ্যৱান যে আজি লক্ষ্ণৌৰ এজন ব্যক্তি বিশ্বত পৰিচিত হৈছে । আমি তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ আৰু চহৰখনৰ এখন উদ্যানৰ নাম তেওঁৰ নামেৰে ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো । যিদিনা তেওঁ লক্ষ্ণৌ পোৱাৰ দিনা সকলো কাউন্সিলাৰে তেওঁক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাব । লক্ষ্ণৌৱে তেওঁৰ আগমনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।"
যোৱা ২৫ জুনত আমেৰিকাৰ ফ্ল’ৰিডাৰ নাছাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৰা মৰা নাছাৰ Axiom-4 মহাকাশ অভিযানৰ অংশ আছিল শুক্লা । ১৫ জুলাইত কেলিফৰ্ণিয়াৰ উপকূলৰ পৰা পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল । ৪১ বছৰৰ ভিতৰত মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।